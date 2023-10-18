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Dogecoin (DOGE) Artar Mı? DOGE Fiyat Tahminleri Ne Yönde?

Özet

  • DOGE fiyatı 0,06 dolar altı kapanışlarda daha derin diplere gidebilir.
  • Bugünkü Tesla kazanç raporunda yatırımcılar kripto bilançosuna odaklanacak.
  • DOGE düşüşü devam ederse 0,048 dolar test edilebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:55
18 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Meme coin kralı son BTC düşüşüyle birlikte 0,06 dolarlık destek seviyesini de kaybetmişti. Ve daha derin diplere koştu. Yatırımcılar için meme coinleri uzun vadeli bekletmek çok daha risklidir. DOGE yatırımcılarının da endişeleneceği seviyeler yaklaşıyor. Peki son durum ne? Yatırımcılar aşırı satışların ardından bir toparlanma görebilecek mi?

İçerik Rehberi

Dogecoin (DOGE)

Madenci satışlarıyla birlikte uzun süredir DOGE fiyatı eriyordu. Vadeli taraftaki desteğin gevşemesiyle 0,06 doların kaybedildiğini gördük. Günlük grafikte DOGE fiyatı Haziran ayından bu yana 0,06 dolarlık yatay destek alanının üzerine işlem gördü. DOGE fiyatı da azalan bir direnç trend çizgisini takip etti. Bunlar bir araya geldiğinde, düşüş formasyonu olarak kabul edilen alçalan bir üçgen oluşuyor.

9 Ekim’de Dogecoin fiyatı destek bölgesini kaybetti. Şimdiyse DOGE fiyatı yatay alanın ve azalan direnç trend çizgisinin içinde işlem görüyor. Kırılmadan önce kritik destek seviyesi 85 gündür yerinde duruyordu.

DOGE Fiyat Tahminleri

Günlük grafikte yön halen belirsizliğini koruyor. Eğilimin yeniden yükselişe dönmesi ve DOGE fiyatının toparlanabilmesi için iki şeye ihtiyaç var. İlk olarak azalan direnç trend çizgisinin üzerinde bir kapanış görmeliyiz. Diğeriyse RSI’ın yeniden nötr bölgenin üzerine çıkmasıyla teyit edilecek.

İki önemli eşik aşılırsa DOGE fiyatı yeniden 0,06 dolar üzerinde 0,07 dolar direncini hedefleyebilir. Bu da yaklaşık yüzde 20’lik bir fiyat artışı anlamına gelir. EfloudTheSurfer tarafından paylaşılan fiyat analizi de benzer bir görüş sunuyor.

Fibonacci düzeltme teorisi bize önemli bir düşüşün ardından toparlanmadan önce daha derin bir dip yapılabileceğini söylüyor. Potansiyel dip için en uygun seviye 0,048 dolar olabilir. Buna göre DOGE fiyat tahmini 0,06 dolar üstü kapanışlar olmadığı sürece sonraki destek seviyesinin test edilebileceğini gösteriyor.

DOGE yazı hazırlandığı sırada 0,0586 dolarda ve boğaların desteği geri alabilmesi için BTC fiyatının 28.500 dolar üstü kapanışlar yaparak altcoinleri desteklemesi gerek. Ancak BTC yazı hazırlandığı sırada 28.350 dolarda bulunuyor. Akşam gelecek Tesla bilançosundaki sürpriz kripto alımı dışında fiyatı yukarı çekebilecek kısa vadeli tetikleyici görünmüyor.

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