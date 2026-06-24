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Zcash (ZEC)

Zcash cephesinde dikkat çeken sıkışma sinyali! Piyasa hangi detayı izliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash, büyük kripto paralar arasında en yoğun açığa satış baskısı gören varlıklardan biri haline geldi.
  • 📉 Türev verileri, $ZEC tarafında kısa pozisyonların birçok borsada uzun pozisyonların önüne geçtiğini gösteriyor.
  • 📊 Buna rağmen varlık, son düzeltme sonrası uzun vadeli trend desteğinin üzerinde kalmayı sürdürdü.
  • ⚠️ Piyasada tek taraflı düşüş beklentisi güçlenirken, kısa pozisyon sıkışması ihtimali de gündeme geldi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Piyasada ters yönlü fırsat arayan bazı yatırımcılar, son dönemde Zcash’e daha yakından bakmaya başladı. Bunun başlıca nedeni, ZEC’in büyük kripto varlıklar arasında en yoğun açığa satış baskısı altında bulunan varlıklardan biri olarak öne çıkması oldu.

İçindekiler
1 Türev verilerinde dikkat çeken tablo
2 Teknik görünüm zayıf değil
3 Kısa pozisyon sıkışması ihtimali masada

Türev verilerinde dikkat çeken tablo

Güncel türev piyasa verilerine göre ZEC, büyük kripto paralar arasında en düşük long short oranlarından birine sahip. Birden fazla borsada kısa pozisyonların uzun pozisyonları belirgin biçimde geride bıraktığı görülüyor. Binance’te üst düzey yatırımcıların pozisyon dağılımı da düşüş beklentisinin halen güçlü olduğuna işaret ediyor.

Piyasada düşüş yönlü işlemler olağanüstü seviyelere çıktığında, bu durum her zaman ilave kayıp anlamına gelmeyebilir. Bazı dönemlerde aynı tablo, sert bir yukarı yönlü hareket için uygun zemini de hazırlayabilir.

Normal koşullarda yüksek kısa pozisyon oranı olumsuz bir sinyal olarak değerlendirilse de, tek taraflı yığılmalar bazen farklı bir sonuç doğurabiliyor. Özellikle piyasanın büyük bölümü aynı yönde konumlandığında, beklenmedik bir gelişme fiyat hareketini tersine çevirebilir.

Teknik görünüm zayıf değil

Haberde öne çıkan bir diğer nokta ise teknik yapı oldu. Son düzeltmeye rağmen Zcash’in uzun vadeli trend desteğinin üzerinde işlem görmeye devam ettiği, ayrıca yıl başındaki seviyelerinin halen belirgin biçimde üstünde bulunduğu aktarılıyor. Zcash, gizlilik odaklı işlemler için geliştirilen köklü kripto projelerinden biri olarak biliniyor.

Bu görünüm, fiyatın kısa vadede baskı altında kalmasına rağmen daha büyük zaman dilimlerinde yapının tamamen bozulmadığına işaret ediyor. Buna karşın mevcut ivmenin hala zayıf olduğu ve fiyatın önemli hareketli ortalamalar yakınında dirençle karşılaştığı da vurgulanıyor.

Kısa pozisyon sıkışması ihtimali masada

Piyasada düşüş yönlü işlemlerin aşırı yoğunlaştığı dönemlerde kısa pozisyon sıkışması ihtimali artabiliyor. Böyle bir senaryoda, sınırlı da olsa olumlu bir tetikleyici gelişme, açığa satış yapan yatırımcıları pozisyon kapatmaya zorlayabilir. Bu geri alımlar fiyatı yukarı taşıdıkça yeni tasfiyeler devreye girebilir ve yükseliş kendi kendini besleyen bir yapıya dönüşebilir.

Ancak bu tablo, Zcash için doğrudan yükseliş garantisi anlamına gelmiyor. Varlığın yalnızca yoğun şekilde açığa satılıyor olması tek başına yeterli görülmüyor. Yine de piyasanın neredeyse ortak biçimde daha fazla düşüş beklediği dönemlerde, ters yönde ani fiyat hareketlerinin daha kolay ortaya çıkabildiği değerlendiriliyor.

Bu nedenle bazı yatırımcılar, ZEC’teki mevcut konumlanmayı klasik yön takibinden çok karşıt görüşlü bir fırsat alanı olarak izliyor. Önümüzdeki süreçte fiyatın, hem türev piyasalardaki pozisyon dengesine hem de teknik direnç bölgelerine vereceği tepki yakından takip edilecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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