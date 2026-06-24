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DEFI

DeFi’de 45 milyar dolarlık erime derinleşti! Zincir üstü veriler ne gösteriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 DeFi tarafında yıl başından bu yana 45 milyar dolarlık çözülme yaşandı ve $ETH ekosistemi de bu baskıdan etkilendi.
  • 📉 CryptoRank verilerine göre toplam kilitli varlık değeri ocak 2026’daki 115 milyar dolardan haziran sonunda 70 milyar dolara geriledi.
  • 🔐 2026’nın haziran sonuna kadar 121 saldırı kayda geçti ve toplam kayıp 942 milyon dolara ulaştı.
  • 🧩 KelpDAO saldırısından sonra Aave’nin TVL değeri 26,4 milyar dolardan 14,3 milyar dolara düştü.
Onur Atam
Onur Atam

Merkeziyetsiz finans ekosisteminde kilitli toplam varlık değeri yıl başından bu yana sert biçimde geriledi. CryptoRank verilerine göre DeFi protokollerindeki toplam kilitli varlık değeri ocak ayından haziran sonuna kadar yaklaşık 115 milyar dolardan 70 milyar dolara düştü. Böylece yıl başından bu yana kayıp yaklaşık 45 milyar dolara ulaştı.

İçindekiler
1 Gerileme yıl boyunca kesintisiz sürdü
2 Piyasa değerindeki düşüş baskıyı artırdı
3 Saldırılar çıkışları hızlandırdı

Gerileme yıl boyunca kesintisiz sürdü

Zincir üstü analizler, 2026 boyunca DeFi TVL verisinin her ay düşüş kaydettiğini ortaya koydu. En büyük on blokzincir arasında bu yıl pozitif büyüme gösteren yalnızca Tron ve Hyperliquid oldu. Tron yaklaşık yüzde 5 yükselirken, Hyperliquid tarafında artış yaklaşık yüzde 7 olarak hesaplandı.

Tron’daki artışta ağın USDT transferleri ve stabilcoin mutabakatındaki güçlü konumunun etkili olduğu belirtildi. Hyperliquid’deki yükseliş ise zincir üstü sürekli vadeli işlemlerde öne çıkmasına bağlandı.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlemler, belirli bir vade sonu bulunmayan türev ürünlerdir. Bu ürünlerde fiyatın spot piyasaya yakın kalması için genellikle fonlama mekanizması kullanılır.

İlk on zincir içinde en sert düşüş Arbitrum’da görüldü. Ağın TVL değeri yüzde 55,3 gerileyerek 1,3 milyar dolara indi. Ethereum yıl başından bu yana yüzde 43 düşmesine rağmen 38,9 milyar dolarlık TVL ile DeFi alanındaki en büyük zincir olmayı sürdürdü. Solana da yüzde 40,5 kayıpla 4,93 milyar dolara geriledi.

CryptoRank verileri, DeFi alanındaki toplam kilitli varlık değerinin 2026 boyunca her ay gerilediğini, buna karşın en büyük zincirler arasında yalnızca Tron ve Hyperliquid’in yıl içinde artı bölgede kalabildiğini gösterdi.

Piyasa değerindeki düşüş baskıyı artırdı

DeFi tarafındaki çıkışlar, daha geniş kripto piyasasındaki fiyat düzeltmeleriyle aynı döneme denk geldi. Haberde aktarılan verilere göre Bitcoin, Ekim 2025’te 122 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Aynı dönemde toplam kripto para piyasasının değeri de 4,21 trilyon dolarla zirveye ulaşmıştı.

Haziran sonu itibarıyla toplam piyasa değeri 2,15 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da Ekim 2025’te görülen zirveye göre yaklaşık yüzde 50’lik bir gerilemeye işaret ediyor. Bitcoin yıl başından bu yana yüzde 28’den fazla değer kaybetti. Ethereum’daki düşüş yüzde 43’e kadar çıkarken, BNB’de kayıp yüzde 33, Solana’da ise yüzde 43,5 oldu.

Saldırılar çıkışları hızlandırdı

CryptoRank, DeFi’deki çözülmede bu yıl görülen yoğun güvenlik ihlallerinin de etkili olduğunu belirtti. Verilere göre 2026’da haziran sonuna kadar kripto sektöründe 121 saldırı kayda geçti ve toplam kayıp yaklaşık 942 milyon dolara ulaştı. Yalnızca ikinci çeyrekte 85 olay yaşandı, çalınan tutar ise yaklaşık 775 milyon dolar oldu.

İkinci çeyrekte KelpDAO, LayerZero tabanlı zincirler arası köprüdeki bir güvenlik açığı nedeniyle 293 milyon dolar kaybetti. Drift Protocol’deki ihlalde ise 280 milyon dolarlık zarar oluştu. Bu iki olay, ikinci çeyrekteki toplam kaybın yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu.

KelpDAO saldırısının Aave üzerinde de etkisi görüldü. Saldırganların, karşılığı bulunmayan çalıntı rsETH tokenlarını Aave’de teminat olarak kullanıp borç aldığı, bunun da protokolde tahsil edilmesi zor bir açık oluşturduğu aktarıldı. Saldırının ardından geçen günlerde Aave’nin TVL değeri 26,4 milyar dolardan 14,3 milyar dolara indi. Bu değişim yüzde 46’lık düşüşe karşılık geldi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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