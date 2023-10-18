  Sıcak Gelişme! 19 Ekim Tarihine Dikkat! Binance Borsasından 6 Yeni Listeleme Müjdesi!

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Çarşamba günü öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, Binance Spot’a yeni işlem çiftleri eklediğini açıkladı. Kripto borsası Binance tarafından Polygon (MATIC), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX) ve Cosmos (ATOM) gibi önemli kriptoların FDUSD stablecoin’i ile olan işlem çiftleri listelenecek.

Binance FDUSD ile Daha Fazla Kripto Listeliyor

Kripto borsası Binance, 18 Ekim tarihinde resmi bier duyuru yaptı. FDUSD stablecoin ve Türk lirası (TRY) ile ilişkili daha fazla kripto çiftinin işleme açılacağını paylaştı. ATOM/FDUSD, AVAX/FDUSD, BAND/TRY, BCH/FDUSD, LOOM/TRY ve MATIC/FDUSD için spot ticaret 19 Ekim’de 08:00 UTC’de açılıyor.

Ayrıca borsa, NTRN/USDT ve PENDLE/USDT işlem çiftleri için Spot Grind ve Spot DCA Trading Bots hizmetlerinin devreye gireceğini açıkladı. Binance tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar 19 Ekim saat 08:00 UTC’de işlem yapmaya başlayabilecekler.

Binance, kripto topluluğunun endişelerine kulak verdi ve TUSD stablecoin ile ilgili dedikoduların artmasının ardından FDUSD stablecoin için desteğini arttırdı. Eylül ayında Binance, XRP/FDUSD, DOGE/FDUSD, SOL/FDUSD, TOMO/TRY ve UNFI/TRY işlem çiftlerini de başlatmıştı.

Kullanıcılar, FDUSD alım satım çiftlerinde şimdilik sıfır maker ücretinden yararlanmaya devam ediyor. Binance kullanıcıları aynı zamanda FDUSD/BUSD ve FDUSD/USDT spot ve marjin alım satım çiftlerinde de sıfır olan maker ve taker ücretlerinin keyfini sürüyor.

FDUSD yazım saati itibariyle görece düşük bir hacme sahip. Tether USDT’nin 83,72 milyar dolarlık piyasa değeri göz önünde bulundurulduğunda 467 milyon dolarlık bir piyasa değeriyle mütevazi bir biçimde varlığını sürdürüyor. Buna rağmen FDUSD’nin piyasa değeri gün geçtikçe artıyor. Binance’in desteğiyle yükselmeye devam ediyor.

Binance Listeleme Kripto SEC Tarafından Menkul Kıymet Olarak Kabul Edildi

Binance, geçtiğimiz dönemde bir çok kripto parayı menkul kıymet kabul eden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) listesi içerisinde bulunan Polygon (MATIC) ve Cosmos (ATOM) gibi kripto paraları listelemeye de devam ediyor.

Son gelişmede SEC bir açıklama yaparak, Binance.US’in destek taleplerine karşılık vermeme durumunu eleştirdi ve işbirliği yapmamakla suçladı. Son olarak Binance borsası ve CEO’u CZ karşı bir açıklama yaptı ve SEC’in kripto para dünyasının kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı yönünde görüş belirtti.