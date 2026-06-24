XRP’de borsalardan çıkış hızlandı! Piyasa şimdi hangi sinyali izliyor?

XRP, borsalardaki hareketliliğin belirgin biçimde değişmesiyle yeniden piyasanın odağına yerleşti. Zincir üstü veriler ve borsa akışları, son günlerde özellikle Binance ve Kraken tarafında dikkat çeken çekim işlemlerine işaret etti. Bu tablo, büyük yatırımcıların olası bir pozisyon değişikliğine hazırlanıyor olabileceği yönündeki değerlendirmeleri artırdı.

Binance verilerinde çekim işlemleri öne çıktı

Piyasa analisti Xaif Crypto’nun aktardığına göre Binance’te son ayların en dikkat çekici XRP çekim dengesizliklerinden biri görüldü. CryptoQuant verilerine göre çekimler işlemlerin %53,8’ini oluştururken, yatırma işlemlerinin payı %46,1’de kaldı. Bu durum, borsaya girenden daha fazla XRP’nin platformdan çıktığını gösterdi.

CryptoQuant verileri, Binance’te XRP çekimlerinin %53,8’e yükseldiğini ve yatırma işlemlerinin %46,1’e gerilediğini ortaya koydu; bu da piyasada borsadan net çıkışların arttığına işaret etti.

Piyasada bu tür kalıcı çıkışlar genellikle birikim ihtimaliyle ilişkilendiriliyor. Yatırımcıların varlıklarını borsalardan özel cüzdanlara taşıması, kısa vadeli satış niyetinden çok daha uzun vadeli bir elde tutma yaklaşımına işaret edebilir. Böyle bir eğilim, işlem görmeye hazır arzı azaltabileceği için fiyat üzerindeki olası etkiler de yakından izleniyor.

Kraken’den tek işlemde 16,38 milyon XRP çıktı

Anlatıyı güçlendiren bir diğer gelişme ise Kraken kaynaklı büyük transfer oldu. Zincir üstü verilere göre “ALLHEART” etiketiyle tanımlanan bir cüzdan, tek işlemde 16,38 milyon XRP’yi borsadan çekti. Bu transferin yaklaşık 18 milyon dolar değerinde olduğu hesaplandı.

Kraken, ABD merkezli köklü kripto para borsaları arasında yer alıyor. Bu ölçekteki transferler çoğu zaman büyük yatırımcılar, kurumsal katılımcılar ya da yüksek portföy büyüklüğüne sahip hesaplarla ilişkilendirildiği için piyasada daha fazla dikkat çekiyor.

Arz sıkışması beklentisi güç kazandı

Binance’te çekim ağırlıklı görünüm ve Kraken’den gelen yüksek tutarlı çıkış, bazı piyasa katılımcılarının XRP’de sessiz bir birikim süreci yaşanabileceğini düşünmesine yol açtı. Borsa rezervleri, kripto piyasasında en yakından takip edilen göstergeler arasında bulunuyor. Rezervlerin gerilemesi, talebin sabit kalması ya da artması halinde arz sıkışması ihtimalini gündeme taşıyabiliyor.

Geçmişte kripto piyasasında benzer yoğun borsa çıkışlarının önemli yükselişlerden önce görüldüğü dönemler oldu. Ancak bu tür veriler tek başına fiyat yönünü kesin biçimde göstermiyor. Büyük çekimler, saklama amaçlı transferler, tezgah üstü uzlaşmalar, iç cüzdan düzenlemeleri veya güvenlik odaklı fon hareketlerinden de kaynaklanabiliyor.

CoinCodex verilerine göre haber hazırlanırken XRP 1.08 dolardan işlem görüyordu. Son zincir üstü hareketlilik, varlığın yeniden yatırımcıların yakın takibine girmesine neden oldu. Bu işlemlerin daha geniş kapsamlı bir birikim sürecinin başlangıcı mı yoksa rutin fon aktarımının parçası mı olduğu ise şimdilik netleşmiş değil.