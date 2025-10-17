ALTCOIN

Dev Banka Kriptoda Altcoin Planlarını Askıya Aldı, Gözünü Altyapıya Dikti

Özet

  • BNY Mellon, bu yıl kripto para yatırımlarını hızlandırarak stablecoin alanında kendi altcoin'ini çıkarmayı planlamadığını açıkladı.
  • Banka altcoin çıkarmak yerine ekosistemin altyapısını güçlendirmeye odaklandı.
  • BNY Mellon, 500 milyon dolarlık tasarrufu dijital dönüşüm projelerine aktarırken, stratejisini kurumsal hizmetler ve iş birliği merkezli olarak konumlandırıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
BNY Mellon, stablecoin alanında kendi coin’ini çıkarmak yerine altyapı hizmetlerine yöneldi. Banka yöneticileri Perşembe günü yapılan mali sonuç toplantısında kripto para yatırımlarını hızlandırdıklarını ancak bir “BNY stablecoin” planının henüz gündemde olmadığını açıkladı. Yönetim bu stratejik yönelimi hem iyileşen piyasa koşullarına hem de yeni yönetim döneminde oluşan daha olumlu düzenleyici ortama bağladı.

İçindekiler
1 BNY Mellon’un Odağı: Altyapı Gücüyle Ekosistemi Destekle
1.1 Stratejik Esneklik ve Sermaye Yeniden Dağıtımı

BNY Mellon’un Odağı: Altyapı Gücüyle Ekosistemi Destekle

Dünyanın en büyük saklama kuruluşlarından biri olan BNY Mellon, bu yıl gerçek dünya varlıklarının kısaca RWA’ların tokenizasyonu ve Blockchain içi ödeme sistemlerine yönelik yatırımlarını öne çekti. Mali İşler Direktörü Dermot McDonogh, “Yeni yönetimle birlikte kripto para alanındaki fırsatları öne çıkardık” dedi. Bankanın CEO’su Robin Vince ise kurumun hedefinin doğrudan altcoin ihraç etmek değil, sektördeki diğer stablecoin projelerine operasyonel destek sağlamak olduğunu vurguladı.

Vince, BNY Mellon’un sermaye piyasalarına yönelik altyapı sağlayıcısı kimliğini koruyarak nakit, teminat ve altyapı arasında bağlantı kuran bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Banka, halihazırda büyük stablecoin ihraççılarına saklama, teminat yönetimi ve mutabakat gibi hizmetler sunuyor. Bu yapı kurumsal aktörlerin kendi teknolojik yığınlarını inşa etmeden stablecoin kullanımına imkan tanıyor.

Stratejik Esneklik ve Sermaye Yeniden Dağıtımı

Yönetim kurulu toplantısında kripto paralar da dahil olmak üzere büyüme alanlarına daha fazla kaynak ayrılması gündeme geldi. BNY Mellon, iç operasyonlarda elde ettiği 500 milyon dolarlık maliyet tasarrufunu dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi stratejik girişimlere yönlendirdi. CFO McDonogh, “Piyasa koşulları güçleniyor, yönetim kurulumuz da şirketin geleceğe dönük yatırımlarını artırmamız gerektiğini düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Vince, stablecoin stratejilerini esnek ve iş birliğine açık bir model olarak tanımladı. Bankanın önceliği kendi markasını taşıyan bir altcoin çıkarmaktan ziyade, sektördeki mevcut projelere güvenilir altyapı sunmak. Vince’in ifadesiyle asıl değer üretimi ekosistemi güçlendirmek ve sermaye akışını kolaylaştırmaktan geçiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

