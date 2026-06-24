🚨 Japonya, RLUSD’yi 24 Haziran 2026’da ilk düzenlenmiş dolar stabilcoini olarak listeledi.

Ripple, Japonya’da dijital varlık piyasası açısından önemli bir adım attı. Kripto araştırmacısı BankXRP’nin aktardığına göre SBI VC Trade, RLUSD’yi 24 Haziran 2026 itibarıyla ülkenin Dördüncü Elektronik Ödeme Yöntemi çerçevesi kapsamında Japonya’daki ilk düzenlenmiş ABD doları stabilcoini olarak listeledi.

RLUSD için düzenleyici onay

Ripple Labs ile iş birliği içinde geliştirilen RLUSD’nin bu onayı alması, tokena önde gelen bir finans merkezinde doğrudan düzenleyici tanınma sağladı. Haberde öne çıkan nokta, bunun yalnızca yeni bir borsa listelemesi olmadığı; aynı zamanda düzenlemelere uyumlu kullanım alanlarını genişletebilecek bir gelişme olduğu yönünde.

BankXRP’ye göre SBI VC Trade, RLUSD’yi Japonya’nın Dördüncü Elektronik Ödeme Yöntemi çerçevesinde ülkenin ilk düzenlenmiş ABD doları stabilcoini olarak listeledi.

SBI VC Trade, SBI Holdings grubunun kripto para platformu olarak biliniyor. Bu gelişmeyle birlikte RLUSD’nin bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, finans teknolojisi şirketleri ve kurumsal firmalar tarafından sınır ötesi ödemeler, para transferleri, hazine işlemleri, ticari mutabakat ve tokenlaştırılmış varlık işlemlerinde kullanılmasının önü açılabilir.

Mini sözlük: Dördüncü Elektronik Ödeme Yöntemi, Japonya’da belirli dijital ödeme araçlarının ihraç ve dolaşımını düzenleyen yasal çerçeve içinde kullanılan bir sınıflandırmadır. Bu yapı, özellikle stabilcoin benzeri ödeme araçlarının lisanslı ve gözetim altındaki kuruluşlar üzerinden sunulmasına imkan verir.

Ripple ve SBI ortaklığının etkisi

Karar, Ripple ile SBI Holdings arasındaki uzun süredir devam eden iş birliğini de güçlendiriyor. SBI Holdings, Japonya finans sektörünün önde gelen gruplarından biri olarak biliniyor ve Ripple’ın Asya’daki kurumsal varlığında önemli bir rol oynuyor. RLUSD’nin Japonya’da düzenlenmiş statü kazanması, Ripple ekosisteminin bölgedeki görünürlüğünü artırabilir.

XRP tarafında da bu gelişmenin dolaylı etkileri olabileceği değerlendiriliyor. RLUSD istikrarlı bir mutabakat aracı olarak konumlanırken XRP köprü para işlevi görüyor. Her iki varlık da aynı ekosistem içinde yer aldığı için kurumsal kullanım, işlem hacmi ve ağ etkinliğindeki olası artışın XRP’nin likiditesi ve kullanım alanına katkı sağlaması beklenebilir.

Japon kurumlarının XRP ilgisi

Piyasa analisti Diana, Japon kurumlarının yaklaşık 59 milyar dolar değerinde XRP tuttuğunu ileri sürdü. Haberde bu rakamın, ülkede sık sık anılan 131 milyon dolarlık emeklilik fonu maruziyetinin 450 katından fazla olduğuna dikkat çekildi.

Analist Diana, Japon kurumlarının elindeki XRP varlığının yaklaşık 59 milyar dolara ulaştığını ve bunun ülkenin Ripple ekosistemine verdiği ağırlığı gösterdiğini aktarıyor.

Gösterge Tutar Not Japon kurumlarının XRP varlığı $59 milyar Analist Diana’nın paylaştığı seviye Sık anılan emeklilik fonu maruziyeti $131 milyon Karşılaştırma için verilen rakam

Bu verinin bağımsız doğrulaması haberde yer almasa da, paylaşılan rakam Japonya’nın XRP açısından Ripple’ın en güçlü pazarlarından biri olarak görüldüğüne işaret ediyor. Aynı dönemde ülkenin daha geniş dijital varlık sektöründe de hareketlilik sürüyor.

Japonya’nın dijital varlık planı genişliyor

SBI Group’un düzenlenmiş yen destekli stabilcoin JPYSC’yi piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor. Öte yandan Japonya’da yasa yapıcılar, kripto varlıkları hisse senetleriyle benzer bir düzenleyici çerçeveye alabilecek düzenlemeler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Bu yaklaşımın, XRP gibi varlıkların finansal araç olarak değerlendirilmesinin önünü açabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu adımlar, Japonya’nın düzenlenmiş dijital varlık altyapısını daha da ileri taşımaya çalıştığını gösteriyor. Mevcut tablo, Ripple, RLUSD ve $XRP’nin bu yapıdan fayda sağlayabilecek başlıca unsurlar arasında görüldüğünü ortaya koyuyor.