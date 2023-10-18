  Birleşik Krallık, Kripto Para Piyasasında İlk Sırada Geliyor: Kripto Benimsenme Oranında Rekor Yükseliş

Kripto para piyasasında her geçen gün farklı bir araştırma konusu gündeme geliyor. Yeni bir araştırmaya göre Birleşik Krallık, dünya çapında önemli bir kripto para ekonomisine sahip. Araştırmaya göre ülke, Avrupa’nın işlem hacmi açısından en büyük kripto para ülkesi. Bu durum ise ülkede süre gelen kripto para düzenlemelerinin büyük bir önem taşıdığını gösteriyor.

Araştırmada Öne Çıkan Detaylar

Blockchain veri analiz firması Chainalysis, 18 Ekim’de 2023 Kripto Para Coğrafyası raporunu yayınladı. Buna göre Orta, Kuzey ve Batı Avrupa (CNWE) çalışmasının yanında Doğu Avrupa’ya ilişkin bir araştırma da dahil olmak üzere iki yeni bölüm kamuoyuna sunuldu.

CNWE odaklı rapora göre, bölge geçtiğimiz yıl Kuzey Amerika’nın ardından dünyanın en büyük ikinci kripto para ekonomisi oldu. Bölge, Temmuz 2022’den Haziran 2023’e kadar küresel kripto para işlem hacminin %17,6’sını oluşturdu. Bu süre zarfında kripto para piyasasında tahmini 1 trilyon dolarlık bir değer elde edildi.

Birleşik Krallık, CNWE bölgesinin en büyük kripto para ekonomileri listesinin başında yer aldı. Ülke, işlem hacmi açısından ABD ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sırada yer aldı. Chainalysis’e göre Birleşik Krallık geçtiğimiz yıl kripto para piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden tahmini 252,1 milyar dolar aldı.

CNWE bölgesindeki diğer büyük kripto para ekonomileri arasında geçtiğimiz yıl yaklaşık 120 milyar dolar kripto para işlemi ile Almanya ve ardından 110 milyar dolarlık kripto para işlemi ile İspanya yer aldı. Bu ülkeleri Fransa, Hollanda, İtalya, İsviçre ve İsveç gibi büyük kripto para ekonomileri takip ediyor.

Birleşik Krallık’ta Kripto Para Ekonomisi

Kripto para piyasası alanında yer alan bazı analistler daha önce Birleşik Krallık’ta kripto kullanımının arttığını açıklamıştı. Şubat ayında kripto vergi platformu Recap, Londra’nın Dubai ve New York’u geride bırakarak kripto piyasası için en hazır şehir olduğunu bildirmişti.

Birleşik Krallık’ta kripto varlıkların önemli ölçüde benimsenmesi, ülkenin çeşitli kripto para düzenlemelerini kabul ettiği bir döneme denk geliyor. Birleşik Krallık hükümeti, mevcut finansal hizmetler mevzuatına kripto varlıkların tanımını ekleyen ve Tether gibi stablecoin’ler için düzenleyici bir yasal çerçeve sağlayan Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasa Tasarısı’nı kabul etme yolunda ciddi bir şekilde ilerliyor.