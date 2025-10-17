Sıcak Gelişme: 2 Altcoin İçin Binance Vadeli Listelemesi 17 Ekim



Hafta sonuna ilerlerken kripto paralarda risk iştahı azalmaya devam ediyor. Çin ile ABD arasındaki gerilim normale dönmediğinden bu pek şaşırtıcı değil. Trump’ın yeni şok hamlelerle piyasa kapanışıyla Çin’i vurmaya çalışabileceğinden endişe ediliyor. Tüm bu kaosun ortasında Binance 2 altcoin için listeleme kararı aldı.

Binance Listeleme

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance yeni listeleme duyurularını paylaştı. Hacimler arttı ancak bu ayıların lehine artan volatilitenin sonucu. Birçok kripto para yüzde 10’u aşan kayıplar yaşarken BNB yeniden bin doları kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Binance ise LAB ve RIVER için vadeli paritelerini aktif hale getireceğini duyurdu. RIVER fiyatı duyuruyla birlikte %10’dan fazla artış yaşadı.

LAB Coin de duyuruyla pozitif ayrışarak yüzde 20 civarında yükseldi. Dünya Ticaret Örgütü Başkanı ise birkaç dakika önce şunları söyledi;

“Dünya ticaret sistemi, ABD’nin gümrük vergileri ve ikili ticaret anlaşmaları nedeniyle zayıflamış olsa da, hala dirençli olduğunu kanıtlamaktadır.”

ABD Hazine Bakanı Bessent yine Çin’i hedef aldı ve korkuyla kaplanmış yatırımcıların endişelerini artırdı.

“Dünya Bankası, Çin’e verdiği desteği sonlandırmalı ve kaynakları daha fazla ihtiyacı olan ülkelere kaydırmalıdır.”