f 2016'dan Beri Yüzde 100 Tutarlılıkla Çalışan Bitcoin Göstergesinden Beklenen Sinyal Geldi! İşte Bilinmesi Gerekenler! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   2016’dan Beri Yüzde 100 Tutarlılıkla Çalışan Bitcoin Göstergesinden Beklenen Sinyal Geldi! İşte Bilinmesi Gerekenler!

2016’dan Beri Yüzde 100 Tutarlılıkla Çalışan Bitcoin Göstergesinden Beklenen Sinyal Geldi! İşte Bilinmesi Gerekenler!

Özet

  • Gauss kanalı göstergesi, Bitcoin'in fiyatında bir yükseliş trendine girdiğine işaret ederek uzun vadeli bir sinyali veriyor.
  • Analist Seth'e göre göstergenin yeşile dönmüş olması Bitcoin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde 120 bin hatta 200 bin dolara yükselebileceğini gösteriyor.
  • Gauss kanal göstergesi geçmişte de benzer yükselişleri doğru bir şekilde öncesinde haber vermesiyle biliniyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:40
18 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin‘in (BTC) fiyatı sahte çıkan ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’sine onay verdiği haberinden sonra 30 bin doların üzerine çıkmasının ardından bu yükselişten önceki fiyat seviyelerine doğru geri çekildi. Bu geri çekilmeye rağmen bazı işaretler en büyük kripto paranın kısa vadede hala güçlü bir yükseliş trendi içinde hareket ediyor olabileceğini gösteriyor.

Gauss Kanalı Göstergesi Bitcoin’de Yükseliş Sinyali Veriyor

Yatırımcıların yakından takip ettiği tecrübeli anonim kripto para analisti Seth, Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hareketlerini değerlendirerek kapsamlı bir analizde bulundu ve Gauss kanalı göstergesinin yeşile döndüğüne işaret ederek bunun tarihsel olarak HODL vaktinin geldiğini gösterdiğini ileri sürdü. Kripto para analistine göre, Bitcoin’de boğa piyasasının geri geldiği dair işaretler çok açık. Bu bağlamda Seth, iyimser bir şekilde takipçilerini fiyatın yeni rekor seviyeye doğru yapacağı yolculuğa hazır olmaya davet etti.

Gauss kanal göstergesi son günlerde yeşile dönmüş durumda ve kripto para analistinin 2013’e kadar uzanan fiyat grafiğini referans alarak yaptığı öngörüsü Bitcoin’in önümüzdeki birkaç yıl içinde 120 bin dolar, hatta 200 bin dolar bölgesine doğru hareket edeceğini gösteriyor.

Söz konusu gösterge geçmişte Bitcoin’in 2018’de 20 bin dolar civarında rekor kırdığı yükselişini ve 2021’de rekor tazeleyerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara varan büyük yükselişi öncesinden haber verdiği görülüyor. Bu noktada Gauss kanal göstergesinin yükseliş sinyali vermesinin ardından Bitcoin’in 1.5 – 2 yıl içinde rekor tazelediğini not etmek gerekiyor.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,26 düşüşle 28 bin 363 dolardan işlem görüyor. Güncel veriler en büyük kripto paranın son 7 günde yüzde 5’in hemen üzeride, son 30 günde ise yüzde 4’ün hemen üzerinde yükseldiğini gösteriyor.

Haftanın ilk gününde SEC‘in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si başvurusuna onay verdiği yönündeki haber üzerine gerçekleşen yükseliş gerçek bir onayın gelmesi halinde neler olabileceğine yönelik fikir sunuyor oluşu ile oldukça önemli. Nitekim uzmanlar ve piyasa gözlemcilerinin arasındaki ortak öngörü, Bitcoin’in fiyatının spot Bitcoin ETF’si onayı sonrası 100 bin dolar ile 250 bin dolar aralığında bir noktaya ulaşması yönünde.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
İlgili Yazılar
Dünya Bunu Konuşuyor! Bitcoin’in Google’daki Dikkat Çeken Yükselişi!
Dünya Bunu Konuşuyor! Bitcoin’in Google’daki Dikkat Çeken Yükselişi!
Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönüyor! Ünlü Finans Uzmanından “Fırtına Koptu Kopacak” Yorumu!
Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönüyor! Ünlü Finans Uzmanından “Fırtına Koptu Kopacak” Yorumu!
Bitcoin Ayıları Gafil Avlanabilir! CryptoQuant “BTC Fiyatı Fena Patlayacak” Deyip Tarih Verdi!
Bitcoin Ayıları Gafil Avlanabilir! CryptoQuant “BTC Fiyatı Fena Patlayacak” Deyip Tarih Verdi!
Bitcoin Neden Yükseliyor? Üç Ana Maddede BTC Yükselişini İnceledik
Bitcoin Neden Yükseliyor? Üç Ana Maddede BTC Yükselişini İnceledik
Bitcoin Verisinde Yeni Rekor Kırıldı: BTC Fiyatını Nasıl Etkileyecek?
Bitcoin Verisinde Yeni Rekor Kırıldı: BTC Fiyatını Nasıl Etkileyecek?
Sıcak Gelişme: Grayscale Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme
Sıcak Gelişme: Grayscale Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme
Ünlü Analist Bitcoin’de 2024’ü İşaret Etti ve Ekledi: 200.000 Dolar Olacak ve Bu Seviyede Çıkacağım!
Ünlü Analist Bitcoin’de 2024’ü İşaret Etti ve Ekledi: 200.000 Dolar Olacak ve Bu Seviyede Çıkacağım!
Bitcoin’de Bu 2 Rakam İlk Kez Verildi! Matrixport’tan 2 Sürpriz Tahmin!
Bitcoin’de Bu 2 Rakam İlk Kez Verildi! Matrixport’tan 2 Sürpriz Tahmin!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023