Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin ve Altcoin’lerde Kan Kaybı Sürüyor

Özet

  • ABD'deki spot Bitcoin ETF’lerinden 536 milyon dolarlık çıkış olurken yatırımcı risk iştahı sert şekilde geriledi.
  • Makroekonomik baskılar ve ticaret gerilimleri kripto para piyasasındaki volatilitenin sürmesini sağlıyor.
  • Bitcoin, Ethereum ve altcoin'lerin fiyatları yatırımcı temkininin arttığı bu süreçte düşüşünü sürdürüyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Kripto para piyasasındaki düşüş sürüyor. Düşüşün besleyicilerinden biri de ABD’de işlem gören spot Bitcoin $105,106.73 ETF‘lerinden Perşembe günü toplam 536.4 milyon dolarlık net çıkış olması oldu. SoSoValue verilerine göre bu rakam 1 Ağustos’tan bu yana kaydedilen en büyük tek günlük çıkışa karşılık geliyor. SoSoValue verilerine göre 12 Bitcoin ETF’inden sekizinden yatırımcı çıkışı oldu. Ark & 21Shares’in ARKB’sinden 275.15 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC’sinden ise 132 milyon dolar çekildi. BlackRock, Grayscale, Bitwise, VanEck ve Valkyrie’nin yönettiği ETF’ler de negatif akış bildirdi.

Yatırımcı Risk İştahında Sert Düşüş

Uzmanlar Bitcoin ETF’lerinden olan 536 milyon dolarlık çıkışın yatırımcıların riskten kaçış eğiliminin sert şekilde arttığını gösterdiğini belirtiyor. LVRG Research Direktörü Nick Ruck, ABD’nin ticaret politikalarındaki değişimlerin ve küresel piyasalarda yaşanan geniş çaplı kaldıraç tasfiyelerinin bu temkinli duruşu tetiklediğini ifade etti. Geçen hafta yaşanan tarihi kripto para tasfiyesi 20 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun ortadan kalkmasına ve 1.6 milyon yatırımcının etkilenmesine yol açmıştı.

Spot Bitcoin ETF’leri

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal ürünlere yüzde 100’lük gümrük vergisi uygulayacaklarını ilan etmesi bu hareketliliğin temel nedeni olarak öne çıkıyor. Ülkeler arası ticaret gerilimi kripto para piyasasıyla birlikte hisse senetleri ve emtia fiyatlarında da baskı yaratıyor. Uzmanlar, ETF çıkışlarının piyasalarda kısa vadeli kırılganlığı artırdığı görüşünde hemfikir.

Makro Belirsizlik ve Fiyat Baskısı Sürüyor

Arctic Digital Araştırma Başkanı Justin d’Anethan, piyasanın istikrar arayışında olduğunu ancak jeopolitik riskler ve sıkı para politikasının halen çözülmemiş problemler olduğunu ifade etti.

D’Anethan’a göre ABD’de enflasyonun yavaşlama eğiliminde olması ve merkez bankalarının politika değişikliğine yaklaşması orta vadede umut verici bir görünüm sunuyor. Ancak tüketici fiyat endeksi (CPI) ve diplomatik ilerleme konusunda net sinyaller alınmadıkça piyasalardaki volatilitenin yüksek seyretmesi bekleniyor.

Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 4,67 düşüşle 105.167 dolara, Ethereum $3,731.70 ise yüzde 6,36 düşüşle gerileyerek 3.742 dolara indi. BNB, XRP, Solana, TRON, Dogecoin $0.178042 gibi önde gelen birçok altcoin ise yüzde 10’a varan oranda düşmüş durumda.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
