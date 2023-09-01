Dünya genelinde birçok popüler kripto yorumcusu var ve bunların tahminleri yüz binlerce yatırımcı tarafından takip ediliyor. Dünyaca ünlü kripto uzmanlarından biri de EfloudTheSurfer kullanıcı adıyla tanınıyor. Nadiren X hesabı üzerinden piyasa değerlendirmesi paylaşan uzman bu son düşüşü ıskalamadı.

Kripto Analisti Güncel Bitcoin Yorumu

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.300 dolar seviyesinde bulunuyor ve gün boyu borsalara Bitcoin (BTC) girişleri ayılar için meyvesini verdi. Grayscale zaferine rağmen kısa vadeli yükselişi kar satışı için fırsat gören yatırımcıları fiyat yeniden başladığı yere gönderdi. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? EfloudTheSurfer kısa süre önce son düşüşle ilgili aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları söyledi;

“Günlükteki imbalance’ına geldi fiyat, bu aslında bir güçsüzlük göstergesidir. Fiyat tekrar mavi çizgilerin üzerine çıkamaz ise 2. grafikte gördüğünüz fraktala benzer bir yapıyı takip edeceğim.”

İkinci grafik aşağıdadır;

“Fraktal olarak 100% benzemese de Temel Analiz ve Price Action bazlı benzer içerikler inşa ediliyor diye düşünüyorum. Şu an fraktala göre 2. grafikte olan kırmızı oklu yerde olabileceğimizi düşünüyorum (ŞAYET günlük imbalance çalışmazsa).”

Kriptoda Güncel Durum

Salı günü gelen mahkeme kararı beklenenden iyiydi. Hatta detayları itibariyle SEC’i oldukça sıkıştıran bir karar gördük. Kriptonun başına bela olan düzenleyici kurum Vadeli ETF onayı verirken Spot ETF onayı vermeyişinin açıklamasını yapamadı. Gensler ve ekibi bu çelişkinin BTC fiyatındaki volatilite, dolandırıcılık riskleri gibi konulardan kaynaklandığını iddia ediyordu. Ancak vadeli ve spot ETF aynı BTC fiyatına endeksli olduğu için aksini ispat edemedi.

Şimdi bu aşamada SEC’in ETF retleri için farklı bahaneler bulması gerekecek. Yeni bahanelerin vadeli ETF onaylarıyla çelişmemesi gerekeceği için işi son derece zor. Kısa vadede satıcıların motivasyonu ETF onayının bu yıl gelmeyeceğine olan inançlarından kaynaklanıyor. Üstelik ilerleyen saatlerde açıklanacak makro verilerin de piyasayı sallayacağını tahmin ediyorlar. Diğer taraftan alıcıların yeniden oyuna dönmeyişi, BTC fiyatının 28.000 dolar üzerinde kalıcı olmaması de bu fiyat düşüşü için onları destekledi.

Sonuç şu ki kısa vadede düşüş devam etse de 2024 yılı yaklaştıkça yatırımcılar halving moduna girebilir. Üstelik ikinci çeyrek başında faiz indirimlerinin başlaması ihtimaliyle Mart ayında ETF onaylarının gününün dolmasının üst üste gelme potansiyeli var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.