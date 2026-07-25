SHIB, borsalara artan girişe rağmen son 24 saatte %10 yükseldi

Shiba Inu piyasasında son zincir üstü veriler, borsalardaki hareketin yeniden negatife döndüğünü gösterdi. CryptoQuant verilerine göre yatırımcıların satış için borsalara gönderdiği SHIB miktarı artarken, talep tarafında belirgin bir yavaşlama görüldü.

Borsalara yönelen SHIB miktarı arttı

Veriler, SHIB net borsa akışının 69.237.400.000 token seviyesine çıktığını ortaya koydu. Bu tablo, son 24 saatte borsalara giren SHIB miktarının, alım amacıyla borsalardan çekilen miktarın üzerinde kaldığına işaret etti.

Net akışın pozitife dönmesi, dolaşımdaki daha fazla SHIB’in satışa hazır hale geldiğini gösteriyor. Bu durum genellikle kısa vadede satış baskısının arttığına ve piyasa talebinin zayıfladığına yoruluyor.

CryptoQuant verileri, son 24 saatte satış için borsalara gönderilen SHIB miktarının, alım amacıyla çekilen miktarı belirgin biçimde aştığını ortaya koyuyor.

Fiyat hareketi verilerle ayrıştı

Buna karşın SHIB fiyatı aynı dönemde ters yönde hareket etti. Shiba Inu, son 24 saatte %10’dan fazla yükselerek 0.000004566 dolar seviyesini yeniden gördü ve önceki tepe noktasını geri aldı.

Normal koşullarda borsalara artan token girişi, fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor. Ancak bu kez piyasa davranışı farklılaştı ve satış eğilimine rağmen fiyat yukarı taşındı.

Gösterge Durum SHIB net borsa akışı 69.237.400.000 SHIB 24 saatlik fiyat değişimi %10’un üzerinde artış Geri alınan seviye 0.000004566 dolar

Alıcılar ek arzı karşıladı

Fiyat ile net akış arasındaki bu ayrışma, piyasaya giren ek arzın alıcılar tarafından karşılandığını düşündürüyor. Başka bir ifadeyle, borsalara taşınan SHIB miktarı artsa da, alım ilgisi fiyatın gerilemesini şimdilik engelledi.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve özellikle bireysel yatırımcı ilgisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Son veriler, zincir üstü göstergeler ile fiyat hareketinin kısa vadede her zaman aynı yöne gitmeyebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

SHIB fiyatındaki yükseliş, borsalara yönelen yüksek token girişine rağmen alıcıların satış baskısını önemli ölçüde dengelediğine işaret ediyor.