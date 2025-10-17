Altın Rekordan Rekora Koşarken Bitcoin Düşüyor: Fiziki ile Dijital Arasındaki Fark Açılıyor



Bitcoin $105,106.73‘in fiyatı son 24 saatte yüzde 5,13 düşüşle 105.000 dolar eşiğinin altına düştü ve piyasada süregelen düzeltmeyi derinleştirdi. Risk iştahındaki azalma yatırımcıların 100.000 dolar civarındaki önemli talep bölgesine odaklanmasına neden oldu. Analistlere göre bu bölge geçmişte güçlü alımların başladığı nokta oldu ve yine böyle bir hareketi tetikleyerek olası bir toparlanmanın ilk sinyalini verebilir.

Bitcoin’de Düzeltme Derinleşiyor, 100.000 Dolar Kritik

Kripto para piyasasında volatilite yeniden artarken, Bitcoin teknik olarak zayıflama sinyalleri veriyor. MACD göstergesindeki aşağı yönlü kesişim kısa vadede satış baskısının süreceğine işaret ediyor. Fiyatın 99.000–101.000 dolar aralığına kadar gerilemesi bekleniyor. Bu bant geçmişte likidite birikiminin yoğunlaştığı güçlü bir destek olarak öne çıkmıştı. Piyasa uzmanları alıcıların bu seviyede devreye girmesi halinde fiyatın önce 107.000 doları, ardından 115.000 doları hedefleyebileceğini belirtiyor.

Uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruması ise piyasada güven duygusunun tamamen kaybolmadığını gösteriyor. 100.000 dolar bandının üzerinde olacak bir birikim dönemi 125.000 dolar hedefli yapısal yükselişin zeminini hazırlayabilir. Bu nedenle mevcut geri çekilme evresinin Bitcoin için son düzeltme hareketi olabileceği görüşü ağırlık kazanıyor.

Altın Rekor Kırdı, Dijital ve Fiziki Değer Arasındaki Yarış Hızlandı

Altının onsu 4.300 doların üzerine tırmanarak dünyanın ikinci en büyük rezerv varlığı haline gelmesi ekonomik belirsizlik döneminde sermaye akışının yönünü yeniden belirledi. Yatırımcılar enflasyon ve jeopolitik risklerin arttığı ortamda güvenli liman arayışını tercih ederken kripto para cephesi bu yükselişi geçici bir denge arayışı olarak yorumluyor. Altının parabolik yükselişi geleneksel yatırımcıların yüzünü güldürürken, Bitcoin kısa vadeli düşüşle görece zayıf bir performans gösterdi.

Ünlü ekonomist Peter Schiff, Bitcoin’in Ağustos’tan bu yana yüzde 32 değer kaybederek “dijital altın” statüsünü kaybettiğini öne sürdü. Ancak Binance kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, en büyük kripto paranın son 16 yılda 0,004 dolardan 100.000 doların üzerine çıkarak benzeri görülmemiş bir büyüme gösterdiğini hatırlattı.

Öte yandan tarihsel olarak altın rallileri Bitcoin’de kısa konsolidasyon dönemlerini tetiklemiş, ardından her iki varlık da aynı yönde hareket etmişti. Uzmanlara göre altının yükselişi kısa vadede baskı yaratabilir ancak makro koşullar dengelendiğinde sermayenin yeniden kripto paralara yönelmesi bekleniyor.