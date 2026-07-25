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SHIBA INU (SHIB)

SHIB, borsalara artan girişe rağmen son 24 saatte %10 yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, artan satış işaretlerine rağmen son 24 saatte yükseldi.
  • 📊 Borsalara net 69.237.400.000 SHIB girişi, satış hazırlığının güçlendiğini gösterdi.
  • 📈 Buna rağmen $SHIB’de fiyat %10’un üzerinde artarak 0.000004566 doları yeniden gördü.
  • 🧭 Fiyat ile zincir üstü veriler arasındaki ayrışma, alıcıların ek arzı karşıladığını gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu piyasasında son zincir üstü veriler, borsalardaki hareketin yeniden negatife döndüğünü gösterdi. CryptoQuant verilerine göre yatırımcıların satış için borsalara gönderdiği SHIB miktarı artarken, talep tarafında belirgin bir yavaşlama görüldü.

İçindekiler
1 Borsalara yönelen SHIB miktarı arttı
2 Fiyat hareketi verilerle ayrıştı
3 Alıcılar ek arzı karşıladı

Borsalara yönelen SHIB miktarı arttı

Veriler, SHIB net borsa akışının 69.237.400.000 token seviyesine çıktığını ortaya koydu. Bu tablo, son 24 saatte borsalara giren SHIB miktarının, alım amacıyla borsalardan çekilen miktarın üzerinde kaldığına işaret etti.

Net akışın pozitife dönmesi, dolaşımdaki daha fazla SHIB’in satışa hazır hale geldiğini gösteriyor. Bu durum genellikle kısa vadede satış baskısının arttığına ve piyasa talebinin zayıfladığına yoruluyor.

CryptoQuant verileri, son 24 saatte satış için borsalara gönderilen SHIB miktarının, alım amacıyla çekilen miktarı belirgin biçimde aştığını ortaya koyuyor.

Fiyat hareketi verilerle ayrıştı

Buna karşın SHIB fiyatı aynı dönemde ters yönde hareket etti. Shiba Inu, son 24 saatte %10’dan fazla yükselerek 0.000004566 dolar seviyesini yeniden gördü ve önceki tepe noktasını geri aldı.

Normal koşullarda borsalara artan token girişi, fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor. Ancak bu kez piyasa davranışı farklılaştı ve satış eğilimine rağmen fiyat yukarı taşındı.

GöstergeDurum
SHIB net borsa akışı69.237.400.000 SHIB
24 saatlik fiyat değişimi%10’un üzerinde artış
Geri alınan seviye0.000004566 dolar

Alıcılar ek arzı karşıladı

Fiyat ile net akış arasındaki bu ayrışma, piyasaya giren ek arzın alıcılar tarafından karşılandığını düşündürüyor. Başka bir ifadeyle, borsalara taşınan SHIB miktarı artsa da, alım ilgisi fiyatın gerilemesini şimdilik engelledi.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve özellikle bireysel yatırımcı ilgisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Son veriler, zincir üstü göstergeler ile fiyat hareketinin kısa vadede her zaman aynı yöne gitmeyebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

SHIB fiyatındaki yükseliş, borsalara yönelen yüksek token girişine rağmen alıcıların satış baskısını önemli ölçüde dengelediğine işaret ediyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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