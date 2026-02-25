Kripto Para Piyasasında “Yapısal Hata” Alarmı: Bitwise’dan Matt Hougan Gerçek Değeri Açıkladı

Bitwise Yatırım Grubu Baş Analisti Matt Hougan, geçtiğimiz Salı günü yayımladığı müşteri notunda kripto para piyasasının mevcut finansal değerlemesinin hatalı bir temele oturduğu konusunda uyardı. Yatırımcıların zihnindeki “riskli varlık” algısının aksine, Wall Street devlerinin devasa bir hızla Blockchain altyapısına taşındığını belirten Hougan, bu durumun büyük bir fırsat penceresi araladığını vurguladı. Kurumsal faaliyetler ile bireysel algı arasındaki derin uçurum, finans dünyasının merkezinde sessiz ama derinden bir dönüşümün yaşandığını kanıtlıyor.

Geleneksel Hafızanın Yarattığı Algı Yanılsaması

Matt Hougan’a göre, birçok yatırımcı hala geçmişin hayaletleriyle yaşıyor ve piyasayı Mt. Gox çöküşü ya da Silk Road gibi eski skandalların merceğinden değerlendirmeye devam ediyor. Psikolojide “çıpalama sapması” olarak bilinen bu eğilim, bireylerin güncel gerçekler yerine eski ve sarsıcı bilgilere takılıp kalmasına neden oluyor. Oysa BlackRock, Apollo ve JPMorgan gibi dünya devlerinin onchain yani Blockchain içi finansal altyapıya geçişi, geçmişin tozlu raflarında kalan bu negatif anlatıları çoktan hükümsüz kıldı.

BlackRock CEO’su Larry Fink’in “tüm varlıkların tokenizasyonu” vizyonu, bu değişimin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin tokenize edilmiş Hazine fonu hamlesi ve Uniswap yatırımı, sadece birer deneme değil, küresel finansın yeni işletim sistemini belirleme çabasıdır. Apollo’nun kredi fonlarını dijitalleştirmesi ve dev bankaların ortak stabilcoin planları, bu yapısal devrimin artık durdurulamaz bir noktaya ulaştığını gösteriyor. Yatırımcılar ise bu gelişmeleri takip etmek yerine, eski korkularına tutunarak gerçek potansiyeli görmezden geliyor.

Devasa Piyasalar ve Tokenizasyonun Geleceği

Rakamlar arasındaki uçurum, Hougan’ın “yapısal fiyatlama hatası” tezini güçlü bir şekilde destekliyor. Bugün dünyada borsa yatırım fonları 30 trilyon dolar, hisse senetleri 110 trilyon dolar ve tahviller 145 trilyon dolarlık devasa hacimlere sahipken, tokenize edilmiş varlık pazarı henüz 20 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Bu kıyaslama, geleneksel sermayenin Blockchain’e tam anlamıyla akması durumunda oluşacak büyüme payının ne kadar muazzam olabileceğini gözler önüne seriyor.

Değerin tam olarak hangi ağlarda toplanacağı sorusu hala gizemini koruyor. Ethereum veya Solana gibi halka açık ağlar mı, yoksa Canton Network gibi özel altyapılar mı galip gelecek henüz netleşmiş değil. Ancak Hougan, belirsizliğe rağmen asıl “alfa” fırsatının, konsensüs anlatısının eskidiği ve gerçekliğin çoktan ileriye gittiği anlarda ortaya çıktığını hatırlatıyor. Kurumsal altyapı her geçen gün daha da güçlenirken, geniş kapsamlı bir pozisyon almanın, piyasalar bu yeni gerçeğe uyum sağladığında en büyük kazancı getireceği öngörülüyor.