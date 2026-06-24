İngiltere’de Nigel Farage, Christopher Harborne’dan aldığı 5 milyon sterlinlik hediyeyle ilgili incelemeye karşı çıktı

Reform UK lideri Nigel Farage, Tether yatırımcılarından Christopher Harborne’dan aldığı ve bildirilmediği belirtilen 5 milyon sterlinlik hediyeyle ilgili sorulara karşı çıkarak bunun “tamamen özel bir mesele” olduğunu söyledi. Konu, Farage’ın 2024’te Clacton milletvekili seçilmesinin ardından bu ödemeyi beyan edip etmesi gerekmediği tartışmasıyla yeniden gündeme geldi.

Hediye beyanı için inceleme başlatıldı

İngiltere Parlamentosu Standartlar Komiseri, Farage’ın söz konusu hediyeyi milletvekili seçildikten sonra resmi kayıtlara geçirip geçirmesi gerektiğini inceliyor. Kurallara göre yeni seçilen milletvekillerinin, önceki yılda aldıkları 300 sterlin üzerindeki hediyeleri, siyasi faaliyetle makul biçimde ilişkilendirilemiyorsa istisna dışında, kayda geçirmesi gerekiyor.

Farage ise paranın kendisine ulaştığı sırada “siyasette olmadığını” savundu. Ancak BBC Radio 4 sunucusu Nick Robinson, Farage’ın o dönemde kendi podcast yayınında yaklaşık 40 dakika boyunca milletvekilliğine aday olma ihtimalini konuştuğunu hatırlattı. Farage, o aşamada henüz kesin karar vermediğini söyledi.

Farage, LBC Radio yayınında hediyenin koşulsuz olduğunu savunarak, parayı nasıl harcayacağının kimseyi ilgilendirmediğini ve isterse lüks otomobillere ayırabileceğini dile getirdi.

Gerekçeye ilişkin açıklamalar tartışma yarattı

Farage’ın hediyenin amacıyla ilgili açıklamalarının zaman içinde değiştiği de öne sürüldü. Önce bu parayı kişisel güvenlik harcamalarıyla ilişkilendirerek beyan zorunluluğu doğmadığını savunan Farage, daha sonra ödemenin kendisine “27 yıllık Brexit kampanyası” nedeniyle verilmiş bir karşılık olduğunu söyledi. Buna karşın çelişkili konuştuğu eleştirilerini kabul etmedi ve paranın kendisine herhangi bir koşul olmadan verildiğini yineledi.

Christopher Harborne, İngiliz vatandaşı bir iş insanı ve uzun süredir Tayland’da yaşıyor. Harborne’un, stabilcoin USDT’nin arkasındaki Tether’de yaklaşık yüzde 12 paya sahip olduğu aktarıldı. Tether, kripto varlık piyasasında dolar sabitli token ihracıyla öne çıkan en büyük şirketlerden biri olarak biliniyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital token türüdür. USDT de bu yapının en yaygın örneklerinden biri olarak kripto para piyasasında işlem ve likidite amacıyla kullanılır.

Kripto yanlısı tutum eleştirilerin odağında

Farage, bu hediyenin kripto varlıklara yakın siyasi söylemlerini satın aldığı iddiasını da reddetti. Sektör lehine konuşmak için ödeme almadığını belirten Farage, dijital varlıklara ilişkin yasal değişiklikleri zaten daha önce de desteklediğini ifade etti. Londra’nın bir kripto işlem merkezi haline gelmesinin küresel piyasa üzerinde sınırlı etkisi olacağını da savundu.

Farage, söz konusu paranın kendisine kripto sektörünü savunması için verilmediğini, çünkü yasal değişiklikleri zaten desteklediğini ve Londra’daki olası büyümenin küresel fiyatları anlamlı biçimde etkilemeyeceğini öne sürdü.

Haberde yer alan bilgilere göre Harborne’un Farage’a verdiği kişisel hediye, Reform UK’ye yapılan ayrı bağışlardan farklı değerlendiriliyor. Harborne ile BitMEX kurucularından Ben Delo’nun, partinin son dönemdeki finansmanında önemli pay sahibi olduğu ifade edildi. 2026’nın ilk çeyreğinde iki ismin Reform UK’ye toplam 7 milyon sterlin bağış yaptığı, bunun Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi’nin aynı dönemde topladığı tutarları aştığı aktarıldı.

Kalem Tutar Not Farage’a kişisel hediye 5 milyon sterlin Christopher Harborne tarafından verildi Reform UK’ye bağışlar 7 milyon sterlin 2026 ilk çeyrekte Harborne ve Ben Delo’dan geldi

Olası yaptırımlar da gündemde

İşçi Partisi, Farage’ı hediye konusunda denetimden kaçmakla suçladı. Tartışma, İngiltere’de siyasi bağışlarda kripto varlık kullanımına yönelik moratoryum sonrasında daha da görünür hale geldi. Bununla birlikte, ne Harborne’un Farage’a verdiği hediyenin ne de Reform UK’ye yaptığı bağışların kripto para şeklinde yapılmadığı belirtildi.

Farage, kuralların ihlal edildiğine karar verilmesi halinde parayı geri verip vermeyeceği sorusuna net yanıt vermedi. Standartlar Komiseri’nin farklı bir sonuca varması durumunda konunun yeniden değerlendirilebileceğini söyledi. Olası bir ihlalin, Avam Kamarası’ndan uzaklaştırma ve Clacton’da ara seçime kadar uzanabilecek sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.