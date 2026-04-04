Hyperliquid (HYPE) fiyatında denge arayışı devam ediyor

Perpetual vadeli işlemler ve spot ticaretine odaklanan Layer-1 ekosisteminin yerel token’ı HYPE, güncel olarak 35,64 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Son dönemde yaşanan satış baskısına rağmen fiyat yapısında dengeli bir seyir hâkim. Teknik göstergeler, ne kuvvetli bir yükseliş ivmesi ne de bariz bir zayıflık işareti veriyor.

Teknik göstergelerde ana destek ve direnç alanları öne çıkıyor

HYPE fiyatı, 0,382 Fibonacci düzeltme seviyesi ile 4 saatlik grafikteki 200 dönemlik üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu bölgeler, mevcut piyasa yapısında ana destek alanı olarak dikkat çekiyor. Kripto para analisti AltcoinSherpa, Hyperliquid’in benzerlerine kıyasla güçlü kaldığına işaret ederken, bu bölgelerde alıcı ilgisinin belirgin olduğunu aktarıyor.

AltcoinSherpa, Hyperliquid’in dalgalı veya aşağı yönlü dönemlerde görece yeni bir güvenli liman olarak öne çıktığını ifade ediyor ve fiyatın Bitcoin’le olan yüksek korelasyonunun aşağı yönlü riskleri tamamen ortadan kaldırmadığını da vurguluyor. Teknik görünümde, 35–36 dolar aralığındaki talep bölgeleri yeniden test edildi ve buradan gelen tepkiyle fiyat toparlandı. İlgili bölgede yer alan güçlü alıcılar, kısa vadede yukarı yönlü hareketin devamını sağlayabilir.

Aralıklı seyir ve direnç seviyeleri dikkate alınıyor

Orta ve uzun vadeli grafiklerde birikim işaretleri gösteren HYPE, kısa vadede ise daha temkinli bir görünüm sunuyor. Trader Mattertrades, 40 dolar civarında katmanlı satış emirlerinin konum aldığını belirtiyor ve bu bandı güçlü bir direnç bölgesi olarak değerlendiriyor.

Geçtiğimiz dönemde fiyatın 25,88 dolara kadar gerilemesinin ardından yeniden toparlanması, HYPE’ın geniş bir işlem bandında hareket ettiğini gösteriyor. 25,6 dolar seviyesi destek olarak görülürken, 33–38 dolar arası ise orta-üst direnç bandı şeklinde öne çıkıyor. Bu dalgalı seyir piyasanın net bir yön arayışında olduğunu ortaya koyuyor.

Teknik indikatörler ise nötr eğilimli bir görünüm sunuyor. RSI seviyesinin 46 civarında olması, fiyatın aşırı alım ya da aşırı satımda olmadığını gösteriyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalarda baskı sürse de, 50, 100 ve 200 periyotluk ortalamalar toparlanma sinyalleri veriyor.

Dört saatlik grafikte yükselen tepe ve diplerle kısa vadede kontrollü bir toparlanma gözleniyor. Fiyatın önünde, daha önce doldurulmamış likidite boşluklarının bulunduğu yüksek değer bölgesi yer alıyor. Bu alanlar, fiyat hareketlerinde belirleyici olabilir. Bazı analistler, piyasaya yeni bir yukarı hamle öncesinde bu bölgelerin test edilmesini bekliyor.

Likidite çekildikten sonra, piyasanın yeniden güç toplamak adına daha derin destek bölgelerine yönelmesi ve orta menzilli dengesizliklerin izlenmesi öngörülüyor. Dolayısıyla, net bir yön kazanımı için piyasa yapısında belirgin değişiklikler bekleniyor.

Hyperliquid’in performansı, genel kripto para piyasasında özellikle Bitcoin’in yönüne bağlı olarak şekilleniyor. Makro düzeyde yaşanan dalgalanmalarda, dayanıklı kalan projeler öne çıkabiliyor. HYPE’ın yapılandırılmış birikim sürecinde destek seviyelerini koruması ve merkeziyetsiz türev platformlarına yönelik ilginin artması, talebi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak makro koşullar, piyasa likiditesi ve risk algısı başta olmak üzere Bitcoin’in seyri belirleyici olmaya devam ediyor. HYPE için sürdürülebilir bir yükseliş hareketi, genel piyasa görünümüyle birlikte teyit edildiğinde yeni alım dalgaları oluşabilir.