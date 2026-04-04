Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Kwasi Kwarteng, Bitcoin ve Uzun Vadeli Ekonomik Düşünceye Yöneliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Kwasi Kwarteng kripto paralara ve özellikle Bitcoin’e yaklaşımını uzun vadeli düşünceyle şekillendiriyor.
  • Stack BTC, siyasi ve ekonomik çevrelerin ilgisini çekerken Kwarteng bu dönüşümün öncüsü olarak öne çıkıyor.
Bir dönem Birleşik Krallık Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Kwasi Kwarteng, ekonomi ve para politikalarıyla ilgili düşünceleriyle yeniden gündeme geliyor. Kwarteng, 2022 yılının eylül ayında çok kısa süreyle Maliye Bakanı olarak hükümette yer almış; görevde olduğu dönemde hazırlanan “mini bütçe”yle ülkenin ekonomik tartışmalarının odağına oturmuştu.

İçindekiler
1 Mini Bütçe Döneminin Ardından Yeni Yaklaşımlar
2 Bitcoin ve Yenilikçi Ekonomik Perspektifler

Mini Bütçe Döneminin Ardından Yeni Yaklaşımlar

Kwarteng, kısa süren bakanlık döneminin ardından verdiği bir röportajda, o dönem alınan hızlı kararların yaratmış olduğu etkileri açık yüreklilikle değerlendirdi. Görevine henüz başlamışken, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesiyle ülkenin olağanüstü bir döneme girdiğine dikkat çekti. Bu süreçte hazırlanan mini bütçenin koordinasyondan ve kapsamlı denetimden uzak gerçekleştiğini vurguladı.

Söz konusu bütçenin ardından Birleşik Krallık’ta hemen faiz oranlarında ciddi artışlar yaşanırken, emeklilik yatırım fonlarında önemli riskler ortaya çıktı. Kwarteng, bu adımların arkasındaki niyetin savunulabileceğini ancak ülkenin bugün “vergi gelirlerinin çok üzerinde harcama” kısır döngüsünde olduğunu ifade etti. Artan vergilerin ekonomik teşvikleri zayıflatabileceğine de dikkat çekti.

Bitcoin ve Yenilikçi Ekonomik Perspektifler

Ekonomi ve para yönetiminde kısa vadeli düşünce alışkanlıklarını sorgulayan Kwarteng, piyasaların çeyrek odaklı ve ani duygusal dalgalanmalara açık olduğuna değindi. Daha uzun vadeli bakış açısının önem kazandığını düşünüyor.

Kwarteng, bakanlığı döneminde İngiliz Hazine ve Merkez Bankası’nın dijital varlıklar ve Bitcoin konusunda bilgi sahibi olduğunu, ancak bu konuların Birleşik Krallık’ta henüz çok sınırlı öneme sahip kaldığını aktardı. İngiltere’nin finansal alanlarda yeniliklere mesafeli olduğuna inanıyor.

Ayrıca, Avrupa’da dijital varlıklara yaklaşımla ilgili kültürel farklılıklara da vurgu yaptı. Özellikle Paris’in dijital varlıklar konusunda ilerici bir tutum sergilediğine olan inancını dile getirdi.

Eski başbakan Boris Johnson’ın Bitcoin hakkında yaptığı olumsuz değerlendirmelere de karşı çıkan Kwarteng, yeni para biçimlerine daha açık fikirle yaklaşmak gerektiğini savundu.

Kwasi Kwarteng son dönemde İngiltere merkezli Stack BTC’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleniyor. Stack BTC, bilançosunda 31 adet Bitcoin bulunduruyor. Bu şirket, ülkedeki siyasi figürlerin de ilgisini çekti. Reform UK lideri Nigel Farage, şirketin yüzde altılık bir hissesini satın alarak dikkatleri üzerine çekti.

Kwarteng’in bu adımları, kısa vadeli tepkiler yerine uzun vadeli ekonomik dirence dayalı bir gelecek arayışına işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Hyperliquid (HYPE) fiyatında denge arayışı devam ediyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’in kriz dönemlerinde güvenli limanlara kıyasla daha güçlü getiri sağladığı raporlandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano (ADA)
CHAINLINK (LINK)
BITCOIN (BTC) Kripto Para
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Güvenlik
Lost your password?