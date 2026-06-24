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Ethereum (ETH)

Ethereum 1.740 doların altına indi! Şimdi hangi seviye belirleyici olacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum kritik 1.740 dolar eşiğinin altında kalırken $ETH için baskı yeniden arttı.
  • 📉 12 saatlik görünümde 1.460 dolar seviyesi yeni düşüş senaryosunda öne çıktı.
  • 📊 Günlük grafikte 1.700 dolar çevresindeki çok yıllı destek hattı yakından izleniyor.
  • 🧭 Destek korunursa 2022 ve 2025 diplerinden sonraki toparlanmalara benzer bir süreç konuşulabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum, kısa vadede zayıf görünümünü korurken çok yıllı destek çizgisinin yakınında işlem görüyor. Analizde, fiyatın 1.700 dolar çevresinde kritik bir eşikte bulunduğu, bu bölgenin korunamaması halinde aşağı yönlü risklerin artabileceği belirtildi.

İçindekiler
1 1.740 doların altındaki seyir baskıyı artırdı
2 Uzun vadeli destek çizgisi yeniden gündemde
3 4.854 dolar hedef olarak masada kalıyor

1.740 doların altındaki seyir baskıyı artırdı

12 saatlik grafiğe göre ETH, 1.670 dolar civarında işlem görürken 1.740 dolar seviyesindeki yatay direncin altında kaldı. Son toparlanma denemesinin düşen trend çizgisi altında sınırlanması da satış baskısının sürdüğüne işaret etti.

Piyasa analisti CRYPTOWZRD, Ethereum’da momentumun yeniden alıcılar lehine dönebilmesi için 1.740 dolar bölgesinin geri alınması ve düşen trend çizgisinin üzerine çıkılması gerektiğini aktardı. Bu kırılımın teyit edilmesi halinde fiyatın 2.200 dolar bölgesine doğru toparlanma alanı bulabileceği değerlendirildi.

Analizde, 1.740 dolar seviyesinin kısa vadeli yön açısından ana eşik olduğu, bu alanın aşılması halinde alım iştahının güçlenebileceği, altında kalınması durumunda ise düşüş trendinin devam edebileceği vurgulandı.

Buna karşılık Ethereum bu seviyenin altında kalmaya devam ederse satıcıların kontrolü elinde tutabileceği ifade ediliyor. Böyle bir senaryoda son dip seviyenin altına sarkılması ve 1.460 dolara doğru yeni bir geri çekilme görülmesi olasılık dahilinde bulunuyor.

Uzun vadeli destek çizgisi yeniden gündemde

Günlük grafikte ise Ethereum’un 2022, 2025 ve mevcut piyasa döngüsündeki önemli dipleri birleştiren yükselen destek çizgisine yeniden döndüğü görülüyor. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için kullanılan en büyük blokzincir ağlarından biri olarak piyasanın genel yönü açısından da yakından izleniyor.

Bu teknik görünümde 1.700 dolar çevresi yalnızca kısa vadeli değil, daha geniş zaman dilimi açısından da belirleyici konumda. Daha önce aynı destek çizgisinden gelen tepkilerin Ethereum fiyatını zaman içinde tarihi zirve bölgesine taşıdığı hatırlatıldı.

4.854 dolar hedef olarak masada kalıyor

Alıcıların mevcut destek hattını savunması halinde Ethereum’da uzun vadeli toparlanma sürecinin yeniden başlayabileceği ve 4.854 dolar yakınındaki direnç bölgesinin tekrar gündeme gelebileceği belirtildi. Ancak bu seviye, yakın vadeli bir hedef değil, daha geniş ölçekli yükseliş senaryosunun parçası olarak öne çıkıyor.

Göreceli güç endeksi 43 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, momentuma ilişkin zayıf bir tablo ortaya koysa da piyasanın henüz aşırı satım bölgesine inmediğini gösteriyor. Daha güçlü bir toparlanma için Ethereum’un destek çizgisi üzerinde kalması ve yakın dirençlerin üstünde daha yüksek zirveler oluşturması gerekecek.

Öte yandan günlük kapanışlarda yükselen destek çizgisinin altına inilmesi, mevcut yükseliş yapısını zayıflatabilir. Bu durumda piyasada daha derin kayıplar ihtimali öne çıkarken, analistler için 1.700 dolar bölgesi ana karar alanı olmayı sürdürüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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