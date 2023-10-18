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Yuga Labs CEO’sundan Önemli Açıklamalar: Şirketin Odağında Metaverse Projesi Var

Özet

  • Yuga Labs Ekim ayı başında duyurduğu yapılanma sürecini tamamladı.
  • CEO, yaptığı açıklamada sadece Otherside projesine odaklandıklarını açıkladı.
  • Şirketten ayrılan çalışanlar için önemli destekler sunuldu.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:10
18 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

NFT piyasasının en büyük topluluklarından biri olan Bored Ape Yacht Club’ın arkasındaki şirket Yuga Labs, NFT piyasasında devam eden zor bir dönemin ortasında yeniden yapılanmayı tamamladı. Geçtiğimiz aylarda birçok NFT projesine destek vermeyi bırakan ve şirketin bazı departmanlarının kapatılmasına karar veren yöneticiler için artık tek bir odak noktası var.

Şirketin Odağında Tek Bir Proje Var

Yuga Labs CEO’su Daniel Alegre 17 Ekim’de X üzerinden bir açıklama yaptı. Buna göre CEO, şirketin Ekim ayı başında duyurduğu yeniden yapılanma sürecini tamamladığını bildirdi. Paylaşımda ise şu ifade dikkat çekti:

“Şimdi yeni ekip yapılandırmalarımızla odak noktamızı iyileştirme görevine başlıyoruz.”

Alegre, yaptığı duyuruda Yuga Labs’in Mart 2022’de başlattığı ve kamuoyuna duyurduğu oyunlaştırılmış ve birlikte çalışabilir bir metaverse projesi olan Otherside’ın geliştirilmesine öncelik verileceğini açıkladı. Alegre, “sürükleyici bir metaverse” dünyası oluşturmanın hem teknik hem de tasarım açısından zor olduğunu diler getirdi ve şu yorumda bulundu:

“Otherside, Yuga için çok önemli bir proje ve yaratıcı ekibimiz Meetropolis konseptini liderlik ekibime sunduğunda bunu Otherside için önemli bir deneyim haline getirmek çok kolay oldu.”

Yuga Labs kurucu ortağı Greg Solano 6 Ekim’de şirketin yeniden yapılandırıldığını duyurmuştu. Açıklamasında Yuga’nın uzun vadeli başarı için “bazı değişiklikler yapması gerektiğini” belirtmişti. Solana son gelişmelerden sonra ise şu yorumda bulundu:

“Bu yeniden yapılanmayla birlikte Yuga hala 120’nin üzerinde çalışana sahip ve belirli önceliklere odaklanmış durumda.”

Ayrılan Çalışanlar İçin Geçiş Paketi

Yuga Labs tarafında yeniden yapılandırma ile birlikte kaç kişinin şirketten ayrılmak zorunda kaldığını hiçbir yetkili açıklamadı. Alegre, yeniden yapılanma sırasında en önemli önceliklerinin şirketten ayrılanlara hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstermek olduğunu belirtti.

Yuga Labs’te yaşanan yapılandırma ile birlikte geçiş paketinde işten ayrılan çalışanlara cömert kıdem tazminatları ve Konsolide Omnibus Bütçe Uzlaşma Yasası kapsamı ve yeni iş fırsatları bulma konusunda yardım içerdiği açıklandı. CEO son olarak şu yorumda bulundu:

“Sadece sektörümüz için değil küresel ekonomi için de zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bugünkü yeniden yapılanma ABD’deki ekip üyelerimizi etkiliyor ve uluslararası ekiplerimiz üzerindeki etkilerini de aktif olarak gözden geçiriyoruz.”

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