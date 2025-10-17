Solana’da 40 Dolar Uyarısı ve Bitcoin’in Koruması Gereken Seviye



106 bin doların altında alıcı bulmaya devam eden BTC dünden bu yana 5 bin dolardan fazla düşüş yaşadı. Günlük dibini 103.528 dolara çeken kripto kralı birçok altcoinin yüzde 10’un üzerinde kayıp yaşamasına sebep oldu. Üstelik kripto rezervleri, ETF’ler ve destekleyici regülasyon adımlarının ortasında bunu yaşadık. Enteresan fiyat hedefleri gündemde ve BTC kilit bölgeyi korumalı.

Solana (SOL)

CryptoBullet elliot dalga teorisine göre SOL Coin için olası dip hedefinin belli olduğundan bahsetti. Çin ile ABD arasında artan gerilim yeniden ambargo benzeri bir şeye dönüşüyor. Tarifelerle alakalı ertelemelerin ardından Çin’in tek taraflı ihracat kısıtlamalarını devreye alma niyeti işleri daha da karmaşıklaştırdı. Yıl boyunca 2’den çok kez benzer süreçler gördük ve nihayetinde Trump ile Xi anlaşmıştı. Yine aynısının olup olmayacağı belirsiz.

Analist yukarıdaki Solana grafiğini paylaşarak C dalgasının Solana (SOL) Coin için imkansız olmadığını hatırlattı.

“Wave (B) hedefime ulaştım. Aylık mumun yeşil kapanması için hala 2 hafta var, ama açıkçası Solana bitmiş görünüyor (daha fazla insanı tuzağa düşürmek için daha yüksek bir zirveye ulaşıp ulaşmayacağımızdan bağımsız olarak). Şu anda Wave (C) aşamasındaysak, Solana sahipleri ciddi bir düşüşe hazırlıklı olmalı.”

Haklı çıkarsa SOL Coin fiyatı 180 dolardan 140 dolar kayıpla 40 dolara gerileyebilir. Ancak korku ve risk iştahında birkaç hafta içinde iki uç noktayı yaşayan analistlerin bu tarz yorumları temkinli değerlendirilmeli.

Bitcoin (BTC)

Altcoinlerde daha büyük düşüşler görmememiz için BTC’nin haftalıkta 101.700 dolar seviyesini koruması gerekiyor. Scott Melker 2023 Mart ayından bugüne haftalık 50 MA bölgesinin altında mum kapanışı görülmediğini hatırlatarak korunması gerekilen seviyenin burası olduğunu hatırlattı.

Poppe ise şunları söyledi;

“Altseason yaklaşıyor. %100. Döngü tamamen farklı. Bitcoin $105,106.73‘in dip yapıp yükseliş eğilimine geçmesi gerekiyor. Şahsen, 112.000 doların üzerine çıkmasını istiyorum. Oradan itibaren, ETH 5.500-6.000 dolara doğru ikinci aşamasına geçecek. Bu, güveni geri getirecek. Peki sonra? Bu, altcoinlerin buradan ilk 5-10 kat kazanç elde etmesinin başlangıcı olacak.”