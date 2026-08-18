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Binance, XRP ve RLUSD için azami kaldıracı 10 kata çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, $XRP ve Ripple USD için azami kaldıracı 21 Ağustos’ta 10 kata çıkaracak.
  • 📌 Güncelleme saat 06.00 UTC’de başlayacak ve teknik çalışmanın 30 dakika sürmesi bekleniyor.
  • ⚠️ Yeni çarpanlar uniMMR oranını etkileyeceği için açık pozisyonların önceden gözden geçirilmesi gerekiyor.
  • 📊 XRP ve Ripple USD, bu değişiklikle BNB, SOL, ADA ve DOGE ile aynı kaldıraç grubuna geçti.
Onur Atam
Onur Atam

Binance, Portföy Marjı platformundaki parametreleri önemli ölçüde güncelledi. Buna göre XRP ile Ripple USD için azami kaldıraç 5 kattan 10 kata yükseltildi. Değişiklik, Ripple ekosistemine bağlı bu iki varlığı borsanın daha yüksek likidite grubuna taşıdı.

İçindekiler
1 Değişiklik cuma günü yürürlüğe girecek
2 Teminat yapısı ve açık pozisyonlar etkilenecek
3 RLUSD için kullanım alanı genişliyor
4 Risk seviyesi de yükseldi

Değişiklik cuma günü yürürlüğe girecek

Yeni limitler 21 Ağustos Cuma günü saat 06.00 UTC itibarıyla devreye alınacak. Binance, sistem güncellemesi için gerekli teknik çalışmanın yaklaşık 30 dakika süreceğini bildirdi.

Bu adımla XRP ve Ripple USD, BNB, SOL, ADA ve DOGE gibi yüksek hacimli varlıklarla aynı kaldıraç seviyesine ulaştı. Böylece her iki varlık da Binance’in en yüksek likidite kategorisinde yer almaya başladı. Binance, spot ve türev ürünlerde küresel ölçekte en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsaları arasında bulunuyor.

Binance’in güncellemesine göre XRP ve Ripple USD için azami kaldıraç 5 kattan 10 kata yükselirken, bu değişiklik Portföy Marjı hesaplarındaki teminat verimliliğini doğrudan etkileyecek.

Teminat yapısı ve açık pozisyonlar etkilenecek

Binance ekibi, yeni çarpanların Unified Maintenance Margin Ratio olarak bilinen uniMMR üzerinde doğrudan etkili olacağını vurguladı. Kullanıcıların cuma günkü son saatten önce teminat ağırlıklarını yeniden hesaplaması ve açık pozisyonlarını gözden geçirmesi gerekiyor.

XRP ve Ripple USD için kaldıraç artışı, bu varlıkların teminat olarak kullanım verimliliğini artıracak. Buna karşılık ZRO veya KMNO gibi kaldıraç seviyesi düşürülen listedeki tokenlerin teminat değeri gerileyebilecek. Bu nedenle marj oranını zamanında ayarlamayan kullanıcılar açısından emir iptali ya da zorunlu tasfiye riski oluşabilir.

Mini sözlük: uniMMR, Portföy Marjı hesaplarında bakım teminat düzeyini gösteren orandır. Bu oran belirli eşiklerin altına indiğinde sistem, riski sınırlamak için pozisyon kapatma veya tasfiye sürecini başlatabilir.

VarlıkEski azami kaldıraçYeni azami kaldıraç
XRP5x10x
Ripple USD5x10x

RLUSD için kullanım alanı genişliyor

Düzenlemeye tabi yeni bir stabilcoin olarak konumlanan Ripple USD için 10 kat kaldıraç sunulması, kurumsal ve bireysel yatırımcıların bu varlığı XRP pozisyonlarını büyütmek amacıyla daha etkin bir teminat unsuru olarak kullanabilmesinin önünü açtı.

Binance ekibi, açık pozisyonların 21 Ağustos saat 06.00 UTC öncesinde gözden geçirilmesini ve marj oranlarının güncellenmesini öneriyor; aksi halde otomatik emir iptali veya tasfiye ortaya çıkabilir.

Risk seviyesi de yükseldi

Kaldıraç limitinin iki katına çıkarılması, piyasa riskini de artırdı. 10 kat kaldıraç, olası getiriyi büyüttüğü gibi, ters yöndeki küçük fiyat hareketlerinde sermayenin çok daha hızlı erimesine yol açabiliyor.

Özellikle uniMMR hesaplamasını ve marj dinamiklerini yakından izlemeyen kullanıcılar için bu değişiklik daha hassas bir risk tablosu oluşturabilir. Küçük fiyat dalgalanmaları bile anlık tasfiyeyi tetikleyebileceğinden, teminat yapısının ve pozisyon büyüklüğünün yeni kurallara göre yeniden düzenlenmesi önem taşıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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