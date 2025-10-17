NYSE’de İşlem Gören Şirket Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Geliyor: 5 Milyon Dolara Kadar Alım Yapacak



Amerikalı medya devi Newsmax Media, kripto para yatırımlarına yönelerek hem Bitcoin $105,106.73’i hem de TRUMP Coin’i bilançosuna ekleme kararı aldı. Şirket yaptığı basın açıklamasında yönetim kurulunun onayladığı 12 aylık yeni plan kapsamında piyasa koşullarına bağlı olarak 5 milyon dolara kadar kripto para alımı yapacak.

Newsmax’in Kurumsal Stratejisinde Kripto Para Dönemi

1.4 milyar dolar değerindeki Newsmax’in CEO’su Christopher Ruddy, Bitcoin’i “dijital ekonominin altın standardı” olarak nitelendirirken, TRUMP Coin’in ise sembolik ve stratejik bir varlık olduğunu vurguladı. Ruddy’ye göre TRUMP Coin’in değeri Donald Trump’ın başkanlık performansına paralel şekilde hareket edecek.

Şirket, söz konusu planla New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören ve TRUMP Coin satın alan ilk kurum olma unvanını da elde edecek. Böylece kripto paraları bilançolarında bulunduran 100’ü aşkın halka açık şirketin arasına katılacak. Newsmax ayrıca güvenli saklama çözümleri geliştirdiğini ve rezerv yönetimi için önde gelen kurumsal kripto para hizmet sağlayıcılarıyla iş birliği yaptığını açıkladı. İlk alımın kısa süre içinde yapılması planlanıyor.

TRUMP Coin’e Kurumsal İlgi Artıyor

Newsmax’in adımı TRUMP Coin’e yönelik kurumsal ilgideki artışın yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Fight Fight Fight, altcoin‘in fiyat istikrarını ve likiditesini desteklemek için 200 milyon dolarlık bir kripto para hazinesi (DAT) kuracağını duyurmuştu. Bu miktarın uzun vadede 1 milyar dolara kadar çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan GDC Holdings, 300 milyon dolarlık hisse geri alım programı kapsamında elde edeceği fonun bir bölümünü Bitcoin ve TRUMP coin’e yönlendireceğini açıkladı. Ayrıca Ağustos ayında Canary Capital tarafından Delaware’de TRUMP Coin ETF kuruluşu tescillendi. Bloomberg analisti Eric Balchunas, bu girişimin SEC başvurusunun ön aşaması olabileceğini belirtti. Trump ailesinin kripto paralarının toplam değerinin 1 milyar doları aşması ve yeni “Trump Wallet” platformunun hazırlıkları da piyasanın beklentisini güçlendiriyor.

CoinMarketCap verilerine göre TRUMP coin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 5,21 düşüşle 5,75 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi 75,35 dolarla Ocak ayında kaydedilmişti. Güncel fiyatlar tüm zamanların en yüksek seviyesine yüzde 92 uzaklıkta.