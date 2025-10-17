Kripto Para

Kripto Paralarda Düşüşü Getiren “Batık Kredi” Gelişmesi: Altın ve Gümüş Sığınak Oldu

Özet

  • ABD’de bölgesel bankaların kredi riskine dair açıklamalarının ardından Bitcoin, Ethereum ve kripto paralar sert düştü.
  • Hisse senetleri ve tahvillerde satış dalgası yaşanırken yatırımcılar altın ve gümüşe yöneldi.
  • Uzmanlar, finansal sistemdeki kredi kalitesine dair endişelerin küresel piyasalarda yeni bir volatitiliteye neden olabileceğini belirtiyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Binance verilerine göre en büyük kripto para Bitcoin $105,106.73 son 24 saatte yüzde 5,3 düşüşle 105.231 dolara, Ethereum $3,731.70 ise yüzde 6,9 düşüşle 3.731 dolara indi. Çöküşün temel nedeni iki ABD bölgesel bankasının batık kredilerle ilgili açıklamaları oldu. Gelişme bankacılık sektöründe yeni bir risk dalgasının ortaya çıkmasına neden olurken hem kripto para hem de hisse senedi piyasalarında paniği tetikledi.

İçindekiler
1 ABD Bankalarındaki Batık Kredi Endişesi Wall Street’i Vurdu
2 Güvenli Limanlara Kaçış: Altın Rekor Tazeledi, Getiriler Düştü

ABD Bankalarındaki Batık Kredi Endişesi Wall Street’i Vurdu

ABD borsaları Perşembe gününü sert kayıplarla kapattı. Günü Dow Jones yüzde 0,65, S&P 500 yüzde 0,63, Nasdaq Composite ise yüzde 0,47 düşüşle tamamladı. CNN‘in haberine göre özellikle bölgesel bankaların açıkladığı batık kredi haberleri kredi piyasasında yayılabilecek zincirleme risklere dair endişeleri artırdı.

Zions Bancorp’un üçüncü çeyrekte 50 milyon dolarlık kredi zararı açıklaması ve Western Alliance Bancorp’un dolandırıcılık suçlamasıyla bir borçlusuna dava açması sektördeki korkuyu büyüttü. Bu iki gelişme sonrası Zions hisseleri yüzde 13, Western Alliance hisseleri ise yüzde 10,8 düştü.

Kredi piyasasındaki gerginlik geçtiğimiz ay iflas eden otomotiv kredi şirketleri First Brands ve Tricolor Holdings vakalarının ardından geldi. Jefferies, bu şirketlerden biriyle olan kredi ilişkisi nedeniyle yüzde 10,6 değer kaybederek Nisan’dan bu yana en kötü gününü yaşadı. Uzmanlar bu durumun zincirin ilk halkası olabileceği uyarısında bulunuyor.

Güvenli Limanlara Kaçış: Altın Rekor Tazeledi, Getiriler Düştü

Piyasadaki panik havası yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın vadeli işlemleri yüzde 3,1 artışla ons başına 4.300 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş de yüzde 3,8’lik yükselişle rekor tazeledi.

Tahvil piyasasında alımların artmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4’ün altına, 2 yıllık tahvil faizi ise 2022’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,42’ye indi. Wall Street’in korku endeksi VIX yüzde 22,6 yükselerek Mayıs’tan bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı. CoinMarketCap’in Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi ise Nisan’dan beri ilk kez “Korku” bölgesine geriledi.

CoinMarketCap Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Salı günü yaptığı açıklamada “Varlık fiyatları çok yüksek, kredi farkları çok dar. Bu kadar yukarıdan düşmek tehlikelidir” diyerek uyarıda bulunmuştu. Dimon ayrıca Tricolor iflasından 170 milyon dolarlık risk taşıdıklarını belirterek “Bir resesyon yaşanırsa kredi problemleri çok daha belirgin hale gelir” eklemesini yaparak uyarısının dozunu yükseltti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri

Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları

Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu

Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın

Son Dakika: Trump’dan Çin Açıklamaları Kripto Para Yatırımcıları Hemen Buraya!

17 Ekim Fed Açıklamaları ve Piyasalarda Son Durum

Hafta Sonuna Saatler Kala Kripto Paralarda Son Durum (2019 ve Bugün Karşılaştırması)

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Dev Banka Kriptoda Altcoin Planlarını Askıya Aldı, Gözünü Altyapıya Dikti
Bir Sonraki Yazı Altın Rekordan Rekora Koşarken Bitcoin Düşüyor: Fiziki ile Dijital Arasındaki Fark Açılıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri
Kripto Para
Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları
Kripto Para
Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın
BITCOIN (BTC)

Lost your password?