Nevada’da Kalshi’ye yönelik yasak uzatıldı: Kripto tahmin platformlarına hukuki baskı artıyor

ABD’li tahmin piyasası platformu Kalshi, Nevada’daki bir mahkemenin aldığı son kararla eyaletteki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Carson City’deki First Judicial District Court yargıcı Jason Woodbury, 20 Mart’ta verdiği geçici tedbir kararını iki hafta süreyle uzattı ve Nevada Kumar Kontrol Kurulu’nun talep ettiği önlem kararını kısa süre içinde yazılı hale getireceğini açıkladı.

Nevada ve diğer eyaletlerde açılan davalar

Kalshi, yatırımcılara çeşitli olayların sonucuna dair pozisyon almayı mümkün kılan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CFTC) tarafından denetlenen bir pazar sunuyor. Şirketin avukatları, platform üzerinden alınan kontratların yalnızca finansal takas niteliğinde olduğunu ve federal düzenleme kapsamında kaldığını savundu. Buna rağmen, Woodbury bu değerlendirmenin yeterli olmadığı görüşünü dile getirerek, spor karşılaşmalarına ilişkin Kalshi kontratlarının, eyalet lisansına sahip platformlardaki bahislerle temelde aynı olduğu kanaatine vardı.

Nevada’daki karar, Kalshi’yi hedef alan yasal süreçlerin önemli bir halkasını oluşturuyor. New York merkezli şirket, ABD genelinde çeşitli eyaletlerde açılan davalarda odakta yer alıyor. Arizona’da ise Kalshi’ye yönelik cezai işlemler başlatıldı; eyalet, spor ve seçim odaklı izinsiz sözleşmeler nedeniyle şirket hakkında 20 ayrı hafif suç isnadı yöneltti. Arizona’da devam eden davada federal yargıç Michael Liburdi, CFTC’nin Kalshi lehine açtığı yeni davayı da mevcut dosya ile birleştirerek kararını önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti.

Regülasyon ve ticari etkiler

Tahmin piyasası platformlarının yasal statüsü, halen eyalet ve federal düzeyde tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Tennessee’de bir federal mahkeme, Kalshi lehine karar verirken, New Jersey’de de şirketin spor sözleşmelerini sürdürmesine izin verildi. Buna karşın Ohio, Maryland ve son olarak Nevada’da verilen kararlar şirketin aleyhine sonuçlandı. Massachusetts’te yürürlükteki tedbir ise istinaf sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

TD Cowen’in analizinde, mevcut şartlarda eyaletlerin hukuki olarak daha avantajlı bir noktada bulunduğu aktarılıyor. Hukuki çekişmelerin Yüksek Mahkeme’ye taşınacağı ve kararın 2028’den önce çıkmasının beklenmediği de belirtiliyor.

Yasal baskının mahkeme süreçlerinin ötesine geçtiği görülüyor. İki partiden senatörler tarafından sunulan yeni bir yasa tasarısı, CFTC denetimli platformların spor ve benzer sözleşmeler sunmasına doğrudan engel getirmeyi amaçlıyor. ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) de ayrıca, kendisine uygun bulmadığı tahmin sözleşmelerinin yasaklanması talebinde bulunuyor.

Kalshi ise hukuk mücadelelerinden bağımsız olarak büyümesini sürdürüyor. Mart ayında tamamlanan bir finansman turuyla, şirkete yaklaşık 22 milyar dolarlık bir değer biçildi. Şubat ayındaki işlem hacminin 10,4 milyar doları bulduğu açıklanmıştı. Kalshi, Robinhood, CNN, CNBC ve Google Finance gibi önemli medya ve finansal hizmet platformlarıyla işbirliği anlaşmaları yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, düzenlenen platformlarda spor kontratlarının yasaklanmasının ilgili işlemleri yurt dışına kaydırabileceği dile getirildi. Ayrıca, alınan önlemlerin rekabetten rahatsızlık duyan kesimler tarafından yönlendirildiği belirtiliyor.