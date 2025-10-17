Kripto Paralarda Düşüşü Getiren “Batık Kredi” Gelişmesi: Altın ve Gümüş Sığınak Oldu



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Binance verilerine göre en büyük kripto para Bitcoin $105,106.73 son 24 saatte yüzde 5,3 düşüşle 105.231 dolara, Ethereum $3,731.70 ise yüzde 6,9 düşüşle 3.731 dolara indi. Çöküşün temel nedeni iki ABD bölgesel bankasının batık kredilerle ilgili açıklamaları oldu. Gelişme bankacılık sektöründe yeni bir risk dalgasının ortaya çıkmasına neden olurken hem kripto para hem de hisse senedi piyasalarında paniği tetikledi.

ABD Bankalarındaki Batık Kredi Endişesi Wall Street’i Vurdu

ABD borsaları Perşembe gününü sert kayıplarla kapattı. Günü Dow Jones yüzde 0,65, S&P 500 yüzde 0,63, Nasdaq Composite ise yüzde 0,47 düşüşle tamamladı. CNN‘in haberine göre özellikle bölgesel bankaların açıkladığı batık kredi haberleri kredi piyasasında yayılabilecek zincirleme risklere dair endişeleri artırdı.

Zions Bancorp’un üçüncü çeyrekte 50 milyon dolarlık kredi zararı açıklaması ve Western Alliance Bancorp’un dolandırıcılık suçlamasıyla bir borçlusuna dava açması sektördeki korkuyu büyüttü. Bu iki gelişme sonrası Zions hisseleri yüzde 13, Western Alliance hisseleri ise yüzde 10,8 düştü.

Kredi piyasasındaki gerginlik geçtiğimiz ay iflas eden otomotiv kredi şirketleri First Brands ve Tricolor Holdings vakalarının ardından geldi. Jefferies, bu şirketlerden biriyle olan kredi ilişkisi nedeniyle yüzde 10,6 değer kaybederek Nisan’dan bu yana en kötü gününü yaşadı. Uzmanlar bu durumun zincirin ilk halkası olabileceği uyarısında bulunuyor.

Güvenli Limanlara Kaçış: Altın Rekor Tazeledi, Getiriler Düştü

Piyasadaki panik havası yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altın vadeli işlemleri yüzde 3,1 artışla ons başına 4.300 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş de yüzde 3,8’lik yükselişle rekor tazeledi.

Tahvil piyasasında alımların artmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4’ün altına, 2 yıllık tahvil faizi ise 2022’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,42’ye indi. Wall Street’in korku endeksi VIX yüzde 22,6 yükselerek Mayıs’tan bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı. CoinMarketCap’in Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi ise Nisan’dan beri ilk kez “Korku” bölgesine geriledi.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Salı günü yaptığı açıklamada “Varlık fiyatları çok yüksek, kredi farkları çok dar. Bu kadar yukarıdan düşmek tehlikelidir” diyerek uyarıda bulunmuştu. Dimon ayrıca Tricolor iflasından 170 milyon dolarlık risk taşıdıklarını belirterek “Bir resesyon yaşanırsa kredi problemleri çok daha belirgin hale gelir” eklemesini yaparak uyarısının dozunu yükseltti.