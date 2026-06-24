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STABILCOIN

Stablecoin pazarında 301,3 milyar dolar eşiği aşıldı! Kurumsal yarışta hangi detay öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 USDGO’nun dolaşımdaki arzı 700 milyon doların üzerine çıktı ve kurumsal stabilcoin talebi yeniden gündeme geldi.
  • 📊 Toplam stabilcoin pazarı 301,3 milyar dolara ulaşırken dolar destekli varlıklar arzın %99,5’ini oluşturdu.
  • ⛓️ Ethereum, stabilcoin faaliyetlerinde %57,5 payla liderliğini korurken kurumsal kullanım alanları genişledi.
  • 💼 Kurumlar, $USDGO gibi yapılarda arzdan çok uyum, rezerv şeffaflığı ve ödeme altyapısına odaklandı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

USDGO’nun dolaşımdaki arzı 700 milyon doların üzerine çıkarak yeni bir eşiği geçti. Şirket, büyümenin özellikle işletmeler ve finans kuruluşları arasında düzenlemelere uyumlu stabilcoin talebindeki artışla desteklendiğini belirtti.

İçindekiler
1 Kurumsal kullanım alanları genişliyor
2 Pazar büyüklüğü rekor seviyeye çıktı
3 Rekabette yeni odak noktası uyum ve altyapı
4 Ethereum uyumlu ağlarda yeni hamleler

Kurumsal kullanım alanları genişliyor

Son dönemde şirketlerin stabilcoinleri sınır ötesi ödemeler, hazine yönetimi, likidite planlaması ve dijital varlık mutabakatı gibi alanlarda daha fazla kullandığı görülüyor. USDGO, genişlemesinin ödeme, saklama, likidite ve finansal altyapı alanlarında kurduğu partner ağı sayesinde hız kazandığını aktardı.

USDGO, dolaşımdaki arzın 700 milyon doları aşmasında işletmeler ile finans kuruluşlarından gelen düzenlemeye uyumlu stabilcoin talebinin etkili olduğunu, büyümenin de ödeme, saklama, likidite ve finansal altyapı ortaklarıyla desteklendiğini bildirdi.

Bireysel yatırımcı odaklı ve çoğunlukla kripto alım satımında kullanılan stabilcoinlerden farklı olarak, kurumsal odaklı modeller işletmeler, finans kuruluşları ve dijital varlık platformları arasında para transferi için konumlanıyor. Bu son eşik, USDGO’yu kurumsal benimsenme için yarışan düzenlenmiş stabilcoinler arasında daha görünür hale getirdi.

Pazar büyüklüğü rekor seviyeye çıktı

Sektör verilerine göre toplam stabilcoin piyasası 301,3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Dolar destekli stabilcoinler ise dolaşımdaki toplam arzın yaklaşık %99,5’ini oluşturarak alandaki ağırlığını korudu. Bu tablo, ABD dolarının dijital varlık piyasalarında tercih edilen başlıca mutabakat para birimi olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Aynı dönemde Ethereum, stabilcoin faaliyetlerinin en büyük ağı olmaya devam etti. Pazarın yaklaşık %57,5’i bu blokzincir üzerinde bulunuyor. Ağ, ödemeler, alım satım işlemleri, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve tokenize varlıklar için önemli bir mutabakat katmanı olmayı sürdürüyor.

Rekabette yeni odak noktası uyum ve altyapı

Stabilcoin arzındaki artış, tokenize hazine ürünleri, dijital ödemeler ve kurumsal blokzincir uygulamalarındaki hareketlilikle aynı döneme denk geldi. Buna karşın ihraççılar için bir sonraki aşamanın yalnızca dolaşımı büyütmek olmadığı görülüyor.

Birçok stabilcoinin halihazırda likiditeye, borsa listelemelerine ve blokzincir ağlarına erişimi bulunuyor. Rekabetin giderek düzenleyici onaylar, bankacılık ilişkileri, mutabakat kapasitesi ve gerçek iş süreçlerine entegrasyon gibi başlıklarda yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Finans kuruluşları stabilcoin altyapısını değerlendirirken yalnızca token arzına bakmıyor. Uyum standartları, rezerv yönetimi, denetim şeffaflığı ve ödeme bağlantıları daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle şirketler ödeme ağları, saklama ortaklıkları, hazine hizmetleri ve mutabakat altyapısına daha fazla kaynak ayırıyor.

Ethereum uyumlu ağlarda yeni hamleler

Bu çerçevede Ethereum uyumlu ağlarda öne çıkan iki yeni model de dikkat çekti. USDm, MegaETH üzerinde 500 milyon doları aşan arza ulaştı. USDnr ise Fluent üzerinde 50 milyon dolarlık likiditeyle kullanıma sunuldu.

Mini sözlük: Mutabakat, finansal işlemlerin taraflar arasında kesinleştirilip tamamlanması sürecini ifade eder. Tokenize hazine ürünleri ise geleneksel kısa vadeli devlet borçlanma araçlarının blokzincir üzerinde temsil edilmesiyle oluşturulan dijital varlıklardır.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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