Hong Kong Dijital Varlık Altyapısını Güçlendirmek İçin Yeni Platform Kuruyor

Özet

  • Hong Kong dijital varlık altyapısını kurmak için yeni bir platform başlatacağını açıkladı.
  • Tokenleştirilmiş tahvil ihracı ve stablecoin lisansları için yasal hazırlıklar öne çıktı.
  • Kapsamlı regülasyonlarla birlikte şehir, dijital finansın merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.
Hong Kong, dijital varlıklara dayalı finansal altyapı inşa etme yolunda önemli bir adım atarak, tokenizasyonun finans sistemine entegrasyonunu hızlandırıyor. Şehir yönetimi, bu yıl içinde tokenleştirilmiş tahvillerin ihracı ve takası için yeni bir dijital varlık platformunun hayata geçirileceğini duyurdu.

Tahvil Platformu ve Tokenizasyonun Rolü

Yeni kurulacak platformun altyapısı, Hong Kong Para Otoritesi’nin iştiraki CMU OmniClear Holdings tarafından oluşturulacak. Sistem ilk aşamada yalnızca tokenleştirilmiş tahvillerin takas ve ödemelerine odaklanacak, sonrasında ise kapsamın diğer dijital varlıklara doğru genişletilmesi öngörülüyor. Finans Sekreteri Paul Chan, platformun bölgesel tokenizasyon altyapılarıyla entegre olacağını ve böylece Hong Kong’un Asya’daki dijital varlık merkezlerinden biri olma hedefini destekleyeceğini aktardı.

Tokenleştirilmiş Tahvil İhraçlarındaki Son Gelişmeler

Hong Kong, kamu tahvillerinin dijitalleşmesi alanında da belirgin ilerlemeler kaydediyor. Şehir, 2025’in son çeyreğinde üçüncü kez tokenleştirilmiş devlet tahvili ihracı gerçekleştirdi ve bu ihraçtan 10 milyar Hong Kong doları topladı. Yönetim, bundan sonraki süreçte bu tür dijital tahvil ihraçlarının düzenli hale getirileceğini belirtiyor. Tokenleştirilmiş tahvil piyasasının, Hong Kong’un dijital finansal dönüşümündeki kilit başlıklardan biri olması bekleniyor.

Stablecoin Lisanslaması ve Regülasyon Hamleleri

Paul Chan, tokenleştirilmiş tahvil çalışmalarının yanı sıra, stablecoin’ler alanında da regülasyonların hızlandırılacağını ifade etti. Mart ayında ilk grup itibari para destekli stablecoin lisansının verilmesi planlanıyor. Başlangıçta lisans sayısı sınırlı tutulacak. Hong Kong Para Otoritesi CEO’su Eddie Yue ise değerlendirme sürecinde kullanım alanları, risk yönetimi, kara para aklamayı önleyici kontroller ve varlık teminatı gibi kriterlerin esas alındığının altını çiziyor.

Hong Kong Para Otoritesi CEO’su Eddie Yue, lisans başvurularının somut kullanım örnekleri, sağlam risk kontrolü ve varlık teminatına göre değerlendirildiğini aktardı.

Dijital varlık borsası işletmecileri ve saklama hizmeti verenler için de ayrıca bir lisans rejimi oluşturulması planlanıyor. Bunun yanında, gelir yasasında değişiklik yapılarak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi’nin kabul edilmesi hedefleniyor. Böylece, uluslararası standartlara uyum güçlendirilmeye çalışılıyor.

Son dönemde Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, dijital varlıklarda teminatlı işlemlere ve kripto türev ürünlerine ilişkin kuralları netleştirdi. Bu adımlar, dijital varlık piyasalarında erişimi genişletirken, düzenleyici çerçevenin de sıkı tutulacağı bir yaklaşıma işaret ediyor.

Hong Kong yönetimi, bir yandan yenilikçi dijital finansal ürünlerin kullanımını artırmayı amaçlarken, diğer yandan sistematik kontrol ve risk yönetimi mekanizmalarını kuvvetlendirmek için yeni yasal düzenlemeleri gündeme alıyor.

