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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 57.500 dolar ve 71.000 dolar alarmı! Kritik eşikte neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de 57.500 dolar ve 71.000 dolar senaryosu aynı anda masada duruyor.
  • 📉 Kısa vadede $BTC ’de 63.000 doların altındaki görünüm baskının arttığını gösteriyor.
  • 📊 59.330 dolar civarındaki aylık destek, mevcut tabloda en kritik eşiklerden biri olarak izleniyor.
  • 🧭 Uzun vadeli kanalda alt banda yaklaşılması, geçmiş diplerle benzer bir zemini yeniden gündeme getiriyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, kısa vadede aşağı yönlü baskının arttığına işaret eden teknik sinyallerle, uzun vadede dip oluşumuna işaret edebilecek destek seviyeleri arasında sıkışmış görünüyor. Fiyatın bundan sonraki yönü, daha derin bir düzeltme ile yeniden toparlanma senaryoları arasında belirleyici olabilir.

İçindekiler
1 Kısa vadede 57.500 dolar riski öne çıktı
2 Uzun vadeli kanal desteği dikkat çekiyor

Kısa vadede 57.500 dolar riski öne çıktı

Dört saatlik grafikte izlenen omuz baş omuz formasyonunun boyun çizgisinin altına inilmesi, Bitcoin için 57.500 dolar seviyesini gündeme taşıdı. Analizde, bu kırılımın kısa vadeli düşüş senaryosunu güçlendirdiği belirtildi.

Bitcoin, değerlendirmeye göre 62.150 dolar civarında işlem görürken, yaklaşık 63.000 dolardaki yükselen boyun çizgisinin ve 62.450 dolar çevresindeki haftalık 200 periyotluk hareketli ortalamanın altına geriledi. Buna karşın, aylık 50 periyotluk hareketli ortalama olan 59.330 dolar civarı, halen önemli bir destek alanı olarak öne çıkıyor.

Analize göre 59.300 dolar seviyesi, Bitcoin ile 57.500 dolar hedefi arasındaki başlıca destek konumunda bulunurken, yaklaşık 65.500 doların üzerine çıkılması düşüş yapısını zayıflatabilecek ilk gelişme olarak değerlendiriliyor.

57.500 dolara doğru olası bir geri çekilme, daha yüksek zaman dilimindeki bu desteğin de altına sarkılması anlamına gelebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, ikinci çeyrek kapanışının zayıf kalabileceği ve üçüncü çeyrekte satış baskısının sürebileceği ifade edildi.

Öte yandan düşüş senaryosunun geçersiz kalması da ihtimal dahilinde. Alıcıların boyun çizgisini yeniden kazanması ve fiyatın sağ omuz bölgesinin üzerine taşınması halinde, formasyonun başarısız sayılabileceği aktarılıyor. Bu durumda 71.000 dolar seviyesi teknik hedef olarak öne çıkarken, böyle bir hareket yerel dip oluşumunun tamamlanmış olabileceğine işaret edebilir.

Uzun vadeli kanal desteği dikkat çekiyor

Daha geniş zaman diliminde ise Bitcoin, geçmişte büyük piyasa dipleriyle örtüşen uzun vadeli regresyon kanalının alt bandına yakın işlem görüyor. Bu yapı, kısa vadeli zayıflığa rağmen daha büyük ölçekte destek arayışının sürdüğünü gösteriyor.

CW tarafından paylaşılan grafikte üç temel seviye izleniyor: kırmızı destek çizgisi, yeşil doğrusal regresyon eğrisi ve mor direnç çizgisi. Bitcoin’in halen yeşil regresyon çizgisinin altında kalması, piyasada güçlü bir yükseliş evresinin henüz teyit edilmediğine işaret ediyor.

Analiste göre önceki büyük yükselişler, Bitcoin’in bu regresyon çizgisinin üzerine yerleşmesinin ardından ivme kazanmıştı. Mevcut döngüde ise fiyat bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Bu nedenle piyasa, teyit edilmiş uzun vadeli bir yükselişten çok, yatay seyir ve birikim süreci içinde değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, kanalın alt sınırında desteğin korunması yeni bir toparlanma zemini hazırlayabilir. Yeşil regresyon çizgisinin güçlü biçimde aşılması yükseliş beklentilerini destekleyebilirken, kırmızı destek çizgisinin kaybedilmesi daha derin bir düzeltme riskini artırabilir. Analist ayrıca büyük yatırımcıların alımlarını sürdürdüğüne dikkat çekti, ancak paylaşılan grafikte bu birikime ilişkin doğrudan veri yer almıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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