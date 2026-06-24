Solana’da 68 dolar görüldü! Şimdi kritik bölgede neler yaşanacak?

Solana, kısa vadede takip edilen aşağı yönlü hedefe ulaştıktan sonra yeniden kritik bir destek alanına girdi. Analistlerin paylaştığı grafiklere göre SOL, önemli direnç seviyelerini aşamayınca geri çekildi ve fiyat 68 dolar bandına kadar indi. Buna karşın, mevcut bölgenin daha uzun vadeli görünümde birikim alanı olarak öne çıktığı değerlendiriliyor.

Kısa vadede 68 dolar seviyesi öne çıktı

Dört saatlik grafikte SOL fiyatının 74 dolar civarında güçlü satış baskısıyla karşılaştığı görüldü. Bu bölgede aşağı eğimli 200 periyotluk basit hareketli ortalamanın da ek direnç oluşturduğu aktarıldı. Yerel zirveye yakın noktada oluşan TD Sequential satış sinyali de aşağı yönlü dönüş ihtimalini destekleyen teknik unsurlar arasında yer aldı.

Bu görünümün ardından Solana, önce 72 doların ardından 70 doların altına sarktı ve 68,88 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece analist Ali Charts tarafından izlenen 68 dolarlık kısa vadeli hedef gerçekleşmiş oldu. Fiyatın şimdi alıcıların destek savunması yapabileceği bir alana yaklaştığı belirtiliyor.

Analistlerin değerlendirmesine göre 68 dolar seviyesinin korunması halinde Solana’da kısa vadede 70 ve 72 dolara doğru bir toparlanma görülebilir. Buna karşılık bu desteğin belirgin biçimde kırılması, sıradaki destek noktası olan 67 doları gündeme taşıyabilir.

Uzun vadeli birikim bölgesi yeniden gündemde

Aylık grafiklerde ise Solana’nın daha önce güçlü yükselişten önce bulunduğu uzun vadeli birikim alanına döndüğü ifade ediliyor. Fiyatın 98,80 dolar civarındaki desteğin altına inmesinin ardından yaklaşık 50 ile 70 dolar arasındaki bölgeye yerleştiği görülüyor. Bu aralık, uzun vadeli yatırımcıların yakından izlediği ana alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Fibonacci seviyesi, teknik analizde olası destek ve direnç bölgelerini belirlemek için kullanılan oranlara dayanır. Haberde geçen 0,618 seviyesi, piyasalarda en çok takip edilen geri çekilme noktalarından biri kabul edilir.

Analist Crypto Patel’in paylaştığı değerlendirmede, mevcut yapının Solana’nın 2022 ile 2023 dönemindeki dip süreciyle benzerlik taşıdığı savunuldu. Söz konusu dönemde SOL, uzun vadeli destek çevresinde bir süre yatay seyrettikten sonra yüzde 2.200’ün üzerinde yükselmişti. Benzer ölçekte bir hareketin tekrar etmesi halinde 1.000 dolar seviyesi uzun vadeli bir projeksiyon olarak gündeme gelebilir, ancak bunun doğrulanmış bir hedef olmadığı özellikle vurgulanıyor.

İzlenen seviyeler 50, 70 ve 100 dolar bandında toplandı

Yukarı yönlü senaryonun güç kazanabilmesi için Solana’nın önce 98,80 doların üzerine çıkması gerekiyor. Bunun ardından daha geniş direnç alanı olan 297 dolar civarı yeni bir test bölgesi olarak izlenebilir. Bu nedenle analistler, kısa vadeli tepki alımlarıyla uzun vadeli trend dönüşümünü birbirinden ayrı değerlendirmek gerektiğine işaret ediyor.

Öte yandan zayıflığın sürmesi ve fiyatın 50 doların da altına inmesi halinde aylık destek seviyeleri olarak 32,89 dolar ile 26,36 dolar öne çıkabilir. Şimdilik 50 ile 70 dolar aralığı ana birikim bölgesi olarak izlenirken, 100 dolar seviyesi alıcıların yeniden kontrol sağlaması için ilk büyük eşik olarak değerlendiriliyor.