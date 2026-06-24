K33, bitcoin yatırım araçlarında yıllık net akışın 18 haziranda eksi 1.176 BTC’ye gerilediğini açıkladı

Küresel bitcoin yatırım araçlarında talep zayıflarken, geri alımların artmasıyla birlikte son bir yıllık net akış yeniden eksiye döndü. Norveç merkezli dijital varlık araştırma ve aracılık şirketi K33’e göre bu gösterge, 4 Kasım 2023’ten bu yana ilk kez negatif bölgeye indi. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı haftalık bazda %6 gerileyerek 62.000 doların altına düştü.

Yıllık akış yeniden negatife döndü

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, 18 Haziran itibarıyla bir yıllık varsayımsal net akışın eksi 1.176 BTC seviyesine gerilediğini açıkladı. Söz konusu hesaplama, borsada işlem gören ürünler ile vadeli işlem temelli fonlar dahil olmak üzere bitcoin odaklı yatırım araçlarını kapsıyor.

Şirket, bu göstergede son negatif verinin 4 Kasım 2023 tarihinde görüldüğünü belirtti. Son gerilemede, küresel bitcoin ETP’lerinden süregelen çıkışların etkili olduğu aktarıldı. ETP, borsada işlem gören ve dayanak varlığın performansını takip eden yatırım ürünleri için kullanılan genel bir çerçeve olarak biliniyor.

Mini sözlük: ETP, borsada işlem gören ürün anlamına gelir. ETF bu grubun bir alt türüyken, ETP daha geniş bir sınıflandırma olarak emtia, kripto varlık veya endeksleri izleyen farklı araçları kapsayabilir.

Lunde, bu tabloyu önceki ayı piyasasıyla da karşılaştırdı. Buna göre bir yıllık akışların son kez eksiye döndüğü önceki dönem 21 Ekim 2022 olmuştu ve Bitcoin daha sonra birkaç hafta içinde dip bölgesini oluşturmuştu. Ancak mevcut dönem ile o süreç arasında fon yapısı bakımından önemli farklar bulunduğu kaydedildi.

Vetle Lunde, iki dönem arasında yapısal farklar olduğunu vurgulayarak, 2020 ve 2021 yıllarındaki akışların ağırlıklı olarak Grayscale’in kapalı uçlu GBTC ürünü etrafında şekillendiğini hatırlattı.

ETP varlıkları zirvenin gerisinde kaldı

K33 verilerine göre küresel bitcoin ETP’leri şu anda toplam 1.466.029 BTC tutuyor. Bu miktar, önceki zirvenin 127.774 BTC altında bulunuyor. Başka bir ifadeyle toplam varlıklarda %8’lik bir geri çekilme yaşandı. Şirket, bunun şimdiye kadar izlediği en büyük oransal düşüş olduğunu bildirdi.

Gösterge Veri Bir yıllık net akış Eksi 1.176 BTC Küresel bitcoin ETP varlığı 1.466.029 BTC Zirveden fark 127.774 BTC Geri çekilme oranı %8

Lunde, verilerin ETP yatırımcıları arasında geniş tabanlı bir çözülmeye işaret ettiğini söyledi. Bununla birlikte son iki haftada çıkış hızının yavaşladığı da görüldü. Günlük ortalama çıkış 625 BTC’ye inerken, 11 Mayıs ile 5 Haziran arasındaki dönemde bu rakam 4.462 BTC düzeyindeydi.

Satış baskısı zayıfladı ancak denge kırılgan kaldı

Şirket, çıkış hızındaki yavaşlamanın mayıs ve haziran aylarında görülen daha sert satışların ardından Bitcoin’in denge bulmasına yardımcı olduğunu belirtti. Buna karşın genel akış görünümünün hala negatif olduğu ifade edildi. Lunde, ETP’lerin Ekim 2025’teki zirve varlık düzeyinin %92’sini koruduğunu, buna rağmen Bitcoin’in dolar bazında aynı dönemden bu yana %50 gerilediğini kaydetti.

Aynı zaman aralığında Bitcoin’in QQQ endeksine karşı %60 düştüğü de aktarıldı. Bu karşılaştırma, büyük teknoloji hisselerine kıyasla daha zayıf bir performansa işaret ediyor. Spot bitcoin piyasasında da işlem iştahının azaldığı görüldü. Ortalama günlük hacim 1,99 milyar dolara inerek son bir yılın en düşük üçüncü seviyesine geriledi.

Lunde, piyasada kararlı satıcı sayısının da kararlı alıcı sayısının da sınırlı kaldığını, bu nedenle dengenin kırılgan göründüğünü ve güçlü bir yön inancı oluştuğunda oynaklığın yeniden artabileceğini söyledi.

K33 ayrıca Strategy’nin imtiyazlı hisse yapısında da baskı oluştuğuna dikkat çekti. STRC geçen hafta 90 doların altına inerken, yıllık temettü yükümlülüğünün yaklaşık 1,7 milyar dolara ulaştığı belirtildi.