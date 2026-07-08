Bitcoin 1 Temmuz’daki dipten toparlandı, analistler trend dönüşü için teyit bekliyor

Bitcoin temmuzun ilk günlerinde sert bir toparlanma gösterse de piyasada yükselişin kalıcı bir trend dönüşümüne işaret edip etmediği konusunda temkinli bir bekleyiş sürüyor. BTC, 1 Temmuz’da 58 bin doların altını gördükten sonra 6 Temmuz’da Bitstamp verilerine göre 64.657 dolara kadar çıktı. Ancak bu yükselişin ardından yeniden geri çekildi ve 8 Temmuz’da 62.417 dolar seviyesine indi.

Hisse senetlerindeki baskıya rağmen tutunma

Bu hareket, ABD hisse senedi piyasalarındaki zayıflamayla aynı dönemde yaşandı. S&P 500 yüzde 0,6 gerilerken Nasdaq 100 yüzde 2,1 düştü. Özellikle çip üreticileri satış baskısının merkezinde yer aldı ve Micron Technology hisseleri yüzde 9’dan fazla değer kaybetti.

Bitcoin’in buna rağmen daha derin bir düşüş yaşamaması dikkat çekti. Piyasadaki olası destek unsurlarından biri, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yönelen sermaye girişleri oldu. Bu fonlar üst üste üçüncü işlem gününde net giriş kaydetti. Spot Bitcoin ETF’leri, yatırımcılara doğrudan Bitcoin tutmadan fiyat hareketine erişim sağlayan borsa yatırım fonları olarak biliniyor.

Bitcoin’in 63 bin dolar çevresinde tutunması, ABD teknoloji hisselerindeki zayıflığa rağmen öne çıktı. Önceki dönemlerde BTC, risk iştahının bozulduğu aşamalarda çoğu zaman daha geniş piyasa ile birlikte gerilemişti.

Bu kez ETF kaynaklı talebin satış baskısını bir ölçüde yumuşatmış olabileceği değerlendiriliyor. Özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların hisse piyasasındaki oynaklığa hızlı tepki verdiği dönemlerde, düzenli fon girişleri fiyatı dengeleyici bir unsur haline gelebilir.

Teknik görünümde kritik eşik

Buna karşın tablo henüz netleşmiş değil. Bitcoin son dip seviyesinden toparlandı, ancak tam anlamıyla bir yükseliş dönüşümünü doğrulamadı. Bu nedenle piyasa katılımcıları, BTC’nin mevcut seviyeleri koruyup koruyamayacağına ve son tepesinin üzerine yeniden ivme oluşturup oluşturamayacağına odaklanıyor.

Bollinger Bantları göstergesinin geliştiricisi John Bollinger, Bitcoin’in şu anda kritik bir eşikte bulunduğunu söyledi. Bollinger, günlük grafikte W şeklinde bir dönüş formasyonunun oluşabileceğine işaret etti.

Mini sözlük: W formasyonu, fiyatın iki dip yaptıktan sonra yukarı yönlü dönüş sinyali verdiği teknik yapıyı ifade eder. Teknik analizde bu görünüm, ikinci dip sonrası yukarı hareket güçlenirse trend değişiminin teyidi olarak izlenir.

John Bollinger, ayı piyasalarında yükseliş kurulumlarının bozulduğunu, boğa piyasalarında ise düşüş kurulumlarının geçersiz kaldığını vurguluyor. Ona göre günlük grafikteki W formasyonu doğrulanırsa bu durum trend dönüşümünün işareti sayılabilir.

Analistlerin odağında 63 bin dolar bölgesi

Önümüzdeki birkaç seans bu nedenle daha da önem kazandı. Söz konusu formasyon teyit alırsa daha yüksek seviyelere yönelim beklentisi güçlenebilir. Aksi durumda Bitcoin yeni bir aşağı yönlü dalgaya karşı kırılgan kalabilir.

Kripto para analisti Michaël van de Poppe de mevcut piyasa yapısının düşüş evresinin son bölümüne yaklaşmış olabileceğini düşünüyor. Van de Poppe, olumlu haberlerin fiyata sınırlı etki etmesini, piyasa duyarlılığının belirgin biçimde bozulmasını ve bazı yatırımcıların yükseliş beklentisinden düşüş beklentisine geçmesini bu görüşünü destekleyen işaretler arasında sıralıyor.

Analiste göre piyasada gümrük tarifelerine ilişkin kaygılar, jeopolitik gerilimler, yapay zeka temalı işlemlerin oluşturduğu baskı ve genel riskten kaçış eğilimi gibi olumsuz anlatılar öne çıkıyor. Buna rağmen Bitcoin’in 63 bin dolar civarında kalmayı sürdürmesi, 30 bin ila 40 bin dolar bandına zorunlu bir geri çekilme beklentisini şimdilik zayıflatıyor.