Standard Chartered, tokenlaştırılmış varlıkların DeFi’ye yayılmasıyla Aave’in yeniden büyüyebileceğini öngörüyor

Standard Chartered, merkeziyetsiz finans alanının önde gelen borç verme protokollerinden Aave’in, tokenlaştırılmış varlıkların DeFi içinde daha geniş kullanım kazanmasıyla yeniden güç kazanabileceğini açıkladı. Bankanın değerlendirmesine göre bu eğilim, platforma daha fazla mevduat çekebilir ve Aave’in zincir üstü kredi pazarındaki konumunu destekleyebilir.

Aave için toparlanma beklentisi

Bankanın dijital varlık araştırmalarından sorumlu küresel yöneticisi Geoff Kendrick, çarşamba günü yayımlanan araştırma notunda, DeFi içindeki aktif tokenlaştırılmış varlıkların artmasının Aave’e yeni girişleri hızlandırabileceğini belirtti. Aave, kullanıcıların kripto varlıklarını teminat göstererek borç alıp verebildiği en büyük DeFi protokollerinden biri olarak biliniyor.

Standard Chartered, son dönemdeki aksaklıklara rağmen DeFi’nin en büyük borç verme protokolü olan Aave’in görünümüne olumlu baktığını ve son olumsuzlukların etkisini zamanla kaybedebileceğini vurguluyor.

Araştırma notuna göre Aave’in son performansı, dijital varlık fiyatlarındaki genel gerileme ve nisan ayında KelpDAO ile bağlantılı siber hırsızlığın etkisi altında kaldı. Standard Chartered, 292 milyon dolarlık bu olayın Aave üzerinde de baskı yarattığını, platformdan varlık çıkışlarını tetiklediğini ve bunun kredi pazarındaki payda düşüşe katkı sunduğunu aktardı.

Banka, bu iki olumsuz unsurun kalıcı olmayabileceği görüşünde. Kendrick, yıl sonuna doğru dijital varlık fiyatlarında kayda değer bir yükseliş alanı gördüklerini, ayrıca Aave’in nisan ayındaki olayın etkilerini büyük ölçüde geride bırakmış olabileceğini ifade etti.

Tokenlaştırma teması borç verme alanına taşınıyor

Standard Chartered’ın değerlendirmesi, tokenlaştırma temasını merkeziyetsiz alım satımın ötesine taşıyarak borç verme pazarına da yayıyor. Bankaya göre Aave, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış sürümleri karşılığında borç alınabilecek başlıca alanlardan biri haline gelebilir. Haberde geçen RWA, tahvil, fon, gayrimenkul veya alacak gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesini ifade ediyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenlaştırılmış biçimini anlatır. Bu yapı, geleneksel finans varlıklarının DeFi uygulamalarında teminat ya da likidite kaynağı olarak kullanılmasına imkan verebilir.

Araştırma notunda yer alan verilere göre Aave’in Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 75 milyar dolarlık mevduat tabanı, büyüklük açısından ABD’de mevduata göre en büyük 30 banka ile aynı ligde yer alacak bir seviyeye işaret ediyor. Standard Chartered, tokenlaştırılmış varlıkların DeFi içinde daha yaygın teminat ve likidite aracı haline gelmesiyle Aave’in bu ölçeğin bir bölümünü yeniden yakalayabileceğini öngörüyor.

Kendrick’in değerlendirmesinde, tokenlaştırılmış varlıkların daha yaygın kullanımı halinde Aave’in geçmişte ulaştığı ölçeğin bir kısmını geri kazanmasının beklendiği aktarılıyor.

DeFi için daha geniş tahmin

Standard Chartered daha önce yayımladığı başka bir araştırma notunda, DeFi içinde kilitli varlıkların toplam değerinin 2030 yılına kadar 2,7 trilyon dolara ulaşabileceğini belirtmişti. Bu tahminde, hem RWA’lerin hem de kriptoya özgü diğer varlıkların zincir üstü protokollere daha fazla taşınmasının etkili olacağı değerlendirilmişti.

Banka, tokenlaştırılmış piyasalar için işlem tarafında da Uniswap’ı öne çıkarıyor. Değerlendirmede, ölçeği, bilinirliği ve farklı piyasa dönemlerinde faaliyet göstermiş olması nedeniyle Uniswap’ın bu alanda olası bir merkez olarak öne çıkabileceği kaydedildi.