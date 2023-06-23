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  •   Dolar, Rekor Kırmaya Devam Ediyor: Ünlü Kripto Para Analistinden Dolar İçin Düşüş Açıklaması!

Dolar, Rekor Kırmaya Devam Ediyor: Ünlü Kripto Para Analistinden Dolar İçin Düşüş Açıklaması!

Özet

  • Kripto para sektöründe yaptığı başarılı analizler ve açıklamalar ile tanınan Efloud, döviz analizini paylaştı.
  • Ünlü isme göre USD/TRY için güvenli bölge 23 seviyesinin altı.
  • Buna rağmen kötü durum senaryosu 27 seviyesine işaret ediyor.
  • Piyasaya etkisi: nötr
12:07
23 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye’deki seçimler sonrasında hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi çok önemli konumlarda değişikliklere gidildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süredir devam ettirdiği faiz politikasında esnekliğe gitmesi, piyasada ciddi bir beklenti yarattı. Buna rağmen yapılan ilk PPK toplantısı sonrasında dövizin ateşi alınamadı ve ABD doları yeni bir rekor kırdı. Peki analistlerin USD/TRY tahminleri tam olarak neye işaret ediyor?

Dolar Ne Olur? – Dolar Yorumları

Kripto para sektöründe yaptığı başarılı analizler ve açıklamalar ile tanınan Efloud, foreks piyasalarında da tanınan bir isim. Ünlü analist, daha önce yaptığı USD/TRY analizleri ile aslında ciddi ipuçları paylaştı. Şimdi ise analistin gelen sorular üzerine USD/TRY için yeni bir tahminde bulunduğu görülüyor.

Efloud, olası bir yükselişi içeren grafiği paylaştıktan sonra düşüş için tam olarak hangi durumun oluşması gerektiğini de açıkladı. Analist konu hakkında şunları vurguladı:

“23.17’de bir kırmızı mum oluşunca sevinmiştim ama yapılması gerekenler 1 yıl geç yapılınca durum bu.. Fiyat hakkında biraz olsun olumlu konuşabilmemiz için 23.17’nin altına sarkması lazım.”

USD/TRY İçin Önemli Veriler: Dolar Yükselişi Sürecek mi?

Buna rağmen kötü durum senaryosu için USD/TRY hedefinin 27 ve üzeri olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra şu an USD/TRY 25,2 seviyesine ulaştı ve ilk kırmızı çizginin üstüne çıkıldığı görülüyor. Bu, oldukça korkutucu bir durum olsa da USD/TRY için düşüş beklentisi de bulunuyor.

Buna ek olarak dolaylı yoldan USD/TRY üzerinde etkisi olacak bir açıklama da TÜİK’ten geldi. TÜİK, ekonomik güven endeksinin haziran ayında %2,5 gerilediğini ve ekonomiye güvenin azaldığını vurguladı. Ekonomik güven endeksi mayıs verisi 103,7 iken bunun haziran ayında 101,1’e çekildiği görülüyor. Bunun yanı sıra yine TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı da yüzde 29,3 artış yaşadı. Verilere göre mayısta  ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna ek olarak BTC/TRY paritesi de resmen yeni bir rekora hazırlanıyor ve fiyat devamlı artıyor.

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