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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Aave cephesinde 75 milyar dolarlık eşik öne çıktı! Tokenizasyon dalgası neyi değiştirebilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Standard Chartered, tokenizasyon büyüdükçe Aave’in yeniden güç kazanabileceğini belirtti.
  • 📊 Ekim 2025 itibarıyla Aave’in mevduat tabanı yaklaşık 75 milyar dolara ulaştı ve bu ölçek $AAVE tarafında dikkat çekti.
  • 🔍 Bankaya göre düşük fiyatların ve nisan ayındaki KelpDAO olayının etkisi zamanla zayıflayabilir.
  • 🌍 2030 için yapılan 2,7 trilyon dolarlık DeFi tahmini, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarındaki büyümeye bağlandı.
Onur Atam
Onur Atam

Standard Chartered, merkeziyetsiz finans alanında büyüyen tokenizasyon eğiliminin Aave için önemli bir fırsat yaratabileceğini değerlendirdi. Bankanın yayımladığı araştırma notuna göre, tokenleştirilmiş varlıkların daha yaygın kullanılması, protokoldeki mevduatları artırabilir ve borç verme faaliyetlerini destekleyebilir.

İçindekiler
1 Piyasa baskılarının hafiflemesi beklentisi
2 75 milyar dolarlık mevduat tabanı dikkat çekti
3 Tokenleştirilmiş varlıklar Aave için yeni akış yaratabilir

Piyasa baskılarının hafiflemesi beklentisi

Bankanın dijital varlık araştırmalarının küresel başkanı Geoff Kendrick, Aave’in son dönemde yaşanan baskılara rağmen merkeziyetsiz borç verme tarafında en büyük protokol olmayı sürdürdüğünü belirtti. Araştırma notunda, zayıf seyreden kripto para fiyatları ile nisan ayında yaşanan KelpDAO kaynaklı olayın platform performansı üzerinde etkili olduğu aktarıldı.

Standard Chartered’a göre 292 milyon dolarlık KelpDAO olayı, ilgili dönemde Aave üzerindeki faaliyetin zayıflamasına katkı sundu. Banka, bu gelişmelerin protokolün borç verme pazarındaki payını da baskıladığını kaydetti.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse senedi, tahvil, fon payı veya gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. Gerçek dünya varlıkları ifadesi de genellikle zincir dışındaki bu finansal araçları anlatmak için kullanılır.

Geoff Kendrick, düşük fiyatlar ile KelpDAO kaynaklı olumsuzlukların etkisinin zayıflamaya hazır göründüğünü, ayrıca bankanın yıl sonuna doğru dijital varlık fiyatlarında yükseliş beklediğini ifade etti.

Bu değerlendirme doğrultusunda banka, Aave için faaliyet koşullarının yeniden iyileşebileceğini düşünüyor. Araştırma notunda, platformun son dönemde karşılaştığı bozulmanın ardından daha elverişli bir ortama girdiği vurgulandı.

75 milyar dolarlık mevduat tabanı dikkat çekti

Standard Chartered, Aave’in ulaştığı mevduat ölçeğini geleneksel bankacılıkla da kıyasladı. Kendrick, protokolün mevduat tabanının Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 75 milyar dolara çıktığını belirtti. Bu büyüklüğün, yalnızca mevduat temelinde bakıldığında Aave’i ABD’deki en büyük 30 banka civarına yerleştirebileceği ifade edildi.

Banka, bu ölçeğin zaman içinde yeniden yakalanabileceğini ve hatta desteklenebileceğini öngörüyor. Değerlendirmede, merkeziyetsiz finans içinde teminat olarak kullanılan tokenleştirilmiş varlıkların artmasının yeni likidite kaynakları oluşturabileceği kaydedildi.

Tokenleştirilmiş varlıklar Aave için yeni akış yaratabilir

Araştırma notu, Standard Chartered’ın daha önce ortaya koyduğu tokenizasyon yaklaşımını merkeziyetsiz borç verme alanına taşıyor. Bankaya göre tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları, zincir üstü platformlarda yeni borçlanma talebi yaratabilir. Bu çerçevede Aave, bu tür varlıklarla desteklenen krediler için öne çıkan alanlardan biri olabilir.

Kendrick, tokenleştirilmiş varlık piyasasındaki genel büyümenin merkeziyetsiz finans protokollerine daha fazla mevduat çekebileceğini de belirtti. Büyük likidite havuzlarına sahip borç verme platformlarının bu hareketten daha fazla pay alabileceği görüşü paylaşıldı.

Standard Chartered daha önce merkeziyetsiz finansta kilitli toplam varlığın 2030 yılına kadar 2,7 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörmüştü. Banka bu tahmini, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları ile kriptoya özgü ürünlerde beklenen büyümeye dayandırdı.

Aynı notta, tokenleştirilmiş piyasalara bağlı merkeziyetsiz borsa faaliyetlerine de değinildi. Kendrick, ölçeği, bilinirliği ve farklı piyasa döngülerindeki geçmişi nedeniyle Uniswap’ın bu alanda öne çıkabilecek işlem alanlarından biri olduğunu belirtti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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