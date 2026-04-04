Bitcoin’in kriz dönemlerinde güvenli limanlara kıyasla daha güçlü getiri sağladığı raporlandı

Brezilya merkezli kripto para platformu Mercado Bitcoin, son küresel krizlerde Bitcoin’in geleneksel güvenli limanlar arasında öne çıktığını gösteren yeni bir analiz yayımladı. Araştırma, çeşitli ekonomik ve jeopolitik şokların ardından Bitcoin’in altın ve S&P 500 gibi varlıklardan daha iyi performans gösterdiğine işaret etti.

Krize sonrası dönemde varlıkların performansı

Araştırmanın başında yer alan ve Latin Amerika’nın önde gelen kripto platformlarından birinde araştırma bölümü sorumlusu olarak görev yapan Rony Szuster, analizde COVID-19 salgını ve ABD’nin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifeleri gibi gelişmelerin ardından gelen 60 günlük zaman aralıklarını inceledi. Her iki krizin ardından da Bitcoin’in, altın ve S&P 500 endeksine göre daha iyi getiri sunduğu raporda yer aldı.

2023 Nisan’da Trump yönetiminin açıkladığı geniş kapsamlı tarifelerden sonraki iki ayda Bitcoin’in değeri yüzde 24 artış gösterdi. Aynı dönemde altın yüzde 8 prim yaparken, S&P 500 endeksi yüzde 4 yükseldi. COVID-19 pandemisinin ilk günlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Mart 2020’de Bitcoin yüzde 21 yükselirken, diğer iki varlık bu süreçte geride kaldı.

Rapor, ekonomik şok anlarında yatırımcıların genellikle likidite ihtiyacı nedeniyle çeşitli varlıklardan çıkış yaptığına dikkati çekiyor. Bu süreçte yalnızca riskli görülen varlıklar değil, defansif olarak bilinen seçenekler de geçici olarak değer kaybı yaşayabiliyor.

Son gelişmeler ve Bitcoin’in uzun vadeli performansı

Şu anda devam eden ABD-İran gerilimi sırasında Bitcoin, altın ve S&P 500 arasında pozitif getiri sunan tek varlık olarak öne çıktı. Araştırmada, savaşın başlamasından bu yana Bitcoin’in değerinde yüzde 2,2’yi aşan bir artış olduğu belirtildi. Aynı dönemde altın yaklaşık yüzde 11 değer kaybederken, S&P 500’de yüzde 4,4’lük bir düşüş yaşandı. Bu, endekste 2022’den bu yana görülen en sert aylık değer kaybı oldu.

Rony Szuster, krizlerin hemen sonrasında varlıkların performansı hakkında hızlıca genelleme yapmanın yanıltıcı sonuçlar verebileceğini vurguladı.

İlk dakikalarını izlemekle filmin sonuna dair karar vermek arasında bir benzerlik olduğunu belirtti. Kriz anlarında yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için pozisyon kapattıklarını, bu sırada yalnızca riskli varlıkların değil genellikle güvenli limanların da geçici baskı altında kalabildiğini ifade etti.

Araştırmada, gerilim ve kriz anlarında Bitcoin fiyatının büyük dalgalanmalara maruz kalabildiği ancak ardından toparlanma eğilimi gösterdiğine dikkat çekildi. Söz konusu toparlanma eğilimi son ABD-İran gerginliğinde de tekrar etti.

Szuster, verilerin ışığında kripto paranın son on yıl içinde en iyi getiri sağlayan varlık olduğunu belirtti.