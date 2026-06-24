🚨 BlackRock son 48 saatte 7.160 BTC ve 98.850 ETH’yi Coinbase Prime’a taşıdı.

BlackRock, son iki günde yüklü miktarda Bitcoin ve Ethereum’u Coinbase Prime bağlantılı cüzdanlara aktardı. Zincir üstü veri takip platformu Lookonchain’in paylaştığı verilere göre varlık yönetim şirketi, 48 saat içinde toplam 7.160 BTC ile 98.850 ETH transfer etti.

Transferlerin büyüklüğü dikkat çekti

İşlemlerin gerçekleştiği andaki piyasa fiyatlarına göre bu transferlerin toplam büyüklüğü 611 milyon dolar oldu. Veriler, taşınan varlıkların Coinbase Prime ile ilişkili birden fazla adrese gönderildiğini gösterdi. Bitcoin tarafında üç ayrı büyük transfer yapılırken, Ethereum tarafında 51 binden fazla ETH içeren tek bir işlem öne çıktı.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak küresel piyasalarda önemli ağırlığa sahip bulunuyor. Şirketin kripto para bağlantılı borsa yatırım fonları da son dönemde dijital varlık piyasasında yakından izleniyor.

Lookonchain verilerine göre BlackRock, son 48 saat içinde toplam 7.160 BTC ve 98.850 ETH’yi Coinbase Prime bağlantılı adreslere taşıdı.

ETF çıkışlarıyla bağlantı izleniyor

Kripto para piyasasında bu tür transferler tek başına kesin bir satış anlamına gelmese de, yatırımcıların önemli bölümü söz konusu hareketleri olası satış hazırlığı olarak değerlendiriyor. Özellikle BlackRock’ın ETF ürünlerinde net çıkışların görüldüğü dönemlerde benzer zincir üstü hareketlerin daha sık gündeme geldiği aktarılıyor.

Coinbase Prime, büyük kurumsal yatırımcılara saklama, işlem ve likidite hizmeti sunan bir platform olarak biliniyor. Bu nedenle yüksek tutarlı transferlerin bu altyapıya yönelmesi, piyasa katılımcıları tarafından olağan fakat dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak görülüyor.

Mini sözlük: Coinbase Prime, kurumsal yatırımcılara yönelik işlem, saklama ve finansman hizmetleri sunan bir platformdur. Büyük ölçekli cüzdan transferleri burada doğrudan satış anlamına gelmeyebilir, ancak likiditeye erişim ve portföy yeniden dengelenmesi için sık kullanılır.

Bu tür büyük transferlerin, BlackRock’ın ETF ürünlerinde net çıkışların hızlandığı dönemlerde daha tanıdık hale geldiği ve piyasada çoğu zaman olası satış sinyali olarak okunduğu görülüyor.

Piyasanın odağı olası yön değişiminde

Söz konusu işlemlerin Bitcoin ve Ethereum fiyatları üzerinde doğrudan bir etki yaratıp yaratmadığı ise netleşmiş değil. Buna karşın piyasa katılımcıları, ETF performansında toparlanma başlaması halinde BlackRock’ın zincir üstü davranışında da değişim görülebileceğini düşünüyor.

Son dönemde süren oynaklık nedeniyle kripto para piyasasının toparlanmakta zorlandığı bir ortamda gelen bu transferler, kurumsal taraftaki temkinli görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Bu nedenle yatırımcılar, önümüzdeki günlerde hem ETF akışlarını hem de Coinbase Prime’a yapılabilecek yeni transferleri yakından izliyor.