Kripto destekli harcama 5,5 milyon doları aştı! Maryland yarışında neler değişti?

Maryland eyaletinde 5’inci Kongre Bölgesi için yapılan Demokrat Parti ön seçimini Adrian Boafo kazandı. Sonuç, kripto para sektörünün desteklediği siyasi gruplar açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı. Boafo, kasım ayındaki genel seçimde, görevden ayrılmaya hazırlanan Temsilciler Meclisi üyesi Steny Hoyer’in boşaltacağı koltuk için yarışacak.

Ön seçim yarışında kritik eşik aşıldı

Yarış, 20’den fazla Demokrat adayın yer aldığı kalabalık bir tablo içinde geçti. Büyük seçim takip kuruluşları sonucu ilan ederken, bölgenin uzun süredir Demokratların güçlü olduğu alanlardan biri sayılması nedeniyle asıl belirleyici aşamanın ön seçim olduğu değerlendirildi. Boafo da kampanya sürecine Maryland Valisi Wes Moore, Angela Alsobrooks ve Steny Hoyer’in desteğiyle girdi.

Fairshake ile bağlantılı siyasi yapıların desteklediği sonuç, ABD tarihinde kripto para sektörüne en yakın Kongre yapısını oluşturma hedefi açısından yeni bir adım olarak değerlendirildi.

Dış harcamalar kampanyanın merkezine yerleşti

Kripto para odaklı siyasi harcamalar, seçim sonucunda etkili başlıklardan biri oldu. Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına dayandırılan bilgilere göre, Fairshake ile bağlantılı süper siyasi eylem komitesi Protect Progress, Boafo’nun kampanyasını desteklemek için 5,5 milyon doların üzerinde harcama yaptı.

Kampanyanın son haftalarında dış kaynaklı harcamalar daha görünür hale geldi. Haziran ayı başı itibarıyla Boafo lehine faaliyet gösteren dış grupların toplam harcamasının yaklaşık 8,8 milyon dolara ulaştığı aktarıldı. Bu desteklerin Protect Progress ile United Democracy Project üzerinden geldiği belirtildi.

Mini sözlük: Süper siyasi eylem komitesi, ABD’de adaylarla doğrudan koordinasyon kurmadan seçim lehine ya da aleyhine sınırsız harcama yapabilen siyasi organizasyonları ifade eder. Fairshake ise dijital varlık politikalarında sektörün etkisini artırmayı hedefleyen kripto odaklı bir siyasi ağ olarak biliniyor.

Kongre yarışlarında kripto etkisi büyüyor

Boafo’nun zaferi, kripto para odaklı siyasi organizasyonların destek verdiği adayların elde ettiği sonuçlara bir yenisini ekledi. Bu yılın başlarında benzer gruplar, Teksas’ta Demokrat aday Christian Menefee’ye milyonlarca dolarlık kampanya desteği sağlamıştı. Benzer girişimlerin Senato, Temsilciler Meclisi ve eyalet düzeyindeki başka yarışlarda da görüldüğü ifade ediliyor.

Bu tablo, sektörün dijital varlık düzenlemeleri üzerinde daha fazla söz sahibi olma arayışının seçimlere daha doğrudan yansıdığını gösteriyor. Siyasi destek artık yalnızca tek tek adayların kazanmasına değil, Kongre içinde daha geniş bir etki alanı oluşturulmasına da bağlanıyor.

Gözler Washington’daki yasa görüşmelerinde

ABD Kongresi’nde şu anda dijital varlık alanını etkileyebilecek önemli yasa tasarıları görüşülüyor. Bunlar arasında GENIUS Act ve CLARITY Act öne çıkıyor. Söz konusu düzenlemelerin stabilcoin kuralları, piyasa yapısı ve dijital varlık şirketlerinin denetimi üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle Maryland’deki sonuç, yalnızca bir bölgedeki koltuk yarışı olarak değil, kripto para sektörünün Washington’daki politika tartışmalarında nasıl bir ağırlık kurmaya çalıştığının yeni bir örneği olarak izleniyor. Sektör destekli grupların, gelecekte hazırlanacak ve oylanacak yasa metinlerinde etkili olabilecek bir Kongre dengesi oluşturmaya odaklandığı görülüyor.