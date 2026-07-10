Ethereum Foundation beş yıllık yeniden yapılanma kapsamında Protocol Support ekibini dağıttı

Ethereum Foundation, ağ güncellemelerinin koordinasyonu ve geliştirici eğitimleri için merkez rolü üstlenen Protocol Support ekibini beş yılın ardından kapattı. Karar, vakfın personel yapısını sadeleştirdiği ve faaliyet modelini farklı işlevsel birimlere ayırdığı daha geniş çaplı yeniden yapılanmanın parçası olarak alındı.

Merkezi koordinasyon birimi kapatıldı

2021’de kurulan Protocol Support, istemci geliştirme ekipleri, akademik araştırmacılar, teklif yazarları ve altyapı operatörleri arasında bağlantı kuruyordu. Ekip, All Core Developers toplantılarını organize ediyor, planlanan ağ değişiklikleri öncesindeki teknik hazırlıkları izliyor ve Ethereum Improvement Proposal sürecinin tartışma, test ve uygulama aşamalarına destek veriyordu. Ethereum Foundation ise Ethereum ekosisteminde araştırma, geliştirme ve koordinasyon çalışmalarını destekleyen kar amacı gütmeyen başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor.

Ethereum Foundation’a bağlı Protocol Support ekibi, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda birimin dağıtıldığını açıkladı.

Ekip, ilk döneminde Berlin, London ve Arrow Glacier güncellemelerinin koordinasyonunda görev aldı. Ethereum’un iş ispatı sisteminden hisse ispatına geçtiği The Merge sürecinde ise Rayonism, Amphora ve Kintsugi test ortamlarının hazırlanmasına katkı sundu. Bu süreçte doğrulama takvimleri, geliştirici toplantıları ve kamuya dönük bilgilendirmeler eş zamanlı yürütüldü.

The Merge sonrasında da Shapella, Dencun ve Pectra güncellemelerinde benzer bir rol üstlenen ekip, dağınık geliştirici toplulukları arasındaki iletişimin sürmesine yardımcı oldu. Böylece stratejik kararlar, test süreçleri ve ekosistemin güncellemeye hazır hale gelmesi arasındaki kopuklukların azaltılması amaçlandı.

Eğitim ve takip araçları yeni yapıya taşınıyor

Protocol Support’un gözetiminde başlatılan mentorluk girişimi zamanla Ethereum Protocol Fellowship programına dönüştü. Program, yeni çekirdek katkı sunucularını yetiştirmeyi hedefliyordu ve geliştiricilere protokol araştırması, doğrulama yöntemleri ve istemci mimarisi alanlarında eğitim sağlıyordu.

Mini sözlük: Ethereum Improvement Proposal, kısa adıyla EIP, Ethereum ağında teknik değişiklik veya standart önerilerini tanımlayan resmi teklif çerçevesidir. Testnet ise ana ağa geçmeden önce güncellemelerin denendiği ayrı bir test ortamını ifade eder.

Ekip ayrıca teklif durumlarını, test ağlarındaki dağıtımları, güncelleme hazırlık ölçütlerini ve ana ağ aktivasyon takvimlerini izleyen Forkcast sistemini işletiyordu. Bu araç, birden fazla ağ güncellemesi boyunca teknik zaman çizelgesini ve şartnameleri takip etmek isteyen katkı sunucular için ortak bir referans noktası sağladı.

Eski birim yöneticisi William Morriss, yeniden yapılanmanın vakıftaki görev süresini sona erdirdiğini duyurdu. Mario Havel ise Ethereum Foundation bünyesinde görevini sürdürüyor.

Görevler yeni birimlere dağıtıldı

Ethereum Foundation, 23 Haziran’da son personel azaltımı kapsamında 54 pozisyonu kaldırdı. Bu değişiklikle birlikte kurum içi yapı; protokol, erişim, kullanıcı, topluluk ve kurumsal ilişkiler olmak üzere yeni bölümlere ayrıldı. Böylece daha önce merkezi şekilde yürütülen bazı görevler farklı ekipler arasında paylaştırıldı.

Başlık Önce Şimdi Güncelleme koordinasyonu Protocol Support altında toplanıyordu Yeni birimlere dağıtılıyor Personel yapısı Daha merkezi model 54 pozisyon kaldırıldı, yapı sadeleştirildi Protokol görevleri Tek ekipte yoğunlaşıyordu Protocol Layer ve diğer ekipler üstlenecek

Yeni oluşturulan Protocol Layer biriminin, Protocol Support’un daha önce yürüttüğü güncelleme yönetimi ve koordinasyon görevlerinin bir bölümünü devralacağı açıklandı. Geliştirici eğitimi, topluluk iletişimi ve EIP desteği gibi diğer sorumlulukların da farklı ekipler tarafından üstlenilmesi bekleniyor. Ancak vakıf, bu işlevlerin tam olarak nasıl dağıtılacağına ilişkin ayrıntılı bir çerçeve paylaşmadı.