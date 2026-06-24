Ripple cephesinde kurumsal hamleler hızlandı! XRP için yeni fazda neler yaşandı?

Ripple Prime Uluslararası CEO’su Mike Higgins, 22 Haziran Pazartesi günü Token Relations tarafından düzenlenen Ripple çeyreklik internet seminerinde şirketin kurumsal ürün yapısını, Ripple USD stabilcoini RLUSD’nin bu stratejideki yerini ve daha geniş kurumsal altyapıyı anlattı. Ripple Prime, şirketin kurumsal müşterilere yönelik saklama, likidite ve işlem çözümlerini kapsayan yapılanması olarak öne çıkıyor.

RLUSD ve XRP kurumsal kullanımda öne çıktı

Higgins, seminerin ardından X üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmeyi verimli bir değerlendirme olarak nitelendirdi. Aktardığı bilgilere göre geleneksel finans ile dijital varlıklar arasındaki sınırlar giderek belirsizleşiyor. Kurumların günün her saati sermaye taşıyabilen bir yapıya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Higgins, RLUSD ve XRP’nin halihazırda teminat olarak kullanıldığını belirtti.

Mike Higgins, kurumların 7 gün 24 saat sermaye hareketliliği talep ettiğini, RLUSD ile XRP’nin şimdiden teminat işlevi gördüğünü ve bu altyapının artık hazır olduğunu vurguladı. Higgins ayrıca bu yıl içinde Ripple tarafından daha fazla adımın geleceğini kaydetti.

Bu açıklamalar, Ripple ile XRP Ledger ekosisteminin kurumsal benimsemede bir sonraki aşamaya hazırlık yaptığı bir dönemde geldi. Şirketin mesajı, yalnızca ürün geliştirmeye değil, aynı zamanda kurumsal ölçekte kullanılabilecek teknik ve düzenleyici zeminin güçlendirilmesine de işaret ediyor.

Lüksemburg’dan MiCA kapsamında ön onay geldi

Ripple, dikkat çeken bir düzenleyici gelişme olarak Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA kapsamında Lüksemburg Finansal Sektör Denetleme Komisyonu CSSF’den Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı için ön onay aldı. Bu adım, şirketin Avrupa’daki kurumsal faaliyetlerini genişletme planları açısından önemli görülüyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmetlerini ortak kurallarla düzenlemek için hazırladığı çerçevedir. CASP ise alım satım, saklama ve transfer gibi alanlarda faaliyet gösterebilen lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısını ifade eder.

Ön onay bilgisi, Ripple’ın yalnızca ürün tarafında değil, lisanslama ve uyum süreçlerinde de ilerlediğini gösterdi. Kurumsal müşterilerin özellikle düzenleyici netlik ve sınır ötesi hizmet kapasitesine önem verdiği biliniyor.

XRP Ledger tarafında güvenlik çalışmaları sürüyor

Teknik cephede ise XRP Ledger Lending Protocol için yeniden denetim süreci tamamlandı. Halborn tarafından yürütülen bu çalışma, tek varlık kasasında toplanan fonlarla zincir üstünde belirli vadeli ve teminatsız kredi verilmesini mümkün kılan yapıyı kapsadı.

Bunun yanında RippleX ile Common Prefix iş birliği sonrasında XRPL mutabakat mekanizmasının resmi doğrulama ve güvenlik analizinin de gündemde olduğu aktarıldı. Lending Protocol içindeki kritik bileşenlerin Lean4 ile resmi olarak doğrulanması planlanırken, Payment Engine teknik tanımının xrpld sürümleriyle uyumlu tutulacağı belirtildi.

XRPL doğrulayıcısı ve XRPL Foundation topluluk direktörü Vet, son gelişmeleri değerlendirirken XRP Ledger üzerinde güvenlik ile kullanım alanı geliştirmesinin dengeli biçimde ilerlediğini söyledi. Vet’e göre bu süreç tek seferlik bir çalışma değil, ağın güvenliğini koruyarak gelişmesini hedefleyen yeni bir çerçevenin parçası niteliği taşıyor.