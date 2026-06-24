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Bitcoin ağında 820 bin işlem aşıldı! Rune hareketliliği piyasaya ne söylüyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin ağında günlük işlem sayısı 820 bini aşarak son iki yılı geride bıraktı.
  • 📈 Bu artışta $BTC üzerinde çalışan Rune işlemleri öne çıktı ve Runestone sayısı 600 bini geçti.
  • 💸 Rune bağlantılı işlemler, toplam ağ ücretlerinin yaklaşık yüzde 25’ini üretti.
  • 🧭 Ekim zirvesine göre fiyat yaklaşık yüzde 50 aşağıda kalsa da ağ kullanımı belirgin biçimde arttı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin ağındaki işlem sayısı son günlerde 820 binin üzerine çıkarak iki yılı aşkın sürenin en yüksek günlük seviyesine ulaştı. Glassnode verilerine göre artışta en büyük payı, Rune protokolüyle bağlantılı işlemler aldı.

İçindekiler
1 İşlem sayısında iki yılın zirvesi
2 Rune işlemleri ağ kullanımını taşıdı
3 Ağdaki kullanım tartışmaları yeniden gündemde

İşlem sayısında iki yılın zirvesi

Bitcoin yaklaşık 62 bin dolar civarında işlem görürken ağ aktivitesindeki bu yükseliş dikkat çekti. Fiyatın Ekim ayındaki tüm zamanların zirvesine göre yaklaşık yüzde 50 aşağıda bulunmasına karşın, zincir üstü kullanımın hız kazanması olağan piyasa davranışından ayrışan bir tablo ortaya koydu.

Verilere göre günlük toplam işlem sayısı, 23 Nisan 2024 sonrasından bu yana en yüksek düzeye çıktı. Söz konusu dönem, son yarılanmanın hemen ardından Rune protokolünün devreye girdiği ve işlem ücretlerinde belirgin sıçrama yaşandığı evre olarak öne çıkmıştı.

Rune işlemleri ağ kullanımını taşıdı

Rune protokolü mesajları taşıyan ve Runestone olarak anılan işlemlerin sayısı da 600 bini geçti. Böylece bu kategoride de son iki yılın en yüksek seviyesi görüldü. Runes, Ethereum ağındaki ERC 20 standardına benzer şekilde, kullanıcıların Bitcoin üzerinde değiştirilebilir varlık oluşturmasına ve transfer etmesine imkan tanıyor.

Mini sözlük: Runes, Bitcoin üzerinde değiştirilebilir token üretimi ve transferi için geliştirilen bir standarttır. Runestone ise bu protokole ait veriyi taşıyan işlem mesajlarını ifade eder.

Bu hareketlilik, ağın ekonomik yapısına da doğrudan yansıdı. Rune bağlantılı işlemlerden elde edilen ücretlerin toplam Bitcoin ağ ücretleri içindeki payı yaklaşık yüzde 25 seviyesine yükseldi. Bu oran, son yılların en yüksek düzeylerinden biri olarak kayda geçti.

Glassnode verileri, Bitcoin ağındaki son yükselişte yalnızca BTC transferlerinin değil, Rune protokolüyle ilişkili işlemlerin de belirleyici hale geldiğini ve ücret üretiminde kayda değer ağırlık kazandığını ortaya koydu.

Ağdaki kullanım tartışmaları yeniden gündemde

Bitcoin için uzun süredir dile getirilen eleştirilerden biri, ağın gerçek zincir üstü kullanım bakımından sınırlı kaldığı ve daha çok spekülatif bir varlık gibi hareket ettiği yönündeydi. Son işlem verileri ise bu tartışmayı yeniden açtı. Çünkü ağdaki talebin yalnızca klasik BTC transferlerinden değil, farklı uygulama alanlarından da beslendiği görülüyor.

Öte yandan Rune tabanlı token yapılarının Bitcoin üzerindeki uzun vadeli değeri konusundaki tartışma sürüyor. Buna rağmen son veriler, piyasanın zayıf seyrettiği bir dönemde bile Bitcoin blok alanına yönelik talebin güçlü kalabildiğine işaret etti.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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