Kripto Para

NYSE’de İşlem Gören Şirket Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Geliyor: 5 Milyon Dolara Kadar Alım Yapacak

Özet

  • Newsmax, 12 ay boyunca 5 milyon dolara kadar Bitcoin ve TRUMP Coin alımı yapacağını açıkladı.
  • Şirket, böylece TRUMP coin'ine yatırım yapan ilk NYSE şirketi olacak.
  • Kurumsal ilgideki artış TRUMP coin'in toparlanma potansiyelini güçlendiriyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Amerikalı medya devi Newsmax Media, kripto para yatırımlarına yönelerek hem Bitcoin $105,106.73’i hem de TRUMP Coin’i bilançosuna ekleme kararı aldı. Şirket yaptığı basın açıklamasında yönetim kurulunun onayladığı 12 aylık yeni plan kapsamında piyasa koşullarına bağlı olarak 5 milyon dolara kadar kripto para alımı yapacak.

İçindekiler
1 Newsmax’in Kurumsal Stratejisinde Kripto Para Dönemi
2 TRUMP Coin’e Kurumsal İlgi Artıyor

Newsmax’in Kurumsal Stratejisinde Kripto Para Dönemi

1.4 milyar dolar değerindeki Newsmax’in CEO’su Christopher Ruddy, Bitcoin’i “dijital ekonominin altın standardı” olarak nitelendirirken, TRUMP Coin’in ise sembolik ve stratejik bir varlık olduğunu vurguladı. Ruddy’ye göre TRUMP Coin’in değeri Donald Trump’ın başkanlık performansına paralel şekilde hareket edecek.

Şirket, söz konusu planla New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören ve TRUMP Coin satın alan ilk kurum olma unvanını da elde edecek. Böylece kripto paraları bilançolarında bulunduran 100’ü aşkın halka açık şirketin arasına katılacak. Newsmax ayrıca güvenli saklama çözümleri geliştirdiğini ve rezerv yönetimi için önde gelen kurumsal kripto para hizmet sağlayıcılarıyla iş birliği yaptığını açıkladı. İlk alımın kısa süre içinde yapılması planlanıyor.

TRUMP Coin’e Kurumsal İlgi Artıyor

Newsmax’in adımı TRUMP Coin’e yönelik kurumsal ilgideki artışın yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Fight Fight Fight, altcoin‘in fiyat istikrarını ve likiditesini desteklemek için 200 milyon dolarlık bir kripto para hazinesi (DAT) kuracağını duyurmuştu. Bu miktarın uzun vadede 1 milyar dolara kadar çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan GDC Holdings, 300 milyon dolarlık hisse geri alım programı kapsamında elde edeceği fonun bir bölümünü Bitcoin ve TRUMP coin’e yönlendireceğini açıkladı. Ayrıca Ağustos ayında Canary Capital tarafından Delaware’de TRUMP Coin ETF kuruluşu tescillendi. Bloomberg analisti Eric Balchunas, bu girişimin SEC başvurusunun ön aşaması olabileceğini belirtti. Trump ailesinin kripto paralarının toplam değerinin 1 milyar doları aşması ve yeni “Trump Wallet” platformunun hazırlıkları da piyasanın beklentisini güçlendiriyor.

CoinMarketCap verilerine göre TRUMP coin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 5,21 düşüşle 5,75 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi 75,35 dolarla Ocak ayında kaydedilmişti. Güncel fiyatlar tüm zamanların en yüksek seviyesine yüzde 92 uzaklıkta.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri

Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları

Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu

Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın

Son Dakika: Trump’dan Çin Açıklamaları Kripto Para Yatırımcıları Hemen Buraya!

Hafta Sonuna Saatler Kala Kripto Paralarda Son Durum (2019 ve Bugün Karşılaştırması)

Solana’da 40 Dolar Uyarısı ve Bitcoin’in Koruması Gereken Seviye

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Şimdi Alınabilecek 5 Kripto Para: Gelecekte Kazanç Potansiyeli Taşıyanlar
Bir Sonraki Yazı Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin ve Altcoin’lerde Kan Kaybı Sürüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri
Kripto Para
Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları
Kripto Para
Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın
BITCOIN (BTC)

Lost your password?