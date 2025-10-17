Dev Banka Kriptoda Altcoin Planlarını Askıya Aldı, Gözünü Altyapıya Dikti



BNY Mellon, stablecoin alanında kendi coin’ini çıkarmak yerine altyapı hizmetlerine yöneldi. Banka yöneticileri Perşembe günü yapılan mali sonuç toplantısında kripto para yatırımlarını hızlandırdıklarını ancak bir “BNY stablecoin” planının henüz gündemde olmadığını açıkladı. Yönetim bu stratejik yönelimi hem iyileşen piyasa koşullarına hem de yeni yönetim döneminde oluşan daha olumlu düzenleyici ortama bağladı.

BNY Mellon’un Odağı: Altyapı Gücüyle Ekosistemi Destekle

Dünyanın en büyük saklama kuruluşlarından biri olan BNY Mellon, bu yıl gerçek dünya varlıklarının kısaca RWA’ların tokenizasyonu ve Blockchain içi ödeme sistemlerine yönelik yatırımlarını öne çekti. Mali İşler Direktörü Dermot McDonogh, “Yeni yönetimle birlikte kripto para alanındaki fırsatları öne çıkardık” dedi. Bankanın CEO’su Robin Vince ise kurumun hedefinin doğrudan altcoin ihraç etmek değil, sektördeki diğer stablecoin projelerine operasyonel destek sağlamak olduğunu vurguladı.

Vince, BNY Mellon’un sermaye piyasalarına yönelik altyapı sağlayıcısı kimliğini koruyarak nakit, teminat ve altyapı arasında bağlantı kuran bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Banka, halihazırda büyük stablecoin ihraççılarına saklama, teminat yönetimi ve mutabakat gibi hizmetler sunuyor. Bu yapı kurumsal aktörlerin kendi teknolojik yığınlarını inşa etmeden stablecoin kullanımına imkan tanıyor.

Stratejik Esneklik ve Sermaye Yeniden Dağıtımı

Yönetim kurulu toplantısında kripto paralar da dahil olmak üzere büyüme alanlarına daha fazla kaynak ayrılması gündeme geldi. BNY Mellon, iç operasyonlarda elde ettiği 500 milyon dolarlık maliyet tasarrufunu dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi stratejik girişimlere yönlendirdi. CFO McDonogh, “Piyasa koşulları güçleniyor, yönetim kurulumuz da şirketin geleceğe dönük yatırımlarını artırmamız gerektiğini düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Vince, stablecoin stratejilerini esnek ve iş birliğine açık bir model olarak tanımladı. Bankanın önceliği kendi markasını taşıyan bir altcoin çıkarmaktan ziyade, sektördeki mevcut projelere güvenilir altyapı sunmak. Vince’in ifadesiyle asıl değer üretimi ekosistemi güçlendirmek ve sermaye akışını kolaylaştırmaktan geçiyor.