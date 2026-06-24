SHIB cephesinde 1.04 trilyonluk hareketlilik! Büyük cüzdanlar neye hazırlanıyor?

Shiba Inu piyasasında son günlerde dikkat çeken bir duygu değişimi yaşanıyor. Uzun süredir birikim yönünde hareket eden büyük yatırımcıların, ellerindeki tokenları yeniden merkezi borsalara taşımaya başlaması, piyasadaki yön tartışmalarını hızlandırdı. Zincir üstü veriler, bu değişimin kısa sürede belirgin hale geldiğini gösteriyor.

Borsalardaki SHIB rezervi hızla yükseldi

CryptoQuant verilerine göre, borsa cüzdanlarında tutulan toplam SHIB miktarını gösteren Exchange Reserve göstergesi birkaç gün içinde sert biçimde yükseldi ve 80.5 trilyon SHIB seviyesine çıktı. CryptoQuant, zincir üstü piyasa verileri sunan analiz platformları arasında yer alıyor ve özellikle borsa giriş çıkışları gibi metriklerle yakından izleniyor.

CryptoQuant verileri, borsalardaki SHIB rezervinin birkaç gün içinde dik bir yükselişle 80.5 trilyon adede çıktığını ve arzın yeniden satış tarafına kaydığına işaret ettiğini ortaya koyuyor.

Borsalarda işlem görebilir arzın genişlemesi, fiyat üzerinde de hızlı biçimde etkisini gösterdi. SHIB fiyatı 0.0000044 dolar civarındaki yerel seviyeye doğru gerilerken, alıcıların son dönemde oluşan iyimserliği yerini kritik destek noktalarını koruma mücadelesine bıraktı. Haziran 2026 sonuna yaklaşılırken bu tablo, ikinci çeyrek kapanışına dair baskıyı artırmış görünüyor.

Net giriş verisi satış baskısına işaret etti

Piyasadaki sermaye hareketleri, yatırımcıların bir bölümünde kısa vadeli tedirginliğin öne çıktığını düşündürüyor. Uzun süre boyunca SHIB tarafında hakim olan yaklaşım, tokenların soğuk cüzdanlara çekilmesi ve böylece satış baskısının sınırlanmasıydı. Bu eğilim, piyasada arzın daraldığı yönünde bir algı oluşturmuştu.

Ancak son 24 saatte tablo tersine döndü. Güncel Netflow verisine göre, borsalara günlük net token girişi yeniden pozitif bölgeye geçti ve 749.8 milyar SHIB olarak kaydedildi. Bu veri, borsalara giren miktardan çıkan miktarın çıkarılmasıyla hesaplanıyor ve yön değişimlerinin izlenmesinde temel göstergeler arasında kabul ediliyor.

Mini sözlük: Netflow, bir varlığın borsalara giren ve borsalardan çıkan miktarı arasındaki farkı gösterir. Pozitif Netflow, genelde satış için borsalara daha fazla varlık taşındığına işaret eder.

24 saatte 1.04 trilyon SHIB borsalara taşındı

Satış eğiliminin boyutu, toplam brüt giriş verisinde daha net görülüyor. Son 24 saatte yatırımcılar yaklaşık 1.04 trilyon SHIB’i borsa adreslerine gönderdi. Bu rakam, bir önceki gün görülen transfer hacminin yaklaşık 6.5 katına karşılık geliyor. Veriler, birçok büyük cüzdanın benzer zaman aralığında aynı yönde hareket ettiğine işaret ediyor.

Borsa rezervlerindeki artış ile fiyat gerilemesinin aynı anda yaşanması, spot piyasada genellikle olumsuz yorumlanan bir sinyal olarak öne çıkıyor. Bu görünüm, birikimden çok dağıtımın, yani satış yönlü işlemlerin ağır bastığını düşündürüyor. Zincir üstü tabloya bakıldığında, büyük oyuncuların Shiba Inu varlıklarını uzun vadeli elde tutmak yerine geçici olarak işlem platformlarına yönlendirdiği anlaşılıyor.

Kısa vadede savunma dönemi öne çıkabilir

Bu arz baskısının sürmesi halinde, haziran sonundaki yukarı yönlü ivmenin kalıcı bir toparlanmaya dönüşmesi zorlaşabilir. Piyasada oluşan ek satış yükü, fiyatın önceki seviyelerini geri alma çabalarını haftalar boyunca sınırlayabilir. Mevcut veriler, SHIB tarafında kısa vadede atak arayışından çok savunma eğiliminin öne çıktığını gösteriyor.