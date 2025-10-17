RIPPLE (XRP)

XRP’de Neler Oluyor? Bu Eşik Aşılırsa Trend Tersine Dönebilir

Özet

  • XRP, son iki haftada yatırımcı satışlarının etkisiyle 2,20 dolara gerilese de destek seviyelerinde toparlanma sinyalleri veriyor.
  • Açık pozisyonlardaki artış ve nötrleşen momentum yeni bir birikim evresine işaret ediyor.
  • 2,47 doların aşılması XRP'de fiyatın yeniden yukarı yönlü trendine dönmesini sağlayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

XRP‘nin fiyatı son iki haftada uzun vadeli yatırımcıların yüzde 34 oranında pozisyon azaltmasıyla birlikte 2,41 dolardan 2,23 dolara gerileyerek kritik destek bölgesinde denge arayışına girdi. 150 milyon doları aşan günlük işlem hacmi güçlü satış baskısına rağmen piyasa katılımcılarının altcoin‘de yeniden pozisyon almaya başladığını gösteriyor. Analistler kurumsal yatırımcıların mevcut seviyelerde birikim sürecine girmiş olabileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Kurumsal Tasfiyenin Ardından Gelen Yön Arayışı
2 XRP’de Teknik Görünüm: 2,47 Dolar Kilit Direnç Noktası

Kurumsal Tasfiyenin Ardından Gelen Yön Arayışı

Ekim ortasında başlayan satış dalgası XRP coin’in 2,31–2,47 dolar aralığında sıkışmasına neden oldu. Fiyat 16–17 Ekim işlemlerinde yüzde 2 değer kaybederek 2,20 dolara kadar inse de ABD işlem seansında gelen alımlar fiyatı 2,20 dolar civarında istikrara kavuşturdu. Özellikle 2,31 dolar seviyesinden gelen yüksek hacimli dönüşler algoritmik alımların devreye girdiğine işaret ediyor.

XRP Coin Grafiği

Blockchain içi veriler Hodler Net Position Change göstergesinin 163.7 milyondan 107.8 milyon coin’e gerilediğini ortaya koyuyor. Bu göstergedeki düşüş kurumsal yatırımcıların risk azaltma eğiliminin bir yansıması. Bununla birlikte türev piyasalarında açık pozisyon hacminin 1.36 milyar dolara yükselmesi yatırımcıların yeniden long pozisyon almaya başladığına işaret ediyor.

XRP’de Teknik Görünüm: 2,47 Dolar Kilit Direnç Noktası

Teknik göstergelere göre XRP, kısa vadede 2,20 dolar civarında dengelenme eğiliminde olabilir. Hacim kümeleri bu bölgede güçlü alım ilgisine işaret ederken, momentum göstergeleri nötrden aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. 2,47 dolar seviyesinin net biçimde aşılması kısa vadede düşüş görünümünü geçersiz kılabilir ve 2,55 dolara kadar potansiyel bir yükselişin önünü açabilir.

Fonlama oranlarının pozitife dönmesi short pozisyonların çözülmeye başladığını gösteriyor. Analistler ETF beklentileri ve ABD’de olacak para politikasındaki gevşemeyle birlikte XRP talebinde çeyrek sonuna doğru yeni bir ivme görülebileceğini öngörüyor.

CryptoAppsy‘ın sağladığı verilere XRP son 24 saatte yüzde 7,37 düşüşle 2,20 dolar eşiğinin üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Veriler fiyatın son 7 günde ise yüzde 20,67 düştüğünü ortaya koyuyor.

