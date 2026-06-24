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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Gate, 8 ABD hissesine dayalı tokenleştirilmiş vadeli işlem sözleşmesini 24 Haziran’da işleme açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Gate, 24 Haziran'da 8 ABD hissesine dayalı yeni sürekli vadeli işlem sözleşmesini açtı.
  • 📈 Yeni ürünler USDT teminatıyla çalışıyor ve 1 kat ile 20 kat arasında kaldıraç sunuyor.
  • 🏦 Liste, enerji, bankacılık, sağlık, perakende ve yarı iletken gibi farklı sektörleri kapsıyor.
  • 📊 Gate'in 22 Haziran tarihli rezerv oranı %115 olurken platform, ARXUSDT sözleşmesini de yakın dönemde ekledi.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto para borsası Gate, türev ürünler pazarını genişleterek ABD’de işlem gören sekiz şirkete dayalı yeni tokenleştirilmiş hisse senedi sürekli vadeli işlem sözleşmesini kullanıma sundu. Borsa, bu ürünlerin USDT teminatlı vadeli işlemler platformunda işlem gördüğünü ve yatırımcılara geleneksel hisse senetlerine doğrudan sahip olmadan fiyat hareketlerine pozisyon alma imkanı verdiğini açıkladı.

İçindekiler
1 Yeni sözleşmeler 24 Haziran’da açıldı
2 Hedef, daha geniş piyasa erişimi sunmak
3 Rezerv oranı ve ek ürün detayı paylaşıldı

Yeni sözleşmeler 24 Haziran’da açıldı

Gate’in duyurusuna göre Comfort Systems USA, Southern Company, The TJX Companies, T Mobile US, Microchip Technology, Boston Scientific, ConocoPhillips ve Capital One Financial hisselerine bağlı sürekli vadeli işlem sözleşmeleri 24 Haziran’da işleme açıldı. Yeni ürünlerde hem yükseliş hem de düşüş yönlü pozisyon alınabiliyor. Kaldıraç aralığı ise 1 kat ile 20 kat arasında değişiyor.

Gate, yeni sözleşmelerle birlikte yatırımcıların büyük ABD şirketlerinin fiyat hareketlerine, dayanak hisseleri doğrudan elde tutmadan USDT teminatlı vadeli işlemler yapısı üzerinden erişebileceğini aktardı.

Söz konusu eklemeler, Gate’in tokenleştirilmiş hisse senedi türevleri alanındaki ürün yelpazesini büyütüyor. Bu yapı, özellikle kripto odaklı işlem yapan kullanıcıların telekomünikasyon, enerji, bankacılık, sağlık, yarı iletken, perakende ve endüstriyel hizmetler gibi farklı sektörlerdeki şirketlere tek bir vadeli işlem altyapısı üzerinden erişmesine olanak tanıyor.

ŞirketKodSektör
Comfort Systems USAFIXEndüstriyel hizmetler
Southern CompanySOEnerji
The TJX CompaniesTJXPerakende
T Mobile USTMUSTelekomünikasyon
Microchip TechnologyMCHPYarı iletken
Boston ScientificBSXSağlık
ConocoPhillipsCOPPetrol ve gaz
Capital One FinancialCOFBankacılık

Hedef, daha geniş piyasa erişimi sunmak

Listelenen şirketler arasında ABD’nin büyük mobil operatörlerinden T Mobile US, küresel ölçekte faaliyet gösteren petrol ve gaz üreticisi ConocoPhillips, tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific ve tüketici bankacılığı ile kredi kartları alanında öne çıkan Capital One Financial yer alıyor. Böylece Gate, kripto piyasasında işlem yapan kullanıcılara daha geniş bir geleneksel piyasa görünürlüğü sunmayı amaçlıyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem sözleşmesi, klasik vadeli işlemlerden farklı olarak belirli bir vade sonunda sona ermeyen türev üründür. Bu sözleşmelerde fiyatın spot piyasadan aşırı sapmaması için genellikle belirli aralıklarla fonlama oranı mekanizması kullanılır.

Borsa, piyasa koşullarına bağlı olarak fonlama oranları, kaldıraç sınırları, sürdürme teminatı ve risk kontrol ayarlarının güncellenebileceğini, bunun oynaklık ve işlem risklerini yönetmeye yardımcı olacağını bildirdi.

Rezerv oranı ve ek ürün detayı paylaşıldı

Yeni ürün duyurusu, Gate’in son rezerv kanıtı raporunun ardından geldi. Borsanın verdiği bilgiye göre toplam rezerv oranı 22 Haziran itibarıyla %115 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, platformdaki varlıkların müşteri yükümlülüklerinin üzerinde olduğunu gösteriyor. Sektörde kullanıcı bakiyelerinin tam karşılanıp karşılanmadığını ölçmek için yaygın biçimde %100 eşiği referans alınıyor.

Gate ayrıca kısa süre önce USDT teminatlı vadeli işlemler platformunda ARXUSDT sürekli vadeli işlem sözleşmesini de devreye aldığını duyurdu. Bu ürün de yeni hisse bağlantılı sözleşmelere benzer şekilde hem çift yönlü işlem stratejilerini destekliyor hem de 20 kata kadar kaldıraç sunuyor.

Böylece borsa, hem kripto varlıklara hem de tokenleştirilmiş geleneksel piyasa ürünlerine dayalı türev araçlarını aynı altyapıda büyütmeyi sürdürüyor. Açıklanan son listeleme, özellikle tek platform üzerinden farklı piyasalarda pozisyon almak isteyen yatırımcıları hedefleyen ürün stratejisinin yeni adımı olarak öne çıkıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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