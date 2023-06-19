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Kripto para birimi ortamındaki atmosfer son haftalarda pek elverişli olmasa da, kripto para topluluğu Haziran ayı sonuna kadar fiyatında bir artış öngördüğü Dogecoin’de (DOGE) dahil olmak üzere birçok dijital varlıkta yükselişini sürdürüyor.

DOGE Fiyat Tahmini!

Kripto para birimi analiz platformu CoinMarketCap’teki üye oylarının toplu sonuçları, Dogecoin’in değerini 30 Haziran 2023’e kadar +%33,34 veya +0,02064 dolar oranında artıracağını öne sürdü. Başka bir deyişle kripto para topluluğuna göre meme token ortalama 0,08256 dolar fiyatla işlem görebilir. Belirtilen fiyat, 427 üyenin yayınlanma tarihine kadar meme token kripto para biriminin olası gelecekteki fiyatına ilişkin beklentilerini belirlemesinin sonucu olabilir.

Topluluğun son altı döneme ilişkin tahminlerinin ortalama tarihsel doğruluğunun şu anda %83,4 olduğunu ve bu da onları diğer fiyat tahmin araçlarına, hatta yapay zeka (AI) platformları tarafından sunulanlara bile sağlam bir alternatif haline getirdiğine dikkat etmek de önemlidir.

Mevcut durumda Dogecoin verilere göre, son 24 saatte %0,36 ve önceki 30 günde %15,65 kayıp kaydederek 0,06191 dolar fiyatıyla yazının yazıldığı sırada el değiştiriyordu. Ancak yine de haftalık grafiğinde %0,93 kazanç elde etti.

DOGE Verileri!

19 Haziran’da aynı zamanda, finans ve kripto izleme platformu TradingView’deki DOGE 1 günlük teknik analiz (TA) göstergeleri, güçlü bir düşüş hissiyatı gösteriyor ve osilatörlerin 15’te ‘satışı’ işaret etmesiyle özetlendiği üzere 15’te ‘güçlü bir satış’ önerebilir. 2 ve hareketli ortalamalar ( MA ) 13’te ‘güçlü satış’ bölgesinde. Bu arada Dogecoin’in fiyatının, en hevesli hayranlarından biri olan Elon Musk’ın finansal kazanç için fiyatını pompalamakla suçlanmasına yol açan tweet’lerine sık sık tepki gösterdiğini belirtmekte fayda var. Daha sonra, iddialar bir toplu dava ile tamamlandı.

Nitekim, Tesla (NASDAQ: TSLA ) ve Twitter (NYSE: TWTR ) CEO’su, davacıların kendisini suçladığı iddia edilen 95 milyon dolarlık pump and dump planında kullanılan Dogecoin kripto cüzdanlarına sahip olduğunu reddetti.