Dogecoin’de kritik eşik kırıldı! 0,0656 dolara giden yolda neler yaşandı?

Dogecoin, hem günlük hem de saatlik grafiklerde artan satış baskısıyla önemli destek seviyelerinin altına sarktı. Fiyatın 0,080 ile 0,082 dolar aralığını kısa sürede geri alamaması halinde düşüşün önce 0,070 dolara, ardından 0,0656 dolara doğru derinleşebileceği değerlendiriliyor.

Günlük grafikte 0,0816 dolar seviyesi öne çıktı

Günlük görünümde DOGE yaklaşık 0,0794 dolar civarında işlem görüyor. Bu seviye, 2023 fiyat aralığında öne çıkan 0,0816 doların bir miktar altında bulunuyor. Fiyat bu bölgede bir süredir yatay seyir izlese de, her toparlanma denemesinin daha düşük zirvelerle sınırlı kalması alıcıların kontrolü yeniden ele almakta zorlandığına işaret ediyor.

Analizde, DOGE’nin 0,0816 dolar altında kaldığı sürece teknik görünümün satıcılardan yana olduğu, aşağıda ise 0,0656 dolar seviyesinin ana destek hedefi olarak öne çıktığı aktarıldı.

Teknik açıdan dikkat çeken bir başka unsur, fiyatın destek bölgesine yaklaşım şekli oldu. Güçlü bir tepki vermek yerine konsolidasyon bandının alt sınırını tekrar tekrar test eden DOGE, desteği zayıflatabilecek bir görünüm sergiliyor. Bu tür tekrarlar, alıcıların sürekli satış baskısını karşılamak zorunda kalması nedeniyle destek seviyesinin dayanıklılığını azaltabiliyor.

Bu nedenle 0,0816 dolar altında kalıcılık sürer ve son fiyat aralığının dip bölgesi aşağı kırılırsa, bir sonraki geri çekilme alanı 0,070 dolar olarak izlenebilir. Daha derin bir düşüşte ise 2023 değer alanı alt sınırı olan 0,0656 dolar yeniden gündeme gelebilir.

Yukarı yönlü senaryoda hangi seviyeler izleniyor?

Buna karşılık 0,0816 doların yeniden aşılması, kısa vadede kırılma riskini azaltabilir. Daha güçlü bir toparlanma görülmesi halinde fiyatın önce 0,0988 dolar civarındaki yeniden test bölgesine, ardından 0,112 dolar çevresindeki dirence yönelmesi mümkün olabilir. Ancak mevcut tabloda bu senaryonun güç kazanması için alım iştahının belirgin biçimde artması gerekiyor.

Saatlik grafikte satış baskısı sürüyor

Saatlik grafikte DOGE, kısa vadeli yatay seyrin aşağı kırılmasının ardından yaklaşık 0,0788 dolarda dengelenmeye çalışıyor. Veriler, emir akışında satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor. Son düşüş sırasında işlem hacmindeki artış da, aşağı yönlü hareketin piyasa katılımıyla desteklendiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyatı ifade eder ve gün içi işlemlerde fiyatın ağırlıklı ortalamasını gösterir. CVD ise kümülatif hacim farkını izler; alım ve satım baskısının hangi tarafta yoğunlaştığını anlamak için kullanılır.

Saatlik yapıda fiyatın VWAP seviyesinin altında kalması ve daha düşük zirveler oluşturması, kısa vadeli görünümün zayıf kaldığını gösteriyor. Kümülatif hacim farkının da negatif bölgede ve 14 periyotluk ortalamasının altında seyretmesi, agresif satışların alımlardan daha baskın olduğunu ortaya koyuyor.

Money Flow Index göstergesi yaklaşık 22 seviyesine geriledi. Bu görünüm, DOGE’nin aşırı satım bölgesine yaklaştığını düşündürse de tek başına kalıcı bir yön değişimini doğrulamıyor. Fiyat VWAP üzerine çıkmadıkça ve alım baskısı güçlenmedikçe olası tepki hareketlerinin sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

Kısa vadede 0,080 ile 0,082 dolar aralığının yeniden kazanılması, düşüş baskısını hafifletebilecek en kritik gelişme olarak öne çıkıyor. Buna karşılık satıcılar kontrolü korur ve fiyat 0,078 dolar yakınındaki desteği kaybederse, daha düşük seviyelere doğru yeni bir hareket alanı açılabilir.