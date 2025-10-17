Kripto Para

Kripto Paralarda 5.7 Milyar Dolarlık Opsiyon Patlaması: Piyasa Yine Sallandı

Özet

  • Kripto para piyasası bankacılık krizi, Trump’ın tarife açıklaması, ETF çıkışlarıyla satış baskısı altına girdi.
  • Bugün vadesi olan devasa opsiyon sözleşmeleriyle birleşen düzenleyici baskısı düşüşü besledi.
  • Yatırımcılar “Uptober” umudunu bir kenara bırakıp yeni bir düşüş döngüsüne hazırlanıyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Bitcoin $105,106.73’in 105.000 doların altına, Ethereum $3,731.70’un ise 3.600 dolar eşiğinin altına gerilemesiyle kripto para piyasası yüzde 5’ten fazla değer kaybederek 3.53 trilyon dolara düştü. Volatilitedeki artışın tetikleyicisi aynı gün 5.72 milyar dolarlık BTC ve ETH opsiyon sözleşmelerinin vadesinin dolması oldu. Ekim ayı için sıklıkla dillendirilen “Uptober” anlatısının sarsıldığı bu dönemde yatırımcılar yeni bir çöküş olasılığını tartımaya koyuldu.

İçindekiler
1 Bankacılık Krizi Piyasayı Salladı
2 ETF’lerden Olan Çıkışlar ve Düzenleme Baskısı Panik Satışları Derinleştirdi

Bankacılık Krizi Piyasayı Salladı

Hafta içinde Western Alliance Bank ve Zions Bank’ın sahte kredi vakalarıyla gündeme gelmesi ABD borsalarında satış dalgasını tetikledi. Kredi kalitesine dair kaygılar artarken bankacılık hisselerindeki düşüş kripto para yatırımcılarını da tedirgin etti. ABD’de kısmi hükümet kapanması ve zayıf likidite koşulları risk iştahını belirgin biçimde düşürdü.

Piyasaları sarsan bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen tüm mallara 1 Kasım’dan itibaren yüzde 100 oranında gümrük vergisi getirilebileceğini açıklaması oldu. Bu tehdiritn ardından kripto para piyasasından 500 milyar dolar silindi. Binance’teki USDe, wBETH ve BNSOL varlıklarında olan fiyat sapmaları, Wintermute’un 700 milyon dolarlık transferi ve “Trump insider whale” olarak bilinen balinanın 1 milyar doların üzerinde short pozisyon açması piyasadaki düşüşü hızlandırdı.

Aynı yatırımcının daha önce Trump açıklamaları öncesinde benzer şekilde BTC ve ETH satışına gittiği biliniyor. Bu davranış piyasada siyasi takvimle uyumlu manipülasyon iddialarını gündeme taşıdı.

ETF’lerden Olan Çıkışlar ve Düzenleme Baskısı Panik Satışları Derinleştirdi

SoSoValue verilerine göre ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinden son işlem günü olan 16 Ekim’de 536 milyon dolar net çıkış oldu. 536 milyon dolarlık çıkış Ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük çıkış olarak kayıtlara geçti. Yine ABD merkezli spot Ethereum ETF’lerinden ise 56.9 milyon dolarlık çıkış oldu. ETF’lerdeki olumsuz tablo yatırımcı güvenindeki zayıflığı yansıtıyor.

Deribit Bitcoin

Bu sırada Deribit borsasında 44.000 adet BTC ve 251.000 adet ETH opsiyon sözleşmesinin vadesi bugün TSİ 11.00’da doldu. Toplam 5.7 milyar dolarlık opsiyonların çoğunun put yönlü olması piyasadaki düşüş beklentisini pekiştirdi. Opsiyonların vadesinin dolmasıyla birlikte 1.2 milyar doların üzerinde pozisyonun tasfiye oldu.

Öte yandan Fransa’da düzenleyici ACPR’nin Binance dahil bazı borsalarda kara para aklama incelemelerini genişletmesi de piyasadaki satış baskısını artırdı. Bitcoin yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederek 103.978 dolara kadar gerilerken, Ethereum 3.696 dolarda, XRP ise 2,20 dolara geriledi.

