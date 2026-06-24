🚨 Binance, Yunanistan’daki ret kararının ardından AB içinde yeni lisans arayışına girdi.

Binance, Yunanistan’da yaptığı lisans başvurusunun reddedilmesinin ardından Avrupa Birliği içinde farklı bir ülkeden kripto varlık lisansı almak için yeni seçenekleri değerlendiriyor. Şirket, Avrupa’daki faaliyetlerini sürdürmek istediğini belirtirken, gerekli iznin alınamaması halinde 27 AB ülkesinde düzenlenmiş hizmet sunma kapasitesini kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Alternatif lisans yolu aranıyor

Binance’ın Avrupa ve Birleşik Krallık operasyonlarını yöneten Gillian Lynch, şirketin yeni düzenleyici yolları inceleyeceğini aktardı. Binance daha önce Yunanistan, İrlanda ve Letonya dahil birden fazla ülkedeki finansal otoritelerle temas kurdu. Ancak MiCA çerçevesinde tam başvurunun yapıldığı tek ülke Yunanistan oldu.

Binance yönetimi, Avrupa’daki varlığını korumak için başka AB ülkeleri üzerinden yetkilendirme arayışını sürdüreceğini vurguluyor.

Şirketin, ön değerlendirme aşamalarının ardından Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu’ndan onay almayı beklediği aktarıldı. Buna karşın süreç, Avrupa Birliği’nin geçiş süresi dolmadan önce olumsuz sonuçlandı. Binance cephesi, ret kararına ilişkin düzenleyicilerden ayrıntılı bir gerekçe verilmediğini savunuyor.

Kaynaklara göre Avrupalı mali otoriteler, Binance’ın küresel kurumsal yapısı ve geçmişte kara para aklamayla mücadele alanındaki ihlaller nedeniyle temkinli yaklaştı. Ayrıca üst yönetimin uygunluğu ile şirket içi uyum altyapısı da inceleme konusu oldu. Binance ise denetim mekanizmalarını önemli ölçüde güçlendirdiğini ve dünya genelinde yaklaşık 1.500 uyum personeli çalıştırdığını belirtiyor.

MiCA takvimi baskıyı artırıyor

Avrupa Birliği, üye ülkelerde ortak kripto varlık kuralları oluşturmak amacıyla MiCA düzenlemesini yürürlüğe aldı. Bu sistem, bir üye ülkeden lisans alan şirketlerin tüm blok genelinde faaliyet göstermesine imkan tanıyor. Buna karşılık gerekli yetkiyi alamayan platformların, geçiş süreleri sona erdiğinde düzenlenmiş Avrupa faaliyetlerini durdurması gerekiyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını tek çerçevede düzenleyen kurallar bütünü olarak biliniyor. Bu yapı, lisans, ihraç, saklama ve yatırımcı koruması gibi başlıklarda ortak standart getiriyor.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ESMA, yetkisiz platformlara faaliyetlerini gecikmeden ve sistemli biçimde azaltma çağrısı yaptı. Bu nedenle Binance’ın ya başka bir üye ülkeden kısa sürede onay alması ya da Avrupa Birliği’ndeki düzenlenmiş hizmetlerini kademeli olarak kısmaya başlaması gerekecek.

ESMA’nın yaklaşımı, lisanssız platformların AB içindeki düzenlenmiş faaliyetlerini geçiş süresi sonunda sürdüremeyeceğine işaret ediyor.

Geçmiş dosyalar incelemede etkili oldu

Haberlerde, Yunanistan, Letonya ve İrlanda’daki düzenleyicilerin başvuruyu değerlendirirken koordinasyon içinde hareket ettiği belirtildi. Bu görüşmelerde, denetim standartlarının tutarlı uygulanması ve zayıf gözetimden doğabilecek açıklar üzerinde duruldu. Avrupa’daki otoriteler, şirketlerin daha gevşek denetim uygulayan ülkelere yönelmesini sınırlamayı hedefliyor.

Binance, 2023 yılında ABD’de de önemli hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Kurucusu Changpeng Zhao, Amerikan mali suç önleme kurallarını ihlal ettiğini kabul etmiş ve 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın parçası olmuştu. Lynch, Zhao’nun artık günlük operasyonlarda yer almadığını, ancak nihai faydalanıcı sahipliğini koruduğunu söyledi.

İşlem hacmi sınırlı, kullanıcı etkisi daha geniş olabilir

CryptoQuant analisti Maartunn’a göre euro bazlı işlem çiftleri, Binance’ın küresel spot hacminin yaklaşık %1’ini oluşturuyor. Bu nedenle Avrupa lisansının kaybedilmesi toplam işlem hacmi üzerinde sınırlı etki yaratabilir. Buna rağmen karar, başta Fransa, Almanya ve İspanya olmak üzere AB’deki mevcut kullanıcıların platform erişimini belirgin biçimde etkileyebilir.

Metrik Veri Euro bazlı spot hacmin toplam payı %1 2026 günlük euro işlem hacmi $100 milyon ile $250 milyon Yoğun günlerde euro hacmi $600 milyona kadar Euro spot pazar payı %18,5

Binance’ın geçen yıl AB genelinde 4 milyondan fazla uygulama indirmesi aldığı verisi de bölgedeki kullanıcı tabanının büyüklüğüne işaret ediyor. Şirket, başka bir üye ülkeden yetki almayı başaramazsa Avrupa Birliği kapsamındaki düzenlenmiş hizmetlerini kademeli biçimde azaltmak zorunda kalabilir.