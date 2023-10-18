  2016’dan Beri Yüzde 100 Tutarlılıkla Çalışan Bitcoin Göstergesinden Beklenen Sinyal Geldi! İşte Bilinmesi Gerekenler!

Bitcoin‘in (BTC) fiyatı sahte çıkan ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’sine onay verdiği haberinden sonra 30 bin doların üzerine çıkmasının ardından bu yükselişten önceki fiyat seviyelerine doğru geri çekildi. Bu geri çekilmeye rağmen bazı işaretler en büyük kripto paranın kısa vadede hala güçlü bir yükseliş trendi içinde hareket ediyor olabileceğini gösteriyor.

Gauss Kanalı Göstergesi Bitcoin’de Yükseliş Sinyali Veriyor

Yatırımcıların yakından takip ettiği tecrübeli anonim kripto para analisti Seth, Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hareketlerini değerlendirerek kapsamlı bir analizde bulundu ve Gauss kanalı göstergesinin yeşile döndüğüne işaret ederek bunun tarihsel olarak HODL vaktinin geldiğini gösterdiğini ileri sürdü. Kripto para analistine göre, Bitcoin’de boğa piyasasının geri geldiği dair işaretler çok açık. Bu bağlamda Seth, iyimser bir şekilde takipçilerini fiyatın yeni rekor seviyeye doğru yapacağı yolculuğa hazır olmaya davet etti.

Gauss kanal göstergesi son günlerde yeşile dönmüş durumda ve kripto para analistinin 2013’e kadar uzanan fiyat grafiğini referans alarak yaptığı öngörüsü Bitcoin’in önümüzdeki birkaç yıl içinde 120 bin dolar, hatta 200 bin dolar bölgesine doğru hareket edeceğini gösteriyor.

Söz konusu gösterge geçmişte Bitcoin’in 2018’de 20 bin dolar civarında rekor kırdığı yükselişini ve 2021’de rekor tazeleyerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara varan büyük yükselişi öncesinden haber verdiği görülüyor. Bu noktada Gauss kanal göstergesinin yükseliş sinyali vermesinin ardından Bitcoin’in 1.5 – 2 yıl içinde rekor tazelediğini not etmek gerekiyor.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,26 düşüşle 28 bin 363 dolardan işlem görüyor. Güncel veriler en büyük kripto paranın son 7 günde yüzde 5’in hemen üzeride, son 30 günde ise yüzde 4’ün hemen üzerinde yükseldiğini gösteriyor.

Haftanın ilk gününde SEC‘in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si başvurusuna onay verdiği yönündeki haber üzerine gerçekleşen yükseliş gerçek bir onayın gelmesi halinde neler olabileceğine yönelik fikir sunuyor oluşu ile oldukça önemli. Nitekim uzmanlar ve piyasa gözlemcilerinin arasındaki ortak öngörü, Bitcoin’in fiyatının spot Bitcoin ETF’si onayı sonrası 100 bin dolar ile 250 bin dolar aralığında bir noktaya ulaşması yönünde.