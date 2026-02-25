Hong Kong, Dijital Varlık Piyasasında Yeni Platformla Bölgesel Bağlantıyı Hedefliyor

Hong Kong, borçlanma piyasasını dijital varlık ekosistemine entegre etmek için yılın ikinci yarısında kullanılmaya başlanacak yeni bir dijital varlık platformu duyurdu. Bu platform, tokenlaştırılmış tahvillerin ihracını ve takasını destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Hong Kong Para Otoritesi’nin CMU OmniClear girişimiyle hayata geçirilecek altyapı, Asya genelindeki diğer tokenizasyon merkezleriyle bağlantı kuracak.

Yeni Platformun Özellikleri ve Hedefleri

Platform, Hong Kong’un pilot projelerden kalıcı piyasa altyapısına geçişini temsil ediyor. Kurulacak sistem, tokenlaştırılmış borçlanma ürünlerinin takasını merkezi bir altyapı üzerinden gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, bölgesel platformlarla bağlantı kurarak Asya piyasalarında likiditeyi artırmayı hedefliyor. Platformun temeli, hükümetin önceki dönemde başarılı şekilde piyasaya sürdüğü yeşil tahvil ihracının ardından, daha geniş ticari işlemlerin de dijital varlıklara taşınabileceği bir ortam oluşturmak üzerine kurulu.

Kurumsal Talep ve Düzenleyici Yenilikler

Hong Kong Para Otoritesi, platformun deneysel projelerden gerçek piyasa şartlarına taşınmasının arkasında artan kurumsal talebin ve verimli takas altyapısına duyulan ihtiyacın etkili olduğunu dile getirdi. Standart finansal kuruluşlar için güvenli ve yasal altyapı sunulması, tokenlaştırılmış varlık piyasasındaki işlemlerin daha kurumsal bir zeminde gerçekleşmesini sağlayacak. Başlatılan bu girişim, ihraç edilen tokenlaştırılmış tahvillerin yanı sıra, ilerleyen dönemde farklı dijital varlıkların da sistemde işlem görmesini mümkün kılacak şekilde yapılandırılıyor.

Finans Sekreteri Paul Chan, yaptığı bütçe sunumunda platformla birlikte itibari paraya endeksli stabilcoin ihracı için yeni lisansların mart ayında verilmeye başlanacağını ve bu lisansların, varlık teminatı ile kara para aklamayla mücadeleye yönelik yüksek standartlar arayacağını ifade etti.

Paul Chan, yeni platformda ilk aşamada yalnızca belirli şartları karşılayan çok az sayıdaki stabilcoin ihracatçısına lisans verilmesinin planlandığını kaydetti.

Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yue de değerlendirmelerinde, verilecek lisansların özellikle gerçek ticari kullanım senaryoları sunan şirketlere öncelik tanıyacağını aktardı. Yetkililere göre, lisans süreçlerinde spekülatif amaçlara değil, reel ticari fayda yaratanlara öncelik verilecek.

Bölgesel Entegrasyon ve Teknik Engeller

Platform’un bölgesel bağlantı hedefi bulunuyor, ancak Hong Kong, Singapur ve Japonya gibi Asya’nın önde gelen finans merkezlerinde düzenleyici standartların henüz tam olarak uyumlu olmaması teknik anlamda bazı engeller doğuruyor. Farklı yasal çerçeveler arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanamaması, tokenlaştırılmış varlıkların likiditesinin yerel piyasalarda sınırlı kalmasına neden oluyor.

Hong Kong yönetimi, altyapının tamamlanmasının ardından OECD’nin Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi gibi uluslararası vergi uyumu düzenlemelerini de platforma entegre etmeyi planlıyor. Bu düzenlemeler, özellikle büyük yatırımcıların dijital varlık piyasasında faaliyet gösterebilmesi için gerekli bir adım olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki dönemde, platformun Çin ve Singapur’daki benzer dijital takas sistemleriyle bağlantı kurabilmesi halinde Hong Kong’un bölgesel finans geçidi konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Aksi halde, sistemin yerel likiditeyle sınırlı kalabileceği görüşü öne çıkıyor.