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Ethereum (ETH)

Ethereum Foundation beş yıllık yeniden yapılanma kapsamında Protocol Support ekibini dağıttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum Foundation, yeniden yapılanma kapsamında Protocol Support ekibini kapattı.
  • 🛠️ Ekip, The Merge’den Dencun ve Pectra’ya kadar kritik ağ güncellemelerinde koordinasyon görevi üstlendi.
  • 📚 Geliştirici eğitimi ve EIP desteği gibi görevler yeni birimlere dağıtılırken $ETH ekosistemindeki teknik işleyiş korunacak.
  • 📉 23 Haziran’da açıklanan planla 54 pozisyon kaldırıldı ve kurum yapısı beş ana bölüme ayrıldı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ethereum Foundation, ağ güncellemelerinin koordinasyonu ve geliştirici eğitimleri için merkez rolü üstlenen Protocol Support ekibini beş yılın ardından kapattı. Karar, vakfın personel yapısını sadeleştirdiği ve faaliyet modelini farklı işlevsel birimlere ayırdığı daha geniş çaplı yeniden yapılanmanın parçası olarak alındı.

İçindekiler
1 Merkezi koordinasyon birimi kapatıldı
2 Eğitim ve takip araçları yeni yapıya taşınıyor
3 Görevler yeni birimlere dağıtıldı

Merkezi koordinasyon birimi kapatıldı

2021’de kurulan Protocol Support, istemci geliştirme ekipleri, akademik araştırmacılar, teklif yazarları ve altyapı operatörleri arasında bağlantı kuruyordu. Ekip, All Core Developers toplantılarını organize ediyor, planlanan ağ değişiklikleri öncesindeki teknik hazırlıkları izliyor ve Ethereum Improvement Proposal sürecinin tartışma, test ve uygulama aşamalarına destek veriyordu. Ethereum Foundation ise Ethereum ekosisteminde araştırma, geliştirme ve koordinasyon çalışmalarını destekleyen kar amacı gütmeyen başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor.

Ethereum Foundation’a bağlı Protocol Support ekibi, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda birimin dağıtıldığını açıkladı.

Ekip, ilk döneminde Berlin, London ve Arrow Glacier güncellemelerinin koordinasyonunda görev aldı. Ethereum’un iş ispatı sisteminden hisse ispatına geçtiği The Merge sürecinde ise Rayonism, Amphora ve Kintsugi test ortamlarının hazırlanmasına katkı sundu. Bu süreçte doğrulama takvimleri, geliştirici toplantıları ve kamuya dönük bilgilendirmeler eş zamanlı yürütüldü.

The Merge sonrasında da Shapella, Dencun ve Pectra güncellemelerinde benzer bir rol üstlenen ekip, dağınık geliştirici toplulukları arasındaki iletişimin sürmesine yardımcı oldu. Böylece stratejik kararlar, test süreçleri ve ekosistemin güncellemeye hazır hale gelmesi arasındaki kopuklukların azaltılması amaçlandı.

Eğitim ve takip araçları yeni yapıya taşınıyor

Protocol Support’un gözetiminde başlatılan mentorluk girişimi zamanla Ethereum Protocol Fellowship programına dönüştü. Program, yeni çekirdek katkı sunucularını yetiştirmeyi hedefliyordu ve geliştiricilere protokol araştırması, doğrulama yöntemleri ve istemci mimarisi alanlarında eğitim sağlıyordu.

Mini sözlük: Ethereum Improvement Proposal, kısa adıyla EIP, Ethereum ağında teknik değişiklik veya standart önerilerini tanımlayan resmi teklif çerçevesidir. Testnet ise ana ağa geçmeden önce güncellemelerin denendiği ayrı bir test ortamını ifade eder.

Ekip ayrıca teklif durumlarını, test ağlarındaki dağıtımları, güncelleme hazırlık ölçütlerini ve ana ağ aktivasyon takvimlerini izleyen Forkcast sistemini işletiyordu. Bu araç, birden fazla ağ güncellemesi boyunca teknik zaman çizelgesini ve şartnameleri takip etmek isteyen katkı sunucular için ortak bir referans noktası sağladı.

Eski birim yöneticisi William Morriss, yeniden yapılanmanın vakıftaki görev süresini sona erdirdiğini duyurdu. Mario Havel ise Ethereum Foundation bünyesinde görevini sürdürüyor.

Görevler yeni birimlere dağıtıldı

Ethereum Foundation, 23 Haziran’da son personel azaltımı kapsamında 54 pozisyonu kaldırdı. Bu değişiklikle birlikte kurum içi yapı; protokol, erişim, kullanıcı, topluluk ve kurumsal ilişkiler olmak üzere yeni bölümlere ayrıldı. Böylece daha önce merkezi şekilde yürütülen bazı görevler farklı ekipler arasında paylaştırıldı.

BaşlıkÖnceŞimdi
Güncelleme koordinasyonuProtocol Support altında toplanıyorduYeni birimlere dağıtılıyor
Personel yapısıDaha merkezi model54 pozisyon kaldırıldı, yapı sadeleştirildi
Protokol görevleriTek ekipte yoğunlaşıyorduProtocol Layer ve diğer ekipler üstlenecek

Yeni oluşturulan Protocol Layer biriminin, Protocol Support’un daha önce yürüttüğü güncelleme yönetimi ve koordinasyon görevlerinin bir bölümünü devralacağı açıklandı. Geliştirici eğitimi, topluluk iletişimi ve EIP desteği gibi diğer sorumlulukların da farklı ekipler tarafından üstlenilmesi bekleniyor. Ancak vakıf, bu işlevlerin tam olarak nasıl dağıtılacağına ilişkin ayrıntılı bir çerçeve paylaşmadı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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