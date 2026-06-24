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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu yakım miktarı son 24 saatte 2,34 milyon SHIB olurken, haftalık düşüş %8,39 seviyesine ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu yakımı son 24 saatte 2,34 milyon SHIB ile sınırlı kaldı.
  • 📉 Günlük yakım oranı %5,98, son yedi gündeki oran ise %21,77 geriledi.
  • 💸 $SHIB son 24 saatte %0,37 düştü ve haftalık kayıp %8,39 seviyesine ulaştı.
  • 📊 Piyasalar şimdi perşembe günü açıklanacak ABD mayıs enflasyon verisine odaklandı.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu ekosisteminde son 24 saatte yakılan token miktarı 2,34 milyon SHIB oldu. Shibburn verilerine göre bu tutarın parasal karşılığı yaklaşık 11 dolar seviyesinde kaldı. Günlük yakım oranı ise aynı dönemde %5,98 geriledi.

İçindekiler
1 Yakım verilerinde zayıflama sürüyor
2 Piyasadaki zayıf görünüm SHIB üzerinde de etkili oldu
3 Türev piyasalarda hacim düştü, açık pozisyon arttı
4 Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde

Yakım verilerinde zayıflama sürüyor

Veriler, SHIB yakım hızındaki düşüşün yalnızca günlük dönemle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Son yedi günde toplam 35,30 milyon SHIB yakılmış olsa da haftalık yakım oranı %21,77 düştü. Son 30 günlük tabloda da benzer bir görünüm öne çıktı; aylık yakım oranı %12,58 gerilerken bu sürede toplam 110,45 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı.

Mini sözlük: Shibburn, Shiba Inu topluluğundaki token yakım işlemlerini izleyen bir takip platformudur. Token yakımı, varlıkların erişilemeyen cüzdanlara gönderilerek dolaşımdan kalıcı biçimde çıkarılması anlamına gelir.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş topluluk desteğiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Yakım işlemleri genellikle arzı azaltmaya yönelik bir mekanizma olarak izleniyor, ancak mevcut veriler son dönemde bu alandaki ivmenin zayıfladığını ortaya koyuyor.

Shibburn verilerine göre son 24 saatte 2,34 milyon SHIB yakıldı ve günlük yakım oranı %5,98 geriledi.

Piyasadaki zayıf görünüm SHIB üzerinde de etkili oldu

SHIB’deki gerileme, daha geniş kripto para piyasasında görülen zayıf risk iştahıyla aynı döneme denk geldi. Varlık, kısa süre önce oluşan dip seviyelerin yakınında, 0.000004 doların hemen üzerinde işlem gördü. Benzer baskının, önceki döngülerde 2021 zirvelerine yeniden ulaşamayan birçok büyük token üzerinde de sürdüğü aktarıldı.

Çarşamba günü kripto para piyasasında genel görünüm sakin ve zayıf kaldı. Çok sayıda dijital varlık kırmızı bölgede işlem görürken, piyasada güçlü bir tepki alımının henüz oluşmaması dikkat çekti. Hisse vadeli işlemlerinde teknoloji hisselerindeki önceki satışların ardından kısmi toparlanma görülse de, bu hareketin kripto paralara belirgin biçimde yansımadığı görüldü.

Türev piyasalarda hacim düştü, açık pozisyon arttı

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte türev piyasalardaki işlem hacmi %24 azalarak 144,93 milyar dolara indi. Buna karşılık açık pozisyon miktarı %1,95 artışla 106 milyar dolara yükseldi. Toplam tasfiye tutarı ise 191 milyon dolar olarak kaydedildi ve bu rakam son iki haftanın en düşük seviyesi oldu.

GöstergeSon veriDeğişim
24 saatlik SHIB yakımı2,34 milyon SHIB%5,98 düşüş
7 günlük SHIB yakımı35,30 milyon SHIB%21,77 düşüş
30 günlük SHIB yakımı110,45 milyon SHIB%12,58 düşüş
Türev işlem hacmi$144,93 milyar%24 düşüş
Açık pozisyon$106 milyar%1,95 artış

Genel tabloya bakıldığında, fiyat hareketlerinde satıcılı seyrin öne çıktığı görülüyor. Shiba Inu da bu eğilimden ayrışmadı ve 15 Haziran’dan bu yana geçen sekiz günün yedisini ekside tamamladı.

CoinGlass verileri, türev piyasalarda işlem hacminin %24 düşerek 144,93 milyar dolara indiğini, açık pozisyonların ise %1,95 artışla 106 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor.

Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde

Haberin yazıldığı sırada SHIB, son 24 saatte %0,37 düşüşle 0.00000454 dolardan işlem görüyordu. Haftalık kayıp ise %8,39 düzeyindeydi. Piyasalarda kısa vadeli yön açısından dikkatler, hafta ilerlerken açıklanacak makroekonomik verilere çevrildi.

Bu hafta piyasalar açısından öne çıkan başlıklardan biri, ABD Merkez Bankasının yakından izlediği enflasyon göstergelerinden kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi olacak. Mayıs ayına ilişkin verinin perşembe günü yayımlanması bekleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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