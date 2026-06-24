Güney Kore’de stabilcoin hamlesi sigortaya taşındı! Bu adım finans sektöründe neyi değiştirebilir?

Güney Koreli sigorta şirketi Kyobo Life Insurance, Kore wonuna endeksli bir stabilcoinin sigorta primlerinin tahsilatı ve hasar ödemelerinde nasıl kullanılabileceğini gösteren bir kavram kanıtı çalışmasını tamamladı. Şirket, 24 Haziran’da yaptığı açıklamada, KRW stabilcoinin mevcut ödeme sistemlerine teknik olarak entegre edilebildiğini doğruladığını bildirdi.

Teknik fizibilite testi tamamlandı

Çalışma, blokzincir altyapı şirketi EQBR ile birlikte yürütüldü. Kyobo Life’a göre test kapsamında şirketin mevcut sigorta platformu ile blokzincir altyapısı birbirine bağlandı ve böylece dijital varlıklarla prim tahsilatı ile tazminat ödemesi yapılmasına imkan veren bir süreç oluşturuldu.

Şirket, gerekli düzenleyici çerçeve ve destekleyici altyapı oluştuğu takdirde bu yapının işlem hızını artırabileceğini, kayıt takibini daha görünür hale getirebileceğini ve operasyonel verimliliğe katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kyobo Life, testin mevcut sigorta sistemi ile blokzincir altyapısını birleştirerek dijital varlıklarla prim tahsilatı ve hasar ödemesi yapılabildiğini ortaya koyduğunu, uygun düzenlemeler geldiğinde bunun hız, şeffaflık ve verimlilik sağlayabileceğini aktardı.

Finans kurumları düzenleme gelmeden hazırlanıyor

Güney Kore’de KRW stabilcoinlere ilişkin yasal düzenlemeler henüz kesinleşmiş değil. Buna rağmen ülkedeki finans kuruluşlarının, bu teknolojinin günlük operasyonlarda nasıl kullanılabileceğini daha yakından incelemeye başladığı görülüyor. Kyobo Life da son testin, stabilcoinler ve dijital cüzdanlar dahil yeni finansal araçları değerlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir çalışmanın parçası olduğunu kaydetti.

Kyobo Life, bundan sonraki aşamada sistemin güvenlik yapısını ve teknik yeteneklerini geliştirmeyi, aynı zamanda düzenleme tarafındaki gelişmeleri izlemeyi planlıyor. Şirketin ayrıca blokzincir tabanlı ödeme sistemlerini günlük sigortacılık işlemlerine taşıyabilecek ek kullanım alanları üzerinde de durduğu aktarıldı.

Mini sözlük: Kavram kanıtı, bir teknolojinin veya sistemin gerçek kullanım öncesinde teknik olarak çalışıp çalışmadığını göstermek için yapılan sınırlı kapsamlı testtir. Stabilcoin ise değeri belirli bir varlığa, burada Güney Kore wonuna, sabitlenmeye çalışılan dijital varlığı ifade eder.

Sigortacılık yeni kullanım alanı olabilir

Stabilcoin tartışmaları çoğunlukla ödeme, para transferi ve alım satım işlemleri etrafında şekillenirken, sigortacılık farklı bir uygulama alanı olarak öne çıkıyor. Blokzincir tabanlı bir ödeme katmanı, işlem sürelerini kısaltabilir, kayıt düzenini güçlendirebilir ve her transfer için açık bir denetim izi sağlayabilir.

Bu durum, poliçe sahipleri açısından hasar ödemelerinin daha hızlı yapılması ve ödeme sürecinin daha şeffaf biçimde izlenmesi anlamına gelebilir. Şirket yöneticileri de teknolojik hazırlığın şimdiden yapılmasının, ileride KRW stabilcoinler için yasal bir çerçeve oluşturulması halinde sigorta sektörüne daha hızlı hareket etme imkanı verebileceğini ifade etti.

Güney Kore stabilcoin yarışında öne çıkıyor

Kyobo Life’ın testi, Güney Koreli finans şirketlerinin yasa tamamlanmadan önce olası stabilcoin kullanımına hazırlık yaptığını da gösteriyor. Benzer hazırlıkların bankacılık, menkul kıymetler ve ödeme hizmetleri alanlarında da sürdüğü, dijital wonun finansal hizmetlerde daha büyük rol oynayabileceği bir döneme yönelik konumlanma çabasının hız kazandığı belirtiliyor.

Haberde yer alan değerlendirmeye göre, düzenlemelerin KRW stabilcoin kullanımına izin vermesi halinde sigortacılık, geleneksel kripto piyasalarının ötesinde en erken ve en pratik benimseme alanlarından biri haline gelebilir. Güney Kore’nin 18 milyonu aşan dijital varlık kullanıcısı ve dijital ödeme platformlarının yaygınlığı da bu süreci destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.